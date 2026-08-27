CTTU muda circulação de veículos em ruas de Casa Amarela, no Recife
Alteração é definitiva e modifica sentidos de vias próximas às avenidas Norte e Professor José dos Anjos; agentes vão orientar motoristas
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A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) realizou, nesta quinta-feira (27), uma mudança na circulação de veículos no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. A alteração envolve trechos da Avenida Professor José dos Anjos, da Rua Astronauta Aldrin e outras vias da região.
Segundo a CTTU, a mudança tem como objetivo melhorar a fluidez do trânsito e reduzir conflitos de acesso à Avenida Norte e à própria Avenida Professor José dos Anjos.
Com a nova configuração, a Avenida Professor José dos Anjos passa a funcionar em sentido único, a partir do cruzamento com a Rua Rodrigues Sete, para o acesso à Avenida Norte. A medida permite ampliar o fluxo de veículos em direção à via principal.
Motoristas terão novos caminhos para acessar a avenida
Quem precisar acessar a Avenida Professor José dos Anjos no sentido Sítio da Trindade deverá utilizar a Rua Astronauta Aldrin, que também passou a ter sentido único. Em seguida, o motorista deverá virar na Rua Rodrigues Sete para acessar a outra mão da avenida.
A mudança também afeta os condutores que vêm da Estrada do Arraial pela Rua Guimarães Peixoto e pretendem fazer uma conversão à esquerda na Avenida Professor José dos Anjos.
Nesse caso, os motoristas deverão retornar pela Rua Djanira, acessar a Rua Alfredo Osório e seguir pela Rua Professor Souto Maior até chegar ao destino.
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A alteração é definitiva e já está em funcionamento. Durante os primeiros dias, agentes e orientadores da CTTU estarão no local para auxiliar os motoristas e orientar a circulação.
Em caso de dúvidas sobre a mudança, a população pode entrar em contato com o teleatendimento gratuito da CTTU, que funciona 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.