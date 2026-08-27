CTTU muda circulação de veículos em ruas de Casa Amarela, no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Alteração é definitiva e modifica sentidos de vias próximas às avenidas Norte e Professor José dos Anjos; agentes vão orientar motoristas

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) realizou, nesta quinta-feira (27), uma mudança na circulação de veículos no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. A alteração envolve trechos da Avenida Professor José dos Anjos, da Rua Astronauta Aldrin e outras vias da região.

CTTU muda circulação de veículos em ruas de Casa Amarela, no Recife - CTTU/Divulgação

Segundo a CTTU, a mudança tem como objetivo melhorar a fluidez do trânsito e reduzir conflitos de acesso à Avenida Norte e à própria Avenida Professor José dos Anjos.

Com a nova configuração, a Avenida Professor José dos Anjos passa a funcionar em sentido único, a partir do cruzamento com a Rua Rodrigues Sete, para o acesso à Avenida Norte. A medida permite ampliar o fluxo de veículos em direção à via principal.

Motoristas terão novos caminhos para acessar a avenida

Quem precisar acessar a Avenida Professor José dos Anjos no sentido Sítio da Trindade deverá utilizar a Rua Astronauta Aldrin, que também passou a ter sentido único. Em seguida, o motorista deverá virar na Rua Rodrigues Sete para acessar a outra mão da avenida.

A mudança também afeta os condutores que vêm da Estrada do Arraial pela Rua Guimarães Peixoto e pretendem fazer uma conversão à esquerda na Avenida Professor José dos Anjos.

Nesse caso, os motoristas deverão retornar pela Rua Djanira, acessar a Rua Alfredo Osório e seguir pela Rua Professor Souto Maior até chegar ao destino.

A alteração é definitiva e já está em funcionamento. Durante os primeiros dias, agentes e orientadores da CTTU estarão no local para auxiliar os motoristas e orientar a circulação.

Em caso de dúvidas sobre a mudança, a população pode entrar em contato com o teleatendimento gratuito da CTTU, que funciona 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

