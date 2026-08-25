Ônibus: CTM lança oficialmente o Rumo, plataforma que reúne rotas, horários e informações dos ônibus do Grande Recife
Novo site do Grande Recife integra dados do transporte público e, agora, o trânsito em tempo real. Rumo estava funcionando desde março
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O Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitanos (CTM) lançou oficialmente o Rumo, novo site e aplicativo destinado aos passageiros do sistema de ônibus da Região Metropolitana do Recife (RMR). A plataforma agrega, em um só ambiente, informações sobre itinerários, horários, paradas, operadoras, tarifas e circulação dos veículos. Apesar do lançamento oficial, o sistema já estava em funcionamento desde março de 2026 com algumas funcionalidades e, agora, ganha novas.
O Rumo foi criado para oferecer uma experiência mais simples aos usuários do transporte público na RMR, além de informações e referências do sistema metropolitano. A nova plataforma aposta em uma linguagem acessível e em um design voltado à rotina de quem depende dos ônibus e terminais da RMR.
O lançamento também marca uma nova etapa após o histórico do Simop (Sistema Inteligente de Monitoramento da Operação), projeto anunciado em 2014 e que custou mais de R$ 40 milhões aos cofres públicos sem chegar a operar plenamente.
Entre os recursos já disponíveis estão os trajetos detalhados das linhas, os mapas dos itinerários e os quadros de horários para dias úteis e sábados. Ainda não está disponível, entretanto, as informações do itinerário dos ônibus em tempo real - como oferecido pelo aplicativo Cittamobi.
O Rumo ainda permite consultar a circulação das linhas, buscar paradas, verificar informações por operadora e acessar o valor atualizado das tarifas. Termos técnicos, como “ordem de serviço”, foram substituídos por expressões mais compreensíveis, como “horários previstos”. O Rumo ainda oferece suporte a leitores de tela e opções de alto contraste.
INTEGRAÇÃO COM O WAZE AMPLIA AS INFORMAÇÕES
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Uma das novidades associadas ao lançamento oficial é a integração com o Waze, disponibilizada a partir desta quarta-feira (26/8). Segundo explica o CTM, com o recurso, o passageiro pode consultar as condições do trânsito no momento em que pesquisa o percurso, além de acompanhar ocorrências que possam afetar a circulação viária, como retenções, bloqueios e alterações nas condições de tráfego. A proposta é contextualizar a viagem de ônibus com a situação das ruas e avenidas da região.
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“O Rumo reúne, em um só lugar, quadros de horário do transporte público por ônibus da RMR, com o detalhamento de itinerários completos, como mapas das linhas, busca por paradas, informações por operadora e acompanhamento de veículos e viagens. É uma ferramenta que garante mais praticidade e autonomia aos usuários do transporte público”, resume o presidente do CTM, Matheus Freitas.
O monitoramento em tempo real dos ônibus ainda está em fase de aprimoramento, mas a previsão é que o Rumo seja integrado ao sistema de GPS utilizado pelo aplicativo Cittamobi, aumentando a precisão sobre a localização dos veículos. Entre as próximas etapas está também o cálculo da integração temporal, com indicação do valor efetivo da tarifa e da rota mais barata de acordo com as regras do sistema.
Por enquanto, é mostrado o trânsito e possíveis ocorrências do itinerário em tempo real, mas sem a localização do ônibus.
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A plataforma deverá ainda ganhar uma ferramenta de busca de rotas de endereço a endereço, semelhante à oferecida pelo Google Maps.