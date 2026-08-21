Caminhão tomba após ser atingido por carreta na Região Metropolitana do Recife
Sinistro envolveu três veículos na BR-101, em Jaboatão, provocou a interdição de uma faixa no sentido Recife e deixou o trânsito mais lento
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Um sinistro envolvendo uma carreta, um caminhão e um carro foi registrado por volta das 6h45 desta sexta-feira (21), no km 82 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, no sentido Recife. Segundo a Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco (PRF-PE), a suspeita inicial é de que a carreta tenha atingido a traseira de um caminhão, que tombou sobre a parte traseira de um carro.
O passageiro do caminhão bateu a cabeça e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. Não houve outros feridos e os motoristas envolvidos realizaram o teste do bafômetro, com resultado normal.
Faixa permanece interditada
A faixa da esquerda da BR-101 está interditada no sentido Recife, o que deixa o fluxo de veículos mais lento na região. Motoristas que seguem pela rodovia devem redobrar a atenção ao passar pelo trecho e podem encontrar retenções enquanto a faixa permanecer bloqueada.
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As equipes permanecem no local para atender à ocorrência e organizar a circulação dos veículos.