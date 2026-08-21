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Mobilidade | Notícia

Caminhão tomba após ser atingido por carreta na Região Metropolitana do Recife

Sinistro envolveu três veículos na BR-101, em Jaboatão, provocou a interdição de uma faixa no sentido Recife e deixou o trânsito mais lento

Por Eduardo Scofi Publicado em 21/08/2026 às 8:42
Carreta atingiu a traseira de um caminhão, que tombou sobre a parte traseira de um carro na BR-101
Carreta atingiu a traseira de um caminhão, que tombou sobre a parte traseira de um carro na BR-101 - PRF/PE

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Um sinistro envolvendo uma carreta, um caminhão e um carro foi registrado por volta das 6h45 desta sexta-feira (21), no km 82 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, no sentido Recife. Segundo a Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco (PRF-PE), a suspeita inicial é de que a carreta tenha atingido a traseira de um caminhão, que tombou sobre a parte traseira de um carro.

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O passageiro do caminhão bateu a cabeça e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. Não houve outros feridos e os motoristas envolvidos realizaram o teste do bafômetro, com resultado normal. 

PRF/PE
Passageiro do caminhão bateu a cabeça e recebeu atendimento do Samu após o sinistro - PRF/PE

Faixa permanece interditada

A faixa da esquerda da BR-101 está interditada no sentido Recife, o que deixa o fluxo de veículos mais lento na região. Motoristas que seguem pela rodovia devem redobrar a atenção ao passar pelo trecho e podem encontrar retenções enquanto a faixa permanecer bloqueada.

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As equipes permanecem no local para atender à ocorrência e organizar a circulação dos veículos.

Confira vídeos do local

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Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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