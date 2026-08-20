BRT: Estações vandalizadas do BRT voltarão a funcionar com garantia de refrigeração e fim do vandalismo
Com monitoramento por câmeras, gestão estadual assegura que passageiro não voltará a reviver "inferno" de estações abandonadas e quentes
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O sofrido passageiro do BRT da Região Metropolitana do Recife pode até duvidar, mas enquanto reconstrói e moderniza algumas das estações do sistema que estão desativadas por vandalismo desde 2020, o governo de Pernambuco garante que as unidades não voltarão a ser destruídas ou ficar sem refrigeração. A garantia foi dada pelo secretário executivo de Desenvolvimento Urbano de Pernambuco, Francisco Sena, durante visita às obras de reconstrução das estações do Corredor Norte-Sul, que liga o Recife a Igarassu, na Zona Norte da RMR, e é o mais vandalizado do sistema pernambucano.
Para blindar as nove estações que estão sendo ‘retrofitadas’, os equipamentos passarão a ter uma gestão privada. Serão incluídos no pacote da concessão pública dos terminais integrados e das outras estações do Norte-Sul e do Corredor Leste-Oeste, entre o Recife e Camaragibe, na Zona Oeste da RMR. O contrato foi firmado ainda em 2022 com a concessionária Nova Mobi Pernambuco e tem duração de 35 anos.
"Depois que as estações forem concluídas, esses ativos vão ser aportados na concessão da Nova Mobi Pernambuco, que vai operar esses sistemas dentro do contrato de concessão com as metas e os custos de operação garantidos", explicou o secretário executivo.
As obras de recuperação das estações do BRT Norte-Sul começaram em março deste ano. Para reabilitar os equipamentos, o Estado está investindo quase R$ 12 milhões, sendo a maior parte (R$ 9,9 milhões) destinada aos trabalhos de requalificação das estações Abreu e Lima, São Francisco de Assis, Cidade Tabajara, Aluísio Magalhães, Quartel, Sítio Histórico e Complexo de Salgadinho. Já o montante restante, de R$ 2 milhões, financia as intervenções nas estações de Paulista e do Centro de Convenções, que nunca tiveram operação de transporte.
PRIMEIRAS ESTAÇÕES DE BRT VOLTAM A OPERAR EM BREVE
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A primeira entrega do pacote de obras já tem data definida: a estação do Complexo de Salgadinho, que está em fase final de reforma, será devolvida à população no dia 31 de agosto. O cronograma prevê que todo o conjunto de intervenções nas nove estações do Corredor Norte-Sul seja finalizado até março de 2027.
Os serviços de engenharia contemplam melhorias que vão desde reparos estruturais, adequação de escoamento de águas pluviais, pintura, novos sistemas hidráulicos e elétricos até acessibilidade plena. Além disso, a infraestrutura adotará um padrão diferente e que vem sendo adotado nas ações de retrofit, no qual o piso de granilite substituirá as antigas chapas metálicas - furtadas por viciados durante a pandemia de covid-19 -, as abas laterais serão removidas e as plataformas receberão pele de vidro temperado e portas automáticas. A modernização também inclui sistemas de som para comunicação com o passageiro.
MONITORAMENTO E NOVOS RECURSOS PARA EVITAR DEPREDAÇÕES
O Estado faz mais promessas. Segundo Francisco Sena, a segurança e o conforto dos passageiros serão reforçados por recursos tecnológicos inéditos nas estações. A promessa é de que as plataformas climatizadas permaneçam em bom estado por meio de vigilância constante por câmeras, que estão diretamente interligadas ao CCO da NovaMobi, instalado desde o início do contrato no TI CDU.
O secretário executivo explica que o papel do governo do Estado, nesse novo arranjo operacional, passa a ser focado no acompanhamento rigoroso do serviço prestado à população. Sena assegurou que o poder público fará uma cobrança firme sobre a concessionária para impedir que os passageiros voltem a sofrer com o abandono das estruturas. "E a gente, enquanto governo do Estado, enquanto poder concedente que fiscaliza a concessionária, deve ser bastante ativo nessa fiscalização para garantir que essas estações não voltem aos níveis de degradação que houve no passado", garantiu o secretário.
CONFIRA COMO FICARAM AS ESTAÇÕES DE BRT DO NORTE-SUL ENTRE 2020 E 2021
Atualmente, a rede de transporte metropolitano de Pernambuco conta com 48 estações operacionais distribuídas entre os corredores Norte-Sul e Leste-Oeste. Diariamente, esses corredores registram a circulação de 220 coletivos e atendem a uma média de 121 mil passageiros. A plena reativação das nove unidades paralisadas vai mitigar gargalos operacionais e garantir uma viagem mais eficiente aos passageiros.
OITO NOVAS ESTAÇÕES DE BRT
Segundo a Seduh, os dois corredores de BRT da RMR ganharão oito novas estações, com um investimento de mais de R$ 31 milhões. Os técnicos da pasta estão trabalhando na elaboração da licitação para contratação da empresa que irá executar as obras de implantação das novas unidades.
Serão contemplados tanto o corredor Norte-Sul quanto o Leste-Oeste. Os locais exatos ainda não foram divulgados, mas há lacunas desde a concepção do projeto do BRT, ainda em 2009, como a Avenida Belmino Correia, em Camaragibe (corredor Leste-Oeste), e trechos de Paulista e Abreu e Lima, no Corredor Norte-Sul.