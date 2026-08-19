'Metronização' dos corredores de BRT e ônibus avança na Região Metropolitana do Recife

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Sistema promete reduzir o tempo de viagem, priorizar os coletivos nos cruzamentos e reorganizar a circulação nos Corredores Norte-Sul e Leste-Oeste

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A chamada ‘metronização’ dos corredores de ônibus, tecnologia que busca aproximar a operação do transporte coletivo em superfície da regularidade dos sistemas metroviários, começa a avançar na Região Metropolitana do Recife (RMR) para tentar oferecer viagens mais rápidas para os passageiros que usam os Corredores de BRT Norte-Sul e Leste-Oeste.

O termo ‘metronização’ foi copiado da proposta que transformou a cidade de Goiânia (GO) no mais novo case de sucesso da prioridade ao transporte público coletivo urbano do Brasil. E está ganhando um sotaque nordestino, especificamente pernambucano. A ‘metronização’ do transporte coletivo da RMR prevê a modernização de 199 conjuntos semafóricos nos corredores de BRT Norte-Sul e Leste-Oeste, com investimentos de R$ 62,7 milhões.

O objetivo é fazer com que os ônibus encontrem menos retenções nos cruzamentos e tenham prioridade semafórica diante do tráfego geral de veículos. Para isso, os semáforos adaptativos receberão informações em tempo real e poderão alterar automaticamente a duração dos ciclos conforme a circulação dos coletivos e dos demais veículos. Tudo sendo monitorado por um Centro de Controle Operacional (CCO) do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE).

Metronização prevê atualização de 199 conjuntos semafóricos e uso de fibra óptica, câmeras e controle em tempo real para dar mais fluidez ao transporte público. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Segundo os dados apresentados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Pernambuco (Seduh), a ‘metronização’ alcançará 50 quilômetros de corredores exclusivos de BRT e beneficiará aproximadamente 121 mil passageiros que utilizam o sistema diariamente.

Assim como em Goiânia, a tecnologia utiliza contagens classificadas de veículos, microssimulações, dados operacionais e informações em tempo real sobre a localização dos ônibus via GPS. Câmeras de alta definição monitoram os cruzamentos, enquanto algoritmos processam os dados para ajustar dinamicamente os tempos dos semáforos. Na prática, a proposta é fazer os coletivos receberem sinal verde na maior parte do trajeto, reduzindo paradas e tornando as viagens mais previsíveis.

Em entrevista ao JC, o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano de Pernambuco, Francisco Sena, explicou que o projeto prevê a substituição e modernização dos equipamentos existentes. “Serão atualizados 199 conjuntos semafóricos nos corredores Norte-Sul e Leste-Oeste, transformando-os em semáforos adaptativos, conhecidos como semáforos inteligentes. Eles priorizam o corredor de mobilidade, o corredor de BRT, em detrimento dos demais. Isso reduz o tempo de viagem e faz com que o corredor seja efetivamente mais dinâmico”, resumiu.

Sistema de semáforos adaptativos deverá priorizar a passagem dos BRTs nos cruzamentos dos corredores Norte-Sul e Leste-Oeste, na Região Metropolitana do Recife. - JAILTON JR./JC IMAGEM Reforma de estações de BRT na PE15 - JAILTON JR./JC IMAGEM Metronização prevê atualização de 199 conjuntos semafóricos e uso de fibra óptica, câmeras e controle em tempo real para dar mais fluidez ao transporte público. - JAILTON JR./JC IMAGEM

A estrutura tecnológica já começou a ser implantada. De acordo com o secretário, foram instalados mais de 11 quilômetros de fibra óptica no primeiro mês de trabalho, conectando os equipamentos a um controlador que funcionará na sala do DER.

CORREDOR NORTE-SUL SERÁ O PRIMEIRO A RECEBER A METRONIZAÇÃO POR SER MAIOR E MAIS FÁCIL

Francisco Sena, Secretário executivo de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco (SEDUH-PE). - JAILTON JR./JC IMAGEM

A implantação começará pelo Corredor Norte-Sul, que liga o Terminal Integrado de Igarassu ao Centro do Recife, passando por trechos da BR-101, PE-15, Avenida Pan Nordestina e Avenida Cruz Cabugá - o trecho mais complexo de todo o corredor e onde está o grande desafio de dar velocidade aos ônibus exatamente porque falta a segregação do tráfego comum.

O eixo Norte-Sul foi escolhido por apresentar características mais próximas de um corredor segregado, com menos conflitos diretos entre os ônibus e o tráfego geral, como é visto, por exemplo, no Corredor Leste-Oeste, que liga o Centro do Recife a Camaragibe.

A estratégia prevê uma fase de aprendizado antes da intervenção no Leste-Oeste, que atravessa a Avenida Caxangá, o Derby, a Avenida Conde da Boa Vista e a Avenida Guararapes, entre o Terminal Integrado de Camaragibe e o Centro do Recife. O secretário reconhece que esse segundo eixo será mais complexo.

“Pelo menos na teoria, o Norte-Sul parece ser mais fácil por ser mais segregado. Ele funcionará, inclusive, como um projeto piloto para aprendermos e depois irmos para o Leste-Oeste, que tem mais conflitos”, pontuou Francisco Sena.

EM GOIÂNIA, PRIORIDADE SEMAFÓRICA GEROU GANHO OPERACIONAL

Metronização dos corredores de BRT avança no Grande Recife com a mesma proposta do modelo que elevou a velocidade dos ônibus em Goiânia (GO) (Foto) - Divulgação Metronização dos corredores de BRT avança no Grande Recife com a mesma proposta do modelo que elevou a velocidade dos ônibus em Goiânia (GO) (Foto) - Divulgação

Em Goiânia, a metronização foi adotada nos corredores de BRT Norte-Sul e Leste-Oeste como parte do Programa Nova Mobilidade e da modernização da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC). O modelo foi desenvolvido com participação da Prefeitura de Goiânia, da Secretaria de Engenharia de Trânsito, da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo e do RedeMob Consórcio, unindo planejamento público, engenharia de tráfego, tecnologia e operação dos ônibus. E a gestão também é coletiva.

Os resultados divulgados em Goiânia indicam que os ônibus passaram a receber prioridade em mais de 90% dos cruzamentos dos corredores. Antes da implantação, os veículos paravam em cerca de 52% dos sinais, e a velocidade operacional média era de aproximadamente 16 km/h. Depois da ‘metronização’, o índice informado de velocidade chegou a 21,5 km/h, um aumento de cerca de 34%, acompanhado de redução no tempo de viagem e maior regularidade da operação.

A experiência goiana recebeu o Prêmio Plínio Assmann de Boas Práticas, da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), na categoria Mobilidade Motorizada, além do UITP Awards 2026, reconhecimento internacional concedido ao conjunto de iniciativas da Nova RMTC.

PRIORIDADE PARA O ÔNIBUS, MAS COM IMPACTO POSITIVO NO TRÁFEGO GERAL

Metronização prevê atualização de 199 conjuntos semafóricos e uso de fibra óptica, câmeras e controle em tempo real para dar mais fluidez ao transporte público. - JAILTON JR./JC IMAGEM Sistema de semáforos adaptativos deverá priorizar a passagem dos BRTs nos cruzamentos dos corredores Norte-Sul e Leste-Oeste, na Região Metropolitana do Recife. - JAILTON JR./JC IMAGEM Metronização prevê atualização de 199 conjuntos semafóricos e uso de fibra óptica, câmeras e controle em tempo real para dar mais fluidez ao transporte público. - JAILTON JR./JC IMAGEM Metronização prevê atualização de 199 conjuntos semafóricos e uso de fibra óptica, câmeras e controle em tempo real para dar mais fluidez ao transporte público. - JAILTON JR./JC IMAGEM

A proposta pernambucana, segundo a Seduh, não vai beneficiar apenas os passageiros dos BRTs. Segundo explicou Francisco Sena, o sistema poderá ajustar a prioridade de acordo com a variação do volume de tráfego, preservando mais tempo de verde para os veículos particulares nos períodos de menor circulação dos coletivos, por exemplo.

“O foco do sistema é efetivamente o transporte público de passageiros, que é onde deve ser dado o foco da política pública porque transporta mais pessoas. Mas no momento em que o tráfego do transporte coletivo diminui, ele mantém o semáforo mais tempo aberto para os veículos comuns”, explica.

A promessa de “revolução” na mobilidade, contudo, precisa ser confrontada com os problemas ainda existentes no sistema de BRT pernambucano. Os corredores permanecem incompletos em pontos importantes, enfrentam conflitos viários e convivem com estações sem refrigeração e trechos nos quais a prioridade física do transporte coletivo não é plenamente garantida.

O cronograma da Seduh prevê a conclusão do sistema no Corredor Norte-Sul em aproximadamente seis meses, antes do início da intervenção no Leste-Oeste. Toda a ‘metronização’ dos corredores deverá ser finalizada integralmente no fim de 2027.