Lei Seca: Blitzes da Lei Seca terão ‘drogômetros’ para fiscalizar uso de drogas pelos condutores, reteste e bafômetro passivo

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Governo federal amplia cerco contra motoristas sob efeito de substâncias psicoativas e padroniza triagem com o chamado bafômetro passivo

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O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou uma nova regulamentação que endurece significativamente os procedimentos de fiscalização da Lei Seca em todo o País, atualizando normas que vigoravam desde 2013, mas tinham pouco efeito prático. A medida estabelece critérios mais rígidos não apenas para o consumo de álcool, mas também para a identificação de condutores sob efeito de outras substâncias psicoativas como estratégia para ampliar a segurança viária.

O grande destaque da nova norma é a regulamentação do uso do "drogômetro", equipamentos tecnicamente certificados para identificar substâncias ilícitas ou que causam dependência. Diferente do etilômetro tradicional - conhecido como bafômetro -, o novo dispositivo realiza uma análise qualitativa, indicando a presença da substância no organismo do condutor, e deve ser utilizado em conjunto com a verificação de sinais de alteração da capacidade psicomotora. São verificações semelhantes às da alcoolemia.

O entendimento do governo federal - que no fim de 2025 flexibilizou drasticamente as regras para formação de condutores, recebendo muitas críticas, inclusive - é que a inclusão dos “drogômetros” nas blitzes representa um passo decisivo para coibir o uso de drogas ao volante, uma demanda antiga de especialistas em segurança viária.

“A atualização da resolução que regulamenta os procedimentos da Lei Seca era necessária para acompanhar as mudanças na legislação e tratar de questões que ainda não estavam adequadamente previstas. Com isso, fortalecemos a efetividade da fiscalização e damos mais segurança jurídica tanto aos profissionais responsáveis pela aplicação da lei quanto ao próprio cidadão”, afirmou o secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão.

“DROGÔMETROS” OBRIGATÓRIOS EM CASO DE SINISTROS DE TRÂNSITO



Lei Seca: Blitzes da Lei Seca terão ‘drogômetros’, reteste e bafômetro passivo autorizados por nova resolução do Contran - TIÃO SIQUEIRA/JC IMAGEM

Os “drogômetros” serão obrigatórios para os condutores em casos de sinistros de trânsito com mortes, assim como acontece com o bafômetro. Nos sinistros de trânsito em geral, os condutores deverão ser submetidos à fiscalização sempre que possível. Em caso de óbito, será obrigatória a realização de exame para detectar álcool ou outras substâncias psicoativas.

Os dados obtidos deverão subsidiar o planejamento, a gestão e a avaliação das políticas públicas de segurança viária. Para garantir a validade das futuras autuações, a resolução do Contran determina que os equipamentos de detecção de drogas devem ser certificados pelo Inmetro e pelo Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC).

E que o auto de infração deverá conter obrigatoriamente o tipo de substância detectada para integrar esses dados ao planejamento de políticas públicas de segurança.

TESTE PASSIVO DO BAFÔMETRO INSTITUCIONALIZADO

Bafômetros passivos estarão sendo utilizados pela Operação Lei Seca no Carnaval 2024 em Pernambuco para agilizar abordagens - DIVULGAÇÃO Lei Seca: Blitzes da Lei Seca terão ‘drogômetros’, reteste e bafômetro passivo - Divulgação

A nova estratégia de fiscalização também institucionaliza o chamado teste passivo de alcoolemia, que funciona como pré-teste e que já vem sendo aplicado em muitas blitzes da Lei Seca no Brasil - inclusive em Pernambuco -, e em operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No teste passivo a presença de álcool é detectada no ambiente próximo ao condutor sem a necessidade de sopro direto no bocal. É apenas uma orientação e segue sem poder fundamentar isoladamente uma autuação, mas otimiza as blitzes, permitindo que apenas os casos suspeitos sigam para a prova definitiva com o etilômetro tradicional.

A resolução ainda detalha quando será necessário o reteste, situação prevista para afastar a detecção de álcool residual na boca — como o causado por bombons de licor ou enxaguante bucal, por exemplo — antes de qualquer conclusão sobre o condutor.

PRAZOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS MUDANÇAS

A partir da publicação da resolução - prevista para uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU) ainda nesta terça-feira (18/8), ficará instituída uma fase de triagem nas operações de fiscalização realizadas pelos diferentes órgãos de trânsito do País. Nessa etapa, poderá ser utilizado o pré-teste ou teste passivo de alcoolemia, destinado a identificar possíveis indícios da presença de álcool. Mas, como já dito, sem caráter punitivo, apenas orientação.

Principais pontos das novas regras:

Uso do “Drogômetro”: Regulamentação de aparelhos certificados pelo Inmetro para detectar substâncias psicoativas durante a fiscalização.

Triagem com Teste Passivo: Uso de sensores de proximidade para identificar álcool no ar, agilizando a triagem inicial nas blitzes.

Sinistros de trânsito: O teste do “drogômetro” passa a ser obrigatório nos sinistros de trânsito com óbito. Nos sinistros em geral, sempre que possível.

Reteste para álcool residual: Regras claras para condutores que consumiram produtos como bombons de licor ou enxaguantes bucais.

Exames obrigatórios em sinistros: Obrigatoriedade de testes de álcool e drogas em casos de acidentes com vítimas ou óbitos.

Avaliação psicomotora: O agente deve registrar pelo menos dois sinais visíveis de alteração da capacidade do motorista no auto de infração.

Padronização da recusa: Atualização das diretrizes para condutores que se negam a realizar o sopro ou o teste de drogas, evitando duplicidade de multas (autuação por dirigir sob influência de álcool ou outras substâncias psicoativas e por se recusar ao exame de alcoolemia).

