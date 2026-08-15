Prêmio Plínio Assmann: Mobilidade urbana brasileira é a grande vencedora da primeira edição

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Reconhecimento da ANTP selecionou 12 boas práticas brasileiras e um destaque internacional em mobilidade urbana entre 108 iniciativas inscritas

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Mais do que escolher projetos vencedores, a primeira edição do Prêmio Plínio Assmann de Boas Práticas em Mobilidade Urbana deixou uma forte mensagem: a mobilidade urbana brasileira tem soluções capazes de transformar a vida nas cidades. Criado pela Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), o prêmio nasceu para identificar, valorizar e dar visibilidade a experiências bem-sucedidas e replicáveis, estimulando a implementação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e a troca de conhecimentos entre municípios e organizações.

Na estreia, a comissão avaliadora analisou 108 práticas, selecionando iniciativas que apresentam respostas concretas para alguns dos principais desafios do deslocamento urbano no País. A jornalista Roberta Soares, titular da Coluna Mobilidade do JC, integrou a comissão julgadora da primeira edição do prêmio, entregue durante o Seminário Nacional NTU, realizado entre os dias 11 e 13/8, em São Paulo.

Entre os projetos reconhecidos estão soluções que reduzem o tempo das viagens, ampliam o espaço para pedestres e ciclistas, incorporam tecnologia, promovem inclusão e diversidade, aumentam a segurança e melhoram a gestão dos sistemas. O Recife (PE) foi uma das cidades que venceu com projetos de mobilidade ativa.

CONHEÇA OS VENCEDORES POR CATEGORIA

O Aquático conecta, com barcos, os bairros do Cantinho do Céu e do Mar Paulista, na Zona Sul paulistana, com viagens que duram menos de 20 minutos - Edson Lopes Jr. Transporte público hidroviário: conheça o Aquático, sistema de barcos integrado com ônibus de São Paulo - Roberta Soares/JC

Mobilidade Motorizada

O Aquático-SP, de São Paulo (SP), foi reconhecido pela utilização da Represa Billings como uma nova alternativa de deslocamento para moradores da Zona Sul. O sistema reduziu de cerca de 80 para 15 minutos o trajeto entre bairros que passaram a ser conectados pelo transporte aquaviário.

O BRT Salvador (BA), na capital baiana, foi premiado pela estrutura de transporte com corredores exclusivos, estações e frota parcialmente eletrificada. O sistema conta com 12 quilômetros de corredores exclusivos, nove quilômetros de faixas e 14 estações. Em um dos principais trechos, entre Lapa e o Terminal Rodoviário, o tempo de viagem caiu de 45 para 18 minutos.

O terceiro vencedor na categoria foi a Metronização do Transporte Público em Via Urbana, de Goiânia (GO). A iniciativa procura aproximar a operação dos ônibus das características de um sistema metroviário, combinando corredores exclusivos, estações com pré-embarque e semáforos inteligentes capazes de priorizar os coletivos nos cruzamentos.

BRT Salvador foi um dos projetos premiados - Divulgação BRT Salvador foi um dos projetos premiados - Divulgação

Mobilidade Ativa

Em Fortaleza (CE), a Bicicleta Compartilhada Integrada ao Transporte Público — Bicicletar — foi premiada pela integração entre bicicletas públicas e transporte coletivo. Usuários do Bilhete Único e estudantes podem utilizar o sistema gratuitamente, com estações estrategicamente distribuídas e alimentadas por energia solar.

O Calçada Segura, de São José dos Campos (SP), foi outro destaque na categoria. É uma iniciativa criada em 2007 para padronizar e qualificar os passeios públicos. O programa capacitou pedreiros como microempreendedores, envolveu idosos como agentes comunitários e levou o próprio poder público a reformar quase mil calçadas de prédios e espaços municipais.

Já o projeto Ciclovia da Vida, entre Vitória e Vila Velha (ES) - o terceiro vencedor - criou uma alternativa segura para a circulação de bicicletas pela Terceira Ponte. Implantada em 2023, a estrutura metálica fica três metros abaixo do nível da pista destinada aos demais veículos e estabeleceu uma nova conexão cicloviária entre as duas cidades.

O Ruas para Crianças no bairro Jordão, no Recife (PE), também foi reconhecido - PCR/Divulgação O Ruas para Crianças no bairro Jordão, no Recife (PE), também foi reconhecido - Divulgação

Cidades Humanas

O Super NINA, do Ceará, recebeu o prêmio pelo uso de tecnologia para combater o assédio no transporte público. O aplicativo e o WhatsApp permitem registrar denúncias, orientar vítimas e testemunhas e produzir dados que podem subsidiar ações para aumentar a segurança das mulheres nos deslocamentos.

O programa Ruas Completas, com destaque para a experiência da Rua João Alfredo, em Porto Alegre (RS), foi a segunda iniciativa premiada na categoria e transformou uma via com pouca vitalidade urbana e condições inadequadas para pedestres. A intervenção de urbanismo tático reduziu a velocidade média dos veículos e as ocorrências de trânsito, dentro de uma proposta de reorganização do espaço urbano para diferentes usuários.

O Ruas para Crianças no bairro Jordão, no Recife (PE), também foi reconhecido. Implantada em 2022 no entorno de uma escola, a iniciativa contou com participação da comunidade e transformou 35 mil metros quadrados em espaço prioritário para pedestres. Segundo a gestão municipal, o projeto reduziu em 87% a presença de pessoas caminhando na pista e multiplicou por 30 o número de crianças brincando na rua.

Também foi premiado o PRIME — Programa de Incentivo ao Motorista Eficaz, da HP Transportes, de Goiânia (GO). - Divulgação

Gestão Transformadora

Entre os vencedores da categoria Gestão Transformadora está o programa Jovens Mulheres Aprendizes, do MetrôRio (RJ), que promove formação técnica de mulheres para atuação na manutenção metroviária, em áreas como elétrica, mecânica e instrumentação, em parceria com o SENAI.

Também foi premiado o PRIME — Programa de Incentivo ao Motorista Eficaz, da HP Transportes, de Goiânia (GO). Com apoio de telemetria, o programa acompanha indicadores de condução, consumo de combustível e segurança. A iniciativa alcançou 15,6% de economia de diesel, além de redução de sinistros de trânsito e da poluição do ar.

Completa a lista de vencedores o projeto Transparência na SPTrans, de São Paulo (SP), que ampliou a divulgação de dados sobre receitas, custos, subsídios, fluxo de caixa e indicadores operacionais do transporte público, além de disponibilizar APIs do sistema Olho Vivo.

Destaque Internacional

Fora da disputa entre as práticas brasileiras, a ANTP concedeu o Destaque Internacional à La Rolita, operadora pública de transporte urbano de Bogotá, na Colômbia. A escolha reconhece a combinação de mobilidade sustentável, inclusão social, igualdade de gênero e eficiência operacional. Pelo regulamento, práticas internacionais não concorrem com as brasileiras e uma delas é escolhida diretamente pela direção da ANTP a cada ciclo.

UM PRÊMIO CRIADO PARA FAZER AS BOAS IDEIAS CIRCULAREM

O Prêmio Plínio Assmann foi criado em 2025, na sequência do lançamento do Portal de Boas Práticas em Mobilidade Urbana da ANTP, concebido como um catálogo de experiências inovadoras e replicáveis. A premiação terá periodicidade bienal, sempre em anos pares, e pretende fazer com que experiências que deram certo em uma cidade possam inspirar soluções em outras.

O nome homenageia o engenheiro Plínio Oswaldo Assmann, referência histórica da engenharia e do transporte brasileiro, idealizador e primeiro presidente da ANTP. Ao longo de sua trajetória, Assmann defendeu a priorização do transporte público e uma visão integrada entre transporte coletivo, urbanismo e qualidade de vida — princípios que estão na essência da premiação.

A primeira edição contou com uma comissão avaliadora formada voluntariamente por Carlos Alberto Batinga, Flávia Consoni, Marco Antônio Xavier Telles, Roberta Soares e Suzana Nogueira. O regulamento estabelece que a comissão de cada ciclo deve ter cinco integrantes com notório conhecimento em mobilidade urbana, provenientes de associados da ANTP, universidades e mídia.

