VLT entre Cajueiro Seco e Cabo de Santo Agostinho terá operação suspensa por cinco dias a partir desta sexta-feira (14)
Pausa acontece entre sexta-feira (14) e terça (18) para duplicação de passagem de nível entre as estações Pontezinha e Ponte dos Carvalhos
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O ramal Cajueiro Seco/Cabo, da Linha Sul do Metrô do Recife, terá a circulação de VLTs interrompida entre esta sexta-feira (14) e a próxima terça (18). A suspensão temporária será necessária para a realização de obras de duplicação de uma passagem de nível entre as estações Pontezinha e Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho.
O trecho é operado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e liga Jaboatão dos Guararapes ao Cabo de Santo Agostinho. Com cerca de 17,6 quilômetros de extensão e seis estações, o ramal atende mais de 2 mil passageiros por dia, segundo estimativa informada pela companhia.
Interrupção para obras
Os serviços previstos envolvem a duplicação de uma passagem de nível localizada entre as estações Pontezinha e Ponte dos Carvalhos. Esse tipo de passagem ocorre quando a ferrovia cruza uma via para veículos no mesmo nível, sem a utilização de viaduto ou túnel.
A suspensão foi programada para permitir a execução das atividades com a circulação dos trens interrompida. A previsão é que o funcionamento do ramal seja retomado depois da conclusão dos serviços previstos para o período.
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Ônibus terão operação reforçada
Para atender os passageiros que utilizam o VLT durante os dias de paralisação, o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano vai ampliar a oferta de duas linhas que fazem o trajeto entre o Cabo e Cajueiro Seco:
- 139 - TI Cabo / TI Cajueiro Seco
- 181 - Cabo (Cohab) / TI Cajueiro Seco
As duas linhas circulam em paralelo ao trecho ferroviário e terão mais oferta para absorver a demanda provocada pela interrupção do serviço sobre trilhos.
O Grande Recife informou que equipes técnicas vão acompanhar o movimento nos terminais e o fluxo de passageiros durante o período. O monitoramento será utilizado para ajustar a operação conforme a demanda e manter o atendimento aos usuários.