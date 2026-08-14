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Mobilidade | Notícia

Transporte público: Programa Transporte para Todos substitui vale-transporte por contribuição universal e dá gratuidade para quem precisa. Entenda

Proposta prevê novo vale-transporte do trabalhador, financiamento das gratuidades e benefício social para famílias vulneráveis, sem novos impostos

Por Roberta Soares Publicado em 14/08/2026 às 15:36 | Atualizado em 14/08/2026 às 15:58
Programa busca romper ciclo de perda de passageiros e aumento de tarifas, mas ter&aacute; um longo caminho a enfrentar para virar realidade
Programa busca romper ciclo de perda de passageiros e aumento de tarifas, mas terá um longo caminho a enfrentar para virar realidade - Divulgação/Prefeitura de São Paulo

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A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) lançou, na quarta-feira (12/8), durante o Seminário NTU 2026, em São Paulo, o programa Transporte para Todos, uma proposta de política nacional permanente para financiar o transporte público coletivo no Brasil. A iniciativa pretende reduzir a dependência da tarifa paga pelos passageiros, ampliar o acesso ao serviço e criar condições para melhorar a qualidade e a sustentabilidade dos sistemas de transporte coletivo urbano. E tudo isso sem criar novos impostos - é o que garante a NTU.

O programa parte do diagnóstico de que o modelo atual enfrenta uma crise estrutural. Esse seria o principal argumento para desbravar o longo e - com certeza - turbulento caminho que o projeto terá, caso chegue ao Congresso Nacional. Mas depois que o Marco Legal do Transporte Público Coletivo Urbano foi aprovado, após cinco anos de discussões, há expectativa e esperança. 

Os números apontam que, em 2025, a demanda do transporte coletivo alcançou apenas 77,5% do nível registrado em 2019, antes da pandemia de covid-19. No mesmo período, o País licenciou 2,2 milhões de motocicletas, recorde histórico que evidencia a migração de parte da população para o transporte individual. Segundo os dados apresentados, o custo por quilômetro subiu 23,5% em cinco anos, enquanto a frota envelheceu e o número de viagens diminuiu.

Esse cenário, apontou a NTU, alimenta uma espiral de deterioração: o aumento dos custos pressiona as tarifas, a alta dos preços reduz a demanda e a perda de passageiros eleva o custo por usuário. “Com menos recursos disponíveis, os sistemas têm maior dificuldade para ampliar a oferta, renovar veículos e melhorar o serviço. O problema do transporte público não é apenas operacional ou tarifário. É uma questão de acesso ao trabalho, à educação, à saúde, à produtividade e ao desenvolvimento das cidades”, afirmou o presidente do Conselho Diretor da NTU, Edmundo Pinheiro.

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FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM
Lançado pelo setor de transporte urbano, programa busca reduzir a tarifa com fontes específicas para as gratuidades para tentar atrair e não perder mais passageiros - FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM

Uma das estratégias da proposta é considerar que o transporte coletivo beneficia todas as cidades e a sociedade, inclusive quem não utiliza os ônibus, trens ou metrôs diariamente. A redução dos congestionamentos, da poluição e dos sinistros de trânsito, além da melhora na circulação de pessoas e no funcionamento da economia urbana, seriam ganhos coletivos.

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A entidade argumenta, ainda, que atualmente 80% do custo do transporte público é coberto pela tarifa paga pelo passageiro, enquanto apenas 20% vem de recursos públicos, em um setor cujo custo anual é estimado em R$ 90 bilhões.

OS TRÊS PILARES DEFENDIDOS PARA REORGANIZAR O FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE

Arte
Programa Transporte para Todos lançado pela NTU - Arte

O primeiro pilar do Transporte para Todos é a reformulação do Vale-Transporte do Trabalhador. Pela proposta, o empregado formal deixaria de sofrer o desconto de até 6% do salário e passaria a ter acesso mensal livre à rede de transporte, mediante uma tarifa de referência vinculada ao custo real do sistema.

Para isso, o empregador assumiria integralmente o benefício, com identificação individual e rastreabilidade por meio da bilhetagem. A medida também prevê o aproveitamento de créditos tributários pelas empresas, o que dependeria de uma aprovação legislativa à parte.

O segundo pilar da proposta estabelece que as gratuidades sejam financiadas pelos orçamentos das políticas públicas que dão origem aos deslocamentos. Despesas relacionadas a estudantes, idosos, pessoas com deficiência e usuários de serviços de saúde e assistência social deixariam de ser incorporadas integralmente à tarifa dos demais passageiros. Seriam custeadas, por exemplo, pelas respectivas pastas públicas. 

Carta Brasil em Movimento by Roberta Soares

“O direito à gratuidade é preservado; o que precisa mudar é a forma de financiar esse direito. Educação, saúde e assistência social devem participar do custeio dos deslocamentos necessários para que seus públicos tenham acesso às políticas públicas”, explicou Edmundo Pinheiro.

O terceiro eixo é o Vale-Transporte Social, destinado a famílias inscritas no Cadastro Único e beneficiárias do Bolsa Família que não tenham acesso a outro benefício de mobilidade. De caráter pessoal e não monetário, o auxílio iria enfrentar a chamada pobreza de acessibilidade — situação em que o serviço público ou a oportunidade de emprego existe, mas permanece distante da população por causa do custo do deslocamento. A proposta prevê reorganizar recursos já existentes, sem reduzir o valor dos benefícios de renda.

A matriz apresentada pela NTU funcionaria como referência para a modelagem de estados e municípios, com adesão voluntária, execução descentralizada e preservação dos contratos vigentes. A estimativa divulgada distribui o custeio dos sistemas de transporte coletivos entre empregadores, gratuidades, União e usuários eventuais, reduzindo o peso da tarifa direta.

Com um financiamento previsível, a entidade projeta condições para renovar até 50 mil ônibus nos próximos quatro anos, acelerar a transição para tecnologias mais limpas e ampliar a qualidade do serviço. “O Transporte para Todos deve ser um compromisso nacional, capaz de atravessar governos e ciclos eleitorais”, reforçou Edmundo Pinheiro.

 

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Roberta Soares

betasoares8@gmail.com

Jornalista setorizada em mobilidade urbana há mais de 20 anos. Com 30 anos de redação, cobriu por quase dez anos o setor de segurança pública, atuando também nas editorias de Política, Brasil e Internacional.

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