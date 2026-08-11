Transporte público segue bancado em 80% pela tarifa do passageiro e precisa de novas fontes de financiamento

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Passageiros pagando por quase tudo, poder público pagando pouco e a União sem pagar nada — essa é a síntese do modelo de financiamento do transporte público coletivo por ônibus no Brasil, retratada pelo Anuário NTU 2025-2026, divulgado pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU).

O custo total do setor no Brasil é estimado em R$ 75,7 bilhões por ano, e 80% desse valor ainda é coberto pela arrecadação tarifária — ou seja, pago diretamente por quem embarca no ônibus todos os dias. Os outros 20% vêm de subsídios públicos, mas de forma desigual e concentrada em poucas cidades, sem qualquer participação estruturada da União no custeio direto da operação.

O Anuário NTU 2025-2026 aponta essa dependência quase exclusiva da tarifa como o principal ponto de fragilidade financeira do setor e defende, com urgência, a construção de um novo pacto de financiamento compartilhado entre os três níveis de governo. O documento foi apresentado durante a 39ª edição do Seminário Nacional NTU, que acontece entre os dias 11 e 13 de agosto, em São Paulo.

A TARIFA PAGA PELO PASSAGEIRO COMO FINANCIADORA QUASE SOLITÁRIA DO TRANSPORTE

O Anuário NTU é categórico ao afirmar que não há sustentabilidade possível para um serviço essencial como o transporte público coletivo quando sua principal fonte de receita é a tarifa paga pelo próprio usuário - FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM

O Anuário NTU é categórico ao afirmar que não há sustentabilidade possível para um serviço essencial como o transporte público coletivo quando sua principal — e muitas vezes única — fonte de receita é a tarifa paga pelo próprio usuário. Esse desenho se torna ainda mais problemático diante da queda de passageiros pagantes registrada nos últimos anos: a proporção de passageiros equivalentes, aqueles que efetivamente pagam pela viagem, recuou de 72% do total transportado em 2021 para 55,4% em 2025.

Com menos gente pagando e a oferta de ônibus precisando ser mantida para atender à população, a conta acaba sobrando para tarifas mais altas, para os orçamentos municipais ou para a redução da qualidade do serviço — o chamado ciclo vicioso do transporte público, no qual menos investimento gera menos atratividade, que por sua vez gera menos passageiros.

Para o diretor-presidente da NTU, Francisco Christovam, o diagnóstico é direto: "Não existe sustentabilidade possível para um serviço público essencial sem um pacto que reparta, entre União, estados e municípios, a responsabilidade pelo seu financiamento", avalia.

A cobrança tem respaldo em eventos recentes do próprio setor: durante painéis do Seminário Nacional da NTU e da feira Lat.Bus 2026, dirigentes da entidade voltaram a defender que o atual modelo tarifário atingiu seu limite e que o setor precisa de uma Política Nacional de Financiamento capaz de romper o ciclo de perda de passageiros, tratando o transporte coletivo como infraestrutura essencial das cidades — e não como um serviço que deve se autofinanciar exclusivamente pela venda de passagens.

SUBSÍDIOS PÚBLICOS CRESCEM, MAS AINDA SÃO POUCOS E SEM A PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO

Anuário NTU 2025-2026: Transporte público é bancado em 80% pela tarifa do passageiro e exige mudança de financiamento - Arte

Os dados do Anuário NTU 2025-2026 mostram avanço real, porém insuficiente, na adoção de subsídios. O número de cidades brasileiras que complementam o financiamento do transporte com recursos públicos saltou de 175, antes da pandemia, para 440 atualmente.

Desse total, 294 municípios adotam subsídios parciais — geralmente para custear benefícios tarifários, viabilizar integrações ou garantir modicidade tarifária — enquanto 146 conseguem financiar a operação de forma integral, oferecendo tarifa zero à população.

Também cresceu o número de cidades que separam formalmente a tarifa pública paga pelo usuário da remuneração efetiva do operador: de 52 municípios antes da pandemia para 157 hoje, sendo 19 deles capitais ou regiões metropolitanas — uma prática que o novo Marco Legal do Transporte Público Coletivo Urbano, sancionado recentemente, torna obrigatória em todo o País.

Ainda assim, o Anuário revela um Brasil de duas velocidades. Nas grandes cidades, onde a operação é mais complexa e cara, o subsídio raramente ultrapassa a metade do custo total do sistema — apenas casos pontuais entre capitais e regiões metropolitanas, como Brasília, se aproximam ou superam esse patamar.

Já entre os municípios com subsídio parcial, 27% têm mais de 300 mil habitantes, o que torna o avanço do financiamento público ainda mais desafiador porque exige fontes de custeio mais robustas e diversificadas para não comprometer o equilíbrio dos contratos. O Anuário alerta que em nenhum desses casos há qualquer aporte direto da União, o que faz da saúde fiscal de cada prefeitura — e, em alguns casos, dos estados (como no caso do transporte da Região Metropolitana do Recife) — o único fator que determina se um sistema terá ou não algum alívio tarifário.

Diante desse quadro, a NTU vem apresentando a órgãos como o Tribunal de Contas da União, o Ministério da Fazenda e o BNDES uma proposta batizada de "Transporte para Todos", estruturada em três pilares: um novo Vale-Transporte do Trabalhador, o financiamento das gratuidades sociais e um Vale-Transporte Social.

Em entrevistas recentes, inclusive ao JC, Christovam vem detalhando a engenharia financeira da proposta. Segundo ele, o desenho em construção já cobriria 85% dos custos do setor, restando 15% sob responsabilidade das prefeituras, que teriam fôlego orçamentário para subsidiar apenas esse resíduo. “É uma tentativa de transformar a lógica atual — em que o município banca sozinho o que sobra da tarifa — em uma divisão de responsabilidades mais equilibrada entre os entes federativos”, argumenta.

TARIFA ZERO PERDE RITMO E ESBARRA NOS LIMITES FISCAIS DOS MUNICÍPIOS

Transporte público perdeu 40% dos passageiros em uma década: crise de gestão e falta de prioridade política agravam o trânsito nas cidades - FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM

A Tarifa Zero, política que isenta totalmente o passageiro do pagamento, é tratada pelo Anuário 2025-2026 como um avanço social real, mas também como um alerta sobre os limites da capacidade de financiamento dos municípios. Segundo pesquisa temática da NTU atualizada em junho de 2026, o País conta hoje com 143 municípios que adotam a gratuidade universal e irrestrita — mas o ritmo de adesões vem desacelerando de forma expressiva.

Entre 2021 e 2023, a política somou 70 novos municípios; em 2024, ano de eleições municipais, foram apenas 8; e em 2025, 21. Entre as cidades de médio e grande porte, a freada é ainda mais nítida: no último ano, apenas duas — Canoas (RS) e Itaboraí (RJ) — aderiram à Tarifa Zero entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, elevando esse grupo de 12 para 14 cidades no total.

O Anuário também traz, pela primeira vez, um dado que reforça a cautela do setor: oito municípios brasileiros implantaram a tarifa zero e depois recuaram, revertendo a política após períodos relativamente curtos de operação sem cobrança, em cidades com população entre 18 mil e 111 mil habitantes.

Casos como os de Monte Mor e Paulínia, em São Paulo, e Porto Real, no Rio de Janeiro, são citados como exemplos de gratuidade universal financiada exclusivamente pelo orçamento municipal que se mostrou insustentável no médio prazo — enquanto experiências que resistem, como Maricá (RJ) e Paranaguá (PR), dependem de receitas extraordinárias específicas, como royalties do petróleo ou atividade portuária, difíceis de replicar na maioria das cidades brasileiras.

"A experiência prática mostra que a Tarifa Zero não se sustenta como medida isolada ou populista", avalia Francisco Christovam, ao defender que qualquer gratuidade seja acompanhada de fonte de custeio definida e de segurança jurídica para os contratos vigentes.

