fechar
Mobilidade | Notícia

Mortes no trânsito: Pai e filhos adolescentes morrem em colisão no Agreste de Pernambuco

Segundo PRF, suspeita é de que o carro tenha atravessado a contramão da rodovia e a carreta tenha tentado desviar para o acostamento

Por JC Publicado em 08/08/2026 às 13:12 | Atualizado em 10/08/2026 às 20:03
Homem de 49 anos e dois adolescentes morrem em colisão no Agreste de Pernambuco
Homem de 49 anos e dois adolescentes morrem em colisão no Agreste de Pernambuco - PRF

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Uma colisão frontal entre um carro e uma carreta na noite da sexta-feira (7) deixou três pessoas mortas em São Caetano, Agreste de Pernambuco. O sinistro ocorreu por volta das 18h, no quilômetro 151,3 da BR 232.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o carro tenha atravessado a contramão da rodovia e a carreta tenha tentado desviar para o acostamento.

O motorista do carro e os dois passageiros faleceram no local. As vítimas eram um homem de 49 anos, que conduzia o veículo, e dois adolescentes.

O motorista da carreta não se feriu. O condutor permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, cujo resultado foi normal.

A PRF, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.