Mortes no trânsito: Pai e filhos adolescentes morrem em colisão no Agreste de Pernambuco
Segundo PRF, suspeita é de que o carro tenha atravessado a contramão da rodovia e a carreta tenha tentado desviar para o acostamento
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Uma colisão frontal entre um carro e uma carreta na noite da sexta-feira (7) deixou três pessoas mortas em São Caetano, Agreste de Pernambuco. O sinistro ocorreu por volta das 18h, no quilômetro 151,3 da BR 232.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o carro tenha atravessado a contramão da rodovia e a carreta tenha tentado desviar para o acostamento.
O motorista do carro e os dois passageiros faleceram no local. As vítimas eram um homem de 49 anos, que conduzia o veículo, e dois adolescentes.
O motorista da carreta não se feriu. O condutor permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, cujo resultado foi normal.
A PRF, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.