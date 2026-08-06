Conclusão de projetos das próximas etapas da duplicação da BR-232 têm previsão para fevereiro de 2027
O projeto completo de duplicação da BR-232 foi dividido em quatro lotes para facilitar o planejamento e a execução das intervenções
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Antes mesmo de concluir a primeira etapa da duplicação da BR-232, o Governo de Pernambuco já definiu um cronograma para avançar com os demais trechos da obra até Serra Talhada, no Sertão.
A previsão é que os projetos executivos do lote que parte do município sejam concluídos até novembro deste ano, enquanto os demais segmentos devem ficar prontos entre janeiro e fevereiro de 2027.
As informações foram detalhadas pelo diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), André Fonseca, em entrevista à TV Jornal, um dia após o início das obras entre São Caetano e Belo Jardim, no Agreste.
Segundo o gestor, o projeto completo de duplicação da BR-232, entre São Caetano e Serra Talhada, foi dividido em quatro lotes para facilitar o planejamento e a execução das intervenções.
"O projeto sai de São Caetano e chega até Serra Talhada. É dividido em quatro lotes. O lote que parte de Serra Talhada deve ter o projeto concluído até o fim de novembro. Os demais projetos devem ser finalizados entre janeiro e fevereiro de 2027", afirmou.
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Obras devem avançar pelas duas extremidades
De acordo com André Fonseca, a estratégia do Estado é acelerar as etapas técnicas para que as obras avancem tanto pelo Agreste quanto pelo Sertão. Após a conclusão dos projetos, eles ainda precisarão passar pela aprovação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), antes da abertura das licitações.
"O governo tem pressa e celeridade para fazer com que essa obra aconteça em ambas as pontas. Concluímos os projetos, tramitamos junto ao DNIT e, em conjunto com o Governo Federal, definimos o momento para iniciar as obras o mais rápido possível", disse.
Na quarta-feira (5), foi iniciada a primeira etapa da duplicação, contemplando 28,8 quilômetros entre o fim do trecho já duplicado, em São Caetano, e a entrada de Belo Jardim. O investimento é de R$ 236 milhões, com recursos do Governo de Pernambuco, e o prazo de execução é de 720 dias.
Trânsito será mantido durante a execução
O secretário também explicou como será a execução das obras para reduzir os impactos aos motoristas que utilizam diariamente a BR-232.
Segundo ele, a nova pista será construída inicialmente paralela à rodovia existente. Após a conclusão desse trecho, o tráfego será transferido para a nova estrutura, permitindo a restauração da pista atual sem necessidade de grandes interrupções.
"A gente faz um trecho de implantação. Quando ele estiver pronto, transfere o trânsito para essa nova pista e inicia a recuperação da via existente. Vamos fazer isso de forma espaçada para causar o menor impacto possível à população", explicou.
Segurança é prioridade
Durante a entrevista, André reforçou que a principal motivação da duplicação é reduzir o número de sinistros de trânsito na BR-232, considerada uma das rodovias mais perigosas de Pernambuco.
Segundo o secretário, estudos indicam que a duplicação pode reduzir entre 40% e 70% o risco de sinistros de trânsito fatais e diminuir em até 90% as colisões frontais, principal causa de mortes em rodovias de pista simples.