Transporte público do Grande Recife terá mais 151 ônibus novos, refrigerados e Euro6, que poluem menos
Renovação é prevista em contrato e vai beneficiar os passageiros da área Norte da Região Metropolitana do Recife. Do total, 24 estão em operação
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O transporte público da Região Metropolitana do Recife (RMR) vai receber novos ônibus para melhorar um pouco o conforto dos passageiros do sistema. Principalmente daqueles que fazem a conexão da área Norte da RMR com a capital pernambucana e que viram a qualidade do serviço cair após a saída progressiva dos antigos e alongados ônibus BRT de 21 metros. Serão 151 ônibus novos, todos com ar-condicionado e tecnologia Euro6, exigida tecnicamente e que polui menos.
Desse total, 24 já estão em operação nas linhas do Conorte, uma das duas concessionárias do serviço de ônibus na RMR. O restante deverá chegar até o mês de outubro, segundo previsão das empresas. A renovação, inclusive, é exigida por contrato e todos os coletivos estão sendo financiados pelos operadores via BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), num investimento que ultrapassa os R$ 102,1 milhões.
Do total de 151 coletivos, 39 são alongados (veículos tipo BRT, com 5 portas, 15 metros e ar-condicionado) e 112 são veículos convencionais de 12 metros, todos com ar-condicionado. Em relação ao financiamento, 126 ônibus são pelo BNDES via Refrota/PAC, e a diferença via BNDES.
DETALHAMENTO DOS NOVOS ÔNIBUS
O BNDES aprovou o financiamento destinados às empresas Transportadora Itamaracá (R$ 53 milhões) e Cidade Alta Transportes (R$ 49,1 milhões), que integram o Consórcio Conorte junto com a Rodotur. Os novos ônibus atenderão quase 170 mil pessoas nas cidades de Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Igarassu.
A importância de o banco apoiar projetos que trazem benefícios diretos à saúde pública e à mobilidade urbana foi destacada por Aloizio Mercadante, presidente do BNDES: "Estamos retirando das ruas veículos antigos e poluentes e colocando no lugar ônibus modernos, padrão euro 6, que melhoram a qualidade do ar e a vida de milhares de pessoas que usam o transporte público na Região Metropolitana do Recife".
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“Estamos investindo em ônibus mais modernos, confortáveis, acessíveis e ambientalmente mais sustentáveis, contribuindo para uma mobilidade urbana mais eficiente e para a melhoria da experiência dos milhares de passageiros que utilizam nossas linhas diariamente", afirmou Almir Buonora, diretor da Cidade Alta.
"Essa renovação amplia significativamente nossa frota de ônibus com tecnologia euro 6, permitindo oferecer um transporte mais seguro, confortável e menos poluente", afirmou José Anchieta, da Transportadora Itamaracá.
A tecnologia Euro 6 presente nos novos coletivos representa um salto ambiental para a região, reduzindo as emissões de óxidos de nitrogênio (NO?) de 180 mg/km para apenas 80 mg/km.
RENOVAÇÃO ANTERIOR
Em junho, o Grande Recife tinha recebido novos ônibus, pela concessionária MobiBrasil, também como renovação prevista em contrato. Foram 40 novos ônibus refrigerados, representando um investimento de R$ 65 milhões, realizado via PAC Refrota com anuência do governo estadual.
Todos também na tecnologia Euro 6 e mimos tecnológicos como tomadas USB para os passageiros. Com a entrada em operação desses novos carros, a MobiBrasil atingiu a marca de 60% de sua frota refrigerada, tornando-se a empresa com o maior percentual de veículos com ar-condicionado em todo o sistema.
Apesar dos avanços na renovação da frota dos ônibus, metade da frota de coletivos do Grande Recife ainda circula com vida útil vencida porque a maioria das empresas que operam o transporte seguem sem contrato e aguardando a conclusão da licitação remanescente das linhas de ônibus.