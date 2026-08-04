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Mobilidade | Notícia

Metrô do Recife: estações da Linha Centro são fechadas em pleno horário de pico nesta terça (4)

CBTU suspendeu a operação às 17h15 desta terça-feira (4) após problemas operacionais e redução da frota; reabertura está prevista para as 20h

Por JC Publicado em 04/08/2026 às 18:21 | Atualizado em 04/08/2026 às 18:29
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Metrô do Recife - Divulgação

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Todas as estações da Linha Centro do Metrô do Recife foram fechadas às 17h15 desta terça-feira (4). A informação foi confirmada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que atribuiu a interrupção a problemas operacionais e à redução da frota de trens em circulação.

Segundo a companhia, a operação do sistema foi comprometida pela instalação de vias singelas nos dois ramais da Linha Centro. De acordo com a CBTU, a combinação dessa intervenção com o número reduzido de trens tornou a circulação durante o horário de pico "perigosamente difícil".

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Ainda conforme a empresa, a continuidade da operação poderia ampliar os intervalos entre as viagens e dificultar o retorno dos passageiros, motivo pelo qual foi decidido fechar temporariamente todas as estações da linha.

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A CBTU informou que a previsão é de que as estações da Linha Centro sejam reabertas às 20h desta terça-feira, após o período de maior movimento. Até a última atualização, a companhia não havia informado se a retomada da operação ocorrerá de forma integral nem detalhado as causas dos problemas operacionais.

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