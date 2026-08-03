Novo pontilhão sobre Canal de Setúbal é inaugurado na Zona Sul do Recife
Obra de R$ 1,6 milhão integra um conjunto de pontes e pontilhões que foi construído pela gestão e vem ampliando conexões entre bairros do Recife
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A Prefeitura do Recife entregou, neste domingo (2/8), um novo pontilhão sobre o Canal de Setúbal, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital, ampliando as conexões viárias da região. Apesar de ser uma obra de dimensões relativamente pequenas, a nova estrutura tem um impacto positivo porque criou uma ligação que antes não existia e forçava motoristas, pedestres e ciclistas a usar outras rotas. Agora, foi criada a conexão direta entre a Avenida Boa Viagem e a Rua João Cardoso Aires — um percurso curto, mas que até então não existia.
O novo pontilhão tem 27,8 metros de extensão e 16,5 metros de largura. A estrutura conta com três faixas de rolamento no sentido praia-subúrbio, ciclofaixa bidirecional (dois sentidos) e calçadas para pedestres nos dois lados. A obra custou R$ 1,6 milhão e foi executada pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB).
No pacote também foi implantado um binário na área - duas vias paralelas com sentidos de circulação contrários. Agora, o tráfego no sentido praia-subúrbio está sendo feito pelo pontilhão, enquanto o tráfego no sentido contrário passa pela Rua Baltazar Passos. O binário ajuda a circulação, reduz conflitos e riscos de atropelamentos porque as vias passam a ser mão única.
NOVA ROTA DE ACESSO A VIA MANGUE
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Além de permitir a implantação de um binário, o novo pontilhão será um acesso para a Via Mangue, corredor viário expresso de entrada e saída da Zona Sul. Os motoristas que trafegam pela Avenida Boa Viagem e precisam acessar a Via Mangue poderão entrar a partir daquele ponto.
O pontilhão também facilita o caminho até a Avenida Marechal Juarez Távora, que possui conexão direta com a Via Mangue. A nova estrutura se soma a outros dois pontilhões entregues na região, que ampliaram as possibilidades de deslocamento entre os bairros da Zona Sul.
Os três equipamentos entregues em Boa Viagem custaram R$ 4,7 milhões. Os dois primeiros conectam as Ruas Copacabana e Luiz Pimentel, sobre o Canal do Jordão, e as Ruas Cônego Romeu e Engenheiro Zael Diógenes, sobre o Canal de Setúbal.
PONTES E PONTILHÕES AMPLIAM CONEXÕES VIÁRIAS DO RECIFE
A atual gestão da Prefeitura do Recife vem apostando na construção e na retomada de pontes como estratégia para ampliar a infraestrutura viária e criar conexões aguardadas há décadas na cidade. As pontes e pontilhões construídos ou em execução nas três regiões da cidade têm o objetivo de integrar bairros e melhorar a circulação em áreas consideradas críticas. Entre os exemplos estão a Ponte Areias-Imbiribeira, a Ponte Rio Morno e a Ponte do Arruda.
Também aparece nesse conjunto a Ponte Engenheiro Jaime Gusmão, que liga Monteiro à Iputinga e foi inaugurada em 2024 após um longo período de espera e paralisações. A estrutura, assim como as demais intervenções citadas, representa mais do que uma travessia sobre um canal ou rio: são conexões capazes de encurtar trajetos, distribuir o tráfego e aproximar áreas que, mesmo geograficamente próximas, permaneciam separadas pela falta de ligações viárias.