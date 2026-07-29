Metrô do Recife: Falha elétrica interrompe circulação de trens no Ramal Camaragibe nesta quarta (29)
Segundo a CBTU, problema na subestação rodoviária impediu o início das operações; Linha Centro segue funcionando apenas no trecho até Jaboatão
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A circulação de trens no Ramal Camaragibe do Metrô do Recife foi interrompida na manhã desta quarta-feira (29). Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), as operações não foram iniciadas às 5h devido a uma falha na energização da subestação rodoviária, responsável por fornecer energia ao sistema de circulação dos trens.
De acordo com a companhia, a subestação não está fornecendo a carga elétrica necessária para o funcionamento do ramal. Equipes técnicas atuam para restabelecer o sistema, mas ainda não há previsão para a normalização da operação.
Estações permanecem fechadas
Por causa da falha, as estações Alto do Céu, Curado, Rodoviária, Cosme e Damião e Camaragibe permanecem fechadas, impactando cerca de 45 mil pessoas. Em nota, a CBTU informou que o Ramal Camaragibe será reaberto às 7h40 da manhã.
Já os trens da Linha Centro continuam circulando normalmente no trecho entre Recife e Jaboatão.