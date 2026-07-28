Paulista opera sob vácuo legal para punir infrações com patinetes elétricos

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Prefeitura admite ausência de sanções para flagrantes em calçadas enquanto elabora regramento baseado em orientações do Cetran-PE

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A operação dos patinetes elétricos compartilhados no município do Paulista, iniciada no dia 10 de julho — pouco mais de três meses após o retorno dos equipamentos à capital pernambucana —, ocorre sob um vácuo regulatório que impede a punição de infrações rotineiras nas ruas.

Sem legislação municipal específica, a cidade registra o uso por menores de idade, transporte duplo de passageiros, excesso de velocidade e tráfego irregular sobre calçadas sem que os condutores possam ser autuados.

Impunidade e limitações da fiscalização

Em nota oficial enviada à reportagem do Jornal do Commercio, a Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil do Paulista admitiu a limitação do poder público local frente ao problema. Segundo o órgão, "a legislação vigente não prevê autuação específica para algumas condutas envolvendo patinetes elétricos, como a circulação em calçadas".

Sem amparo legal para autuar condutores, a gestão informa que tem limitado sua atuação a ações de orientação, monitoramento e diálogo com a empresa responsável. Na prática, os equipamentos foram inseridos na cidade sem regramento do município, dependendo apenas dos termos privados da empresa operadora, sem especificação de vias, sem delimitação de estações de estacionamento e sem campanhas educativas prévias.

"Toda essa questão de circulação de menores, de tráfego em calçadas e de sentido de circulação deveria estar regulamentada pelo município. Hoje o que acontece é que a empresa colocou o serviço na cidade, mas o município não fez nenhum tipo de regulamentação para dizer onde pode e onde não pode circular", explica Marcos Pereira, coordenador técnico do Conselho Estadual de Trânsito de Pernambuco (Cetran-PE).



Falta de ordenamento e fiscalização

A falta de regramento no Paulista contraria as orientações do Cetran-PE, órgão normativo estadual, que aprovou a Nota Técnica nº 002/2026 recomendando a regulamentação imediata do modal pelas prefeituras.

Segundo o especialista, a omissão municipal sobrecarrega a população e inviabiliza a fiscalização de trânsito. "A fiscalização se torna muito difícil. O município não organizou nem regulamentou, e onde você passar vai ter patinete atravessado na calçada, interferindo diretamente na mobilidade de um idoso ou de uma pessoa em cadeira de rodas", afirma Pereira.

Outro ponto crítico é o descumprimento dos limites técnicos dos equipamentos. O Cetran-PE alerta para casos de veículos elétricos que sofrem adulterações e desbloqueios de velocidade.

"Quando o veículo é desbloqueado e chega a 66 km/h, ele deixa de ser um autopropelido e passa a ter características de motocicleta, exigindo registro e habilitação", pontua o coordenador.

Diretrizes da nota técnica

O parecer do órgão estadual estabelece parâmetros para que os municípios disciplinem a micromobilidade:

Limites de velocidade: teto de até 20 km/h em vias mistas e ciclovias, e de no máximo 6 km/h em áreas exclusivas para pedestres (como calçadas, quando autorizadas);

teto de até 20 km/h em vias mistas e ciclovias, e de no máximo 6 km/h em áreas exclusivas para pedestres (como calçadas, quando autorizadas); Zoneamento e vias vedadas: proibição da circulação de patinetes em vias com velocidade regulamentada superior a 40 km/h;

proibição da circulação de patinetes em vias com velocidade regulamentada superior a 40 km/h; Organização do estacionamento: definição de pontos e estações obrigatórias para devolução, evitando o descarte em calçadas e passeios públicos;

definição de pontos e estações obrigatórias para devolução, evitando o descarte em calçadas e passeios públicos; Restrição por idade: exigência de cadastro nos aplicativos restrito a maiores de 18 anos, mediante checagem de CPF;

exigência de cadastro nos aplicativos restrito a maiores de 18 anos, mediante checagem de CPF; Poder de sanção e educação: criação de instrumentos jurídicos para autuação de infratores e investimento em campanhas pedagógicas contínuas.

Risco de quedas e traumatismos

Além da desorganização urbana, a ausência de regras e a imprudência geram impactos diretos na rede de saúde. Segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), o risco de sinistros com patinetes elétricos é 3,8 vezes maior do que o registrado com bicicletas.

"Apesar do benefício de ser um veículo sustentável para pequenos deslocamentos, os patinetes apresentam um risco elevado de internações decorrentes de traumatismo craniano, agravado pela não utilização de capacete e pela falta de restrição de velocidade", destaca Marcos Pereira.

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco passou a reforçar, desde abril, a coleta de dados sobre sinistros com autopropelidos nas emergências dos hospitais públicos.

Médicos ortopedistas apontam que as principais ocorrências nas emergências médicas envolvem fraturas nos membros superiores (punhos e cotovelos) e inferiores (tornozelos e joelhos), além de lesões faciais e escoriações graves causadas pelo impacto do condutor com o solo ou com outros veículos.

Imprudência com patinetes elétricos provoca colisão grave com ciclista no Recife

Riscos nas vias

Sem respaldo jurídico próprio, os agentes municipais de trânsito ficam impossibilitados de aplicar penalidades administrativas nas ruas, enquanto a carência de uma malha cicloviária contínua empurra os condutores para o passeio público.

Embora as operadoras exijam cadastro de adultos via CPF, a verificação virtual não impede que adultos liberem os veículos para crianças e adolescentes, tampouco coíbe a prática da carona dupla.

A prefeitura do Paulista informou que mantém um grupo técnico destinado a identificar ocorrências, cobrar ajustes da empresa e elaborar a regulamentação do serviço no município.

