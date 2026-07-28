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Mobilidade | Notícia

Ciclomobilidade: Ciclista da RMR é resiliente, corajoso e corre risco diário por falta de infraestrutura, aponta estudo

Contagem realizada pela Ameciclo mostra que, mesmo sem ciclovias e com estímulo à velocidade, a bicicleta segue sendo usada e movimentando a economia

Por Roberta Soares Publicado em 28/07/2026 às 14:54 | Atualizado em 28/07/2026 às 15:02
Pesquisa da Ameciclo registra mais de 23 mil viagens de bicicleta em 12 munic&iacute;pios da Regi&atilde;o Metropolitana do Recife
Pesquisa da Ameciclo registra mais de 23 mil viagens de bicicleta em 12 municípios da Região Metropolitana do Recife - GUGA MATOS/JC IMAGEM

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A população que usa a bicicleta como meio de transporte na Região Metropolitana do Recife é, antes de mais nada, resiliente e corajosa ao se arriscar, diariamente, no trânsito pela falta de infraestrutura segura para pedalar. Usa a bicicleta faça sol ou chuva, em meio a um tráfego motorizado e hostil - muito hostil -, e ainda leva filhos, esposas e mercadorias na bike.

E que, apesar das dificuldades e do perigo, segue pedalando com força: foram registradas 23.448 viagens de bicicleta em 12 diferentes pontos urbanos de 12 cidades da RMR (excluindo o Recife), num intervalo de dias entre o fim de abril e o começo de maio de 2026. A conclusão é da nova rodada da pesquisa Contagem de Ciclistas 2026 realizada pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo) com recursos públicos de emenda parlamentar.

Os dados reforçam a importância da bicicleta como meio de transporte cotidiano para deslocamentos relacionados a trabalho, estudo, comércio, serviços e acesso à cidade. E que, diferentemente do que muita gente ainda pensa - principalmente gestores públicos e legisladores - pedalar nas metrópoles não é uma escolha de lazer, mas um ato de sobrevivência cotidiana em uma malha viária desenhada quase exclusivamente para o tráfego motorizado, ou seja, dos carros.

O levantamento constata, inclusive, que esse perigo diário provocado pela ausência de infraestrutura ciclável segura nas cidades, leva quem usa a bicicleta a adotar manobras defensivas, como pedalar sobre calçadas e na contramão. As conclusões do relatório apontam que a infraestrutura cicloviária executada até 2026 nas 12 cidades metropolitanas é residual e tecnicamente insuficiente, virando, muitas vezes, uma barreira física que impede a segurança dos ciclistas.

RENATO RAMOS/JC IMAGEM
Levantamento aponta forte uso cotidiano da bicicleta para trabalho, serviços e deslocamentos urbanos. Dados também revelam falta de infraestrutura cicloviária - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

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E mais: o levantamento confirma que a infraestrutura segura é, de longe, o principal ponto atrativo para novos ciclistas. Aquelas pessoas que gostariam de pedalar, mas têm medo da violência do trânsito e, por isso, seguem encontrando outras soluções de deslocamento - nos dias de hoje, preferencialmente o transporte por moto. Os municípios analisados foram: Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Paulista, Moreno, Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma, Ilha de Itamaracá, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca.

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SEM INFRAESTRUTURA, CICLISTA USAM CALÇADAS E ANDAM NA CONTRAMÃO

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Pesquisa da Ameciclo constata a força do uso da bicicleta nas cidades da RMR - Arte

O levantamento desmistifica a ideia de que infrações de trânsito cometidas por ciclistas são erros de conduta. Mostra que, na verdade, são soluções de sobrevivência. Onde não há ciclovia/ciclofaixa, o ciclista - em sua maioria - termina jogado para a contramão ou para a calçada como única forma de se proteger do tráfego pesado. Em São Lourenço da Mata, o índice crítico de 46% de circulação no contrafluxo é uma resposta ao desenho viário de mão única que ignora as rotas desejadas por quem pedala. Da mesma forma, em Abreu e Lima, 35% dos ciclistas usam as calçadas para escapar da hostilidade extrema da BR-101.

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Essa hostilidade estrutural ainda gera uma exclusão direta de gênero e idade, funcionando como um termômetro do perigo das ruas e avenidas. Municípios que oferecem ambientes mais integrados, como Ipojuca (20%) e Itamaracá (18%), apresentam taxas de participação feminina muito superiores a eixos rodoviários como Moreno e Camaragibe, onde a presença de mulheres é residual (2%) devido à percepção de perigo extremo.

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Pesquisa da Ameciclo constata a força do uso da bicicleta nas cidades da RMR - Arte

O mesmo ocorre com o público jovem, que em Moreno representa 20% das viagens devido à proteção escolar, mas em cidades com vias agressivas, como Paulista e Olinda, mal chega a 2%.

A BICICLETA COMO EIXO ECONÔMICO: CARGUEIRAS E A MOBILIDADE FAMILIAR

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Longe de ser apenas um meio de transporte individual, o levantamento da Ameciclo mostra que a bicicleta é uma ferramenta logística vital para a economia na RMR, com o uso massivo de bicicletas cargueiras - RENATO RAMOS/JC IMAGEM
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Além da carga, a bicicleta desempenha um papel social fundamental com as caronas, sendo um eixo da mobilidade familiar e escolar - Guga Matos/JC Imagem
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Longe de ser apenas um meio de transporte individual, o levantamento da Ameciclo mostra que a bicicleta é uma ferramenta logística vital para a economia na RMR, com o uso massivo de bicicletas cargueiras - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Longe de ser apenas um meio de transporte individual, o levantamento da Ameciclo mostra que a bicicleta é uma ferramenta logística vital para a economia na RMR, com o uso massivo de bicicletas cargueiras. A Ilha de Itamaracá (23,5%) e Olinda (23,4%) lideram essa densidade, provando que o modal sustenta o abastecimento de bairros e o comércio de proximidade.

Em Jaboatão dos Guararapes, o volume de uso impressiona com quase mil viagens de carga diárias em um único ponto, consolidando a bicicleta como um suporte produtivo que exige infraestruturas mais largas para garantir a segurança no uso do trabalho.

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Pesquisa da Ameciclo constata a força do uso da bicicleta nas cidades da RMR - Arte

Além da carga, a bicicleta desempenha um papel social fundamental com as caronas, sendo um eixo da mobilidade familiar e escolar. Em municípios como Ipojuca (7%) e Jaboatão, a bike substitui veículos motorizados no transporte de crianças e mulheres para serviços essenciais.

No entanto, a baixa incidência de caronas em municípios como Camaragibe e Abreu e Lima (2%) mostra que as pessoas têm medo de transportar dependentes em vias onde o perigo de ser atropelado é constante, confirmando a exclusão social imposta pelo desenho urbano das cidades.

USO DAS BICICLETAS E A URGÊNCIA POR MAIS ESTRUTURA

A distribuição temporal das viagens confirma que o uso da bicicleta na RMR é estritamente utilitário e pendular (viagens constantes de ida e volta), diretamente atrelado aos horários de início e término das jornadas de trabalho. O intervalo entre 17h e 18h se mostrou como o momento de carga máxima em quase toda a rede analisada, sendo mais um dado técnico essencial que deveria nortear o dimensionamento urgente de novas ciclovias. 

Relatório Das Contagens RMR - 2026 by Roberta Soares

Em Jaboatão, Abreu e Lima e Igarassu, o pico começa já às 6h da manhã, revelando trabalhadores que realizam viagens de longa distância enquanto a cidade ainda desperta. O levantamento faz parte do Projeto de Fortalecimento da Produção de Dados sobre a Mobilidade por Bicicleta na RMR, financiado pelo governo de Pernambuco com recursos de emenda parlamentar de autoria da deputada estadual Dani Portela. A proposta é que o relatório subsidie a reformulação do 1º Plano Diretor Cicloviário da RMR (PDC/RMR), elaborado ainda em 2014. 

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Roberta Soares

betasoares8@gmail.com

Jornalista setorizada em mobilidade urbana há mais de 20 anos. Com 30 anos de redação, cobriu por quase dez anos o setor de segurança pública, atuando também nas editorias de Política, Brasil e Internacional.

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