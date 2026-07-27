Transporte por moto: Idas e vindas na disputa judicial sobre Uber Moto em São Paulo expõe vácuo regulatório do serviço no País

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Enquanto Uber e Prefeitura de SP brigam judicialmente, o País segue sem marco regulatório nacional e com sinistros de trânsito com motos aumentando

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A guerra judicial entre a Uber e a Prefeitura de São Paulo pelo credenciamento do Uber Moto ganhou mais um capítulo nos últimos dias, com decisões que se contradizem em questão de semanas. Em 21 de julho, a juíza Patrícia Persicano Pires, da 16ª Vara da Fazenda Pública, determinou que o Comitê Municipal de Uso do Viário (CMUV) liberasse o cadastro da plataforma em 48 horas, sob multa diária de R$ 5 mil à gestão municipal. Três dias depois, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Borelli Thomaz, suspendeu a obrigatoriedade, restabelecendo a proibição do serviço na cidade.

O caso, que já se arrasta há mais de um ano entre recursos e reviravoltas, tornou-se o principal reflexo nacional de um problema que vai muito além de São Paulo: a ausência de regras para o transporte remunerado de passageiros por moto em todo o País - o Uber e 99 Moto, serviço que tem explodido em todo o Brasil, principalmente nas cidades do Nordeste e Norte.

DISPUTA QUE VIROU SÍMBOLO DA RESISTÊNCIA MUNICIPAL E VITRINE PARA O PAÍS

O caso, que já se arrasta há mais de um ano entre recursos e reviravoltas, tornou-se o principal reflexo nacional de um problema que vai muito além de São Paulo - ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Na decisão do dia 21 de julho, a Justiça rejeitou o argumento da prefeitura de que o segundo indeferimento ao pedido da Uber configuraria uma nova análise administrativa autônoma. Para ela, tratava-se da repetição de um ato sobre o mesmo processo, entre as mesmas partes, já invalidado por sentença anterior. A juíza também descartou a tese de que a decisão cautelar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na ADPF nº 1.296, teria reaberto a discussão — considerou as duas decisões convergentes, já que ambas mandam avaliar o credenciamento à luz da legislação federal.

Dias depois, porém, o desembargador Borelli Thomaz inverteu o placar, entendendo que eventuais prejuízos financeiros das empresas provocados pelo não credenciamento do serviço não têm peso jurídico suficiente para se sobrepor à segurança viária - já que as vítimas das motos estão representando mais de 50% (em algumas cidades chegam a 70%) das mortes no trânsito do País. Com isso, o credenciamento e a multa aplicada à gestão municipal ficaram suspensos até o julgamento definitivo do recurso.

De um lado, a Prefeitura de São Paulo — representada pela Procuradoria Geral do Município — reafirma que seguirá "defendendo a vida" diante das exigências regulatórias impostas às plataformas. De outro, as empresas do setor, reunidas na Confederação Nacional de Serviços (CNS), questionam desde dezembro de 2025 as regras municipais no STF, sob a alegação de que representam uma proibição disfarçada de regulamentação, já que nenhuma empresa foi efetivamente credenciada até hoje.

O ministro Alexandre de Moraes já havia suspendido partes das exigências municipais, como a necessidade de placa vermelha e a contratação de seguros com valores muito acima do previsto na legislação federal, por entender que São Paulo invadiu competência legislativa da União.

DISPUTA JUDICIAL ENQUANTO MORTES DE OCUPANTES DE MOTOS DISPARAM

Enquanto Uber e Prefeitura de São Paulo brigam na Justiça, mortes de ocupantes das motocicletas disparam no Brasil - WILLIAN MOREIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O impasse paulistano não é um caso isolado: ele expõe, na prática, o vácuo regulatório que cerca o transporte remunerado de passageiros por moto em todo o Brasil. Enquanto o Judiciário e o Executivo municipal discutem exigências documentais sobre apólices de seguro, o número de sinistros de trânsito fatais envolvendo motocicletas segue em alta no País. Segundo o Atlas da Violência 2026, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as motocicletas já respondem por 41,6% dos óbitos no trânsito nacional, com o número de mortes em sinistros envolvendo motos saltando de 11.182, em 2019, para 15.459 em 2024 — um crescimento de 38% no período.

Pesquisadores ouvidos pelo próprio Atlas da Violência associam esse salto à expansão da economia de aplicativos, que transformou a motocicleta em ferramenta de trabalho para milhões de entregadores e mototaxistas. A pressão por produtividade, a ausência de amparo social e as longas jornadas de trabalho aparecem como fatores que tornam esses profissionais dos mais vulneráveis a sinistros fatais no ambiente urbano — um cenário que agora se estende também aos passageiros que passam a usar a moto como meio de transporte remunerado, e não apenas como instrumento de trabalho de quem dirige.

É nesse contexto que ganha relevância a exigência de comprovação do seguro de acidentes pessoais a passageiros (APP) como contrapartida mínima de segurança para quem usa o serviço — ainda que, no caso concreto analisado pela Justiça paulistana, a cobertura apresentada pela Uber já atendesse à legislação federal. Enquanto tribunais discutem prazos, multas e placas, o Congresso Nacional segue sem aprovar um marco regulatório consolidado para o setor, deixando cada prefeitura brasileira à mercê de decisões judiciais isoladas — e o País, sem resposta ao aumento constante das mortes e mutilações no trânsito ligadas à moto por aplicativo.