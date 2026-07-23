Mobilidade: Confira, em detalhes, os cinco projetos de VLT e BRT elétrico para a Região Metropolitana do Recife

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A RMR tem cinco projetos de corredores de transporte público de massa validados pelo BNDES/Ministério das Cidades, que totalizam até R$ 15 bilhões

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A Região Metropolitana do Recife poderá ter importantes corredores de transporte público de média e alta capacidade em alguns anos, caso os projetos validados pelo Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU) - concluído após dois anos de mapeamento pelo BNDES e pelo Ministério das Cidades - consigam avançar. São propostas de corredores de VLTs (Veículos Leves sobre Trilhos) e BRTs elétricos (Bus Rapid Transit) que, no modelo proposto, seriam operados pelo setor privado, via concessões públicas de 30 a 35 anos.

O ENMU validou cinco projetos que têm duas modelagens: para VLT e para BRT, cada um com suas características ajustadas ao tipo de modal que venha a ser escolhido pelos gestores públicos - no caso específico da RMR, o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).

O JC conversou com a equipe técnica do BNDES e, com base nos dados do Portal Mobilidade Brasil, detalhou os projetos para a RMR. Vale lembrar que a viabilização dos cinco projetos - incluindo o sexto, que prevê a modernização das linhas Centro e Sul do Metrô do Recife e dos trens urbanos a diesel, já com a concessão pública sendo formatada - ampliaria a rede de transporte público do Grande Recife dos atuais 68 km para 150 km, focando em eixos que atendam às projeções de demanda das próximas três décadas.

O aporte estimado é de até R$ 15 bilhões. A capital pernambucana integra um grupo de metrópoles com projetos prioritários prontos para serem estruturados em parceria com a iniciativa privada - numa configuração de 80% dos investimentos sendo públicos e 20% sendo dos operadores privados.

DECISÃO TÉCNICA, NÃO POLÍTICA

Mobilidade: Região Metropolitana do Recife tem seis projetos de BRT, VLT e metrô para serem implantados com a iniciativa privada - Reprodução/BNDES

O diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, Nelson Barbosa, explica que a escolha do tipo de modal de transporte (BRT, VLT, metrô e até VLP) deve ser fundamentada em mapas de origem e destino. Que deve ser uma decisão técnica, não política, e precisa considerar um horizonte de 30 a 40 anos.

"É uma questão técnica, não política. Quanto maior o volume de passageiros projetado, maior tende a ser o investimento e, consequentemente, a tarifa. Em várias cidades a escolha ainda vai ter que ser feita, até porque o que estamos validando são sugestões. Cabe às gestões decidirem se vão optar pelo modal de maior ou menor custo", ponderou.

Barbosa detalhou que o BNDES já financiou estudos em 20 das 21 regiões metropolitanas do País, num aporte de R$ 33 milhões, e que o banco começa agora a preparar projetos em locais onde tem sido chamado a atuar. Ele lembrou que, do quase meio milhão de propostas apresentadas no início do processo, o número de projetos é "muito maior do que o de projetos aprovados" — e que, passados cinco anos, muitos precisarão ser refeitos.

Estudo nacional mapeou 187 projetos de mobilidade urbana para serem viabilizados no País ao custo de R$ 400 bilhões - Assessoria Prefeitura de Cuiabá/Divulgação A RMR tem cinco projetos de corredores de transporte de média e alta capacidade validados pelo BNDES/Ministério das Cidades, que totalizam até R$ 15 bilhões - VLT CARIOCA/DIVULGAÇÃO

Como critério de sustentabilidade tarifária prevista nas propostas, citou o limite de 6% da renda per capita da região e de até 6% da receita do trabalhador destinada ao vale-transporte, além de uma sugestão de que o investimento não ultrapasse 0,25% do PIB regional, com o cronograma de implantação previsto para começar entre 2027 e 2028.

Já o engenheiro Rafael de Sequeira Baptista, também do BNDES, comparou os impactos urbanísticos do VLT e do BRT, avaliando que os dois modais têm custos próximos, mas que o VLT tende a gerar menor impacto urbano — ressaltando, no entanto, que a opção pelo ônibus elétrico também reduziria esse impacto, com menor diferença de valor.

Ele citou o corredor da orla de Salvador como referência e reforçou que, seja qual for o modal escolhido, a tarifa não cobre o custo operacional, cabendo ao Estado aportar a diferença — motivo pelo qual, na sua leitura, a prioridade recai sobre soluções elétricas, como VLT e metrô.

CONFIRA A CARTEIRA DE PROJETOS:

1) Avenida Norte: 9,8 km (BRT elétrico ou VLT)

Mobilidade urbana: Implantação do BRT Avenida Norte - Arte

1.1 Projeto BRT Avenida Norte

Tipo de modal e tecnologia: O projeto consiste em um sistema de BRT Elétrico

Extensão e traçado: O eixo possui 9,80 km de extensão, percorrendo a Avenida Norte, desde o Centro do Recife até o Terminal Integrado da Macaxeira.

Infraestrutura e estações: A implantação será realizada em superfície. O sistema prevê a construção de 20 estações e a utilização de 1 terminal de integração (TI Macaxeira).

Capacidade e operação:

Veículos: Utilização de veículos grandes (18-21m) com capacidade para 134 a 135 passageiros.

Frota: Estimada em 26 veículos para os eixos estruturais.

Intervalo e velocidade: No cenário padrão, o intervalo na hora pico é de 1,88 minutos, com uma velocidade operacional estimada de 25 km/h.

Demanda: Previsão de 62.591 embarques diários (estimativa para 2054 no cenário padrão).

Modelo de negócio e gestão:

Responsabilidade: Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife (CTM)

Operação: Pode ocorrer via prestação direta, concessão comum ou Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade patrocinada.

Viabilidade financeira:

Investimento inicial: Total de R$ 426 milhões, divididos em R$ 306 milhões para infraestrutura e R$ 120 milhões para a frota.

Prazo do projeto: Estimado em 35 anos.

Taxa de Retorno Econômica (TRE): Calculada em 17,46% no cenário padrão.

O projeto que prevê a implementação de um sistema de BRT Elétrico na Avenida Norte conectará o Centro do Recife ao Terminal Integrado da Macaxeira. Ao longo de seus 9,80 km de extensão, a infraestrutura será implantada em superfície e contará com a construção de 20 estações de embarque e desembarque, além da integração direta com o terminal já existente na Macaxeira.

Em termos de operação, o sistema contará com uma frota estimada de 26 veículos de grande porte (18 a 21 metros), cada um com capacidade para transportar entre 134 e 135 passageiros. A eficiência do trajeto é um dos pilares da proposta, com velocidade operacional prevista de 25 km/h e intervalos reduzidos de menos de 2 minutos nos horários de maior movimento, visando atender uma demanda projetada de mais de 62 mil embarques diários até o ano de 2054.

Para viabilizar a iniciativa, o investimento total estimado é de R$ 426 milhões, sendo R$ 306 milhões destinados à infraestrutura rodoviária e R$ 120 milhões para a aquisição da frota. Sob a responsabilidade do Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife (CTM), o modelo de gestão poderá ocorrer via concessão comum ou Parceria Público-Privada (PPP), apresentando uma Taxa de Retorno Econômica (TRE) de 17,46% em um horizonte de 35 anos.

Mobilidade urbana: Implantação do VLT Avenida Norte - Arte

1.2 Projeto VLT Avenida Norte

Proponente: Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE) do Governo de Pernambuco.

Trajeto: Eixo na Avenida Norte, conectando o Centro do Recife ao Terminal Macaxeira.

Abrangência: Exclusivamente no município do Recife.

Classificação: Enquadrado como TPC-MAC (Transporte Público Coletivo de Média e Alta Capacidade).

Histórico tecnológico: Originalmente pensado como metrô, o projeto teve a tecnologia adequada para VLT após simulações de demanda.

Especificações técnicas e operacionais

Extensão: 9,80 km.

Infraestrutura: Implantação em superfície.

Paradas: Previsão de 20 estações e 1 terminal de integração (TI Macaxeira).

Veículo: Composição simples de 42 metros, com capacidade para 420 passageiros.

Velocidade e intervalo: Velocidade operacional estimada em 25 km/h, com intervalo na hora pico de 5,89 minutos (Cenário Padrão).

Demanda e impactos

Demanda diária (2054): Estimada em 62.591 embarques no Cenário Padrão e até 69.182 embarques no Cenário Otimizado.

Redução de emissões: Estimativa de redução de 8.379 a 10.585 toneladas de CO2 por ano.

Tempo de viagem: Impacto positivo com redução de até 6,29 milhões de horas/ano gastos pelos usuários no transporte.

Dados financeiros (valores nominais)

Investimento em infraestrutura: R$ 938 milhões.

Investimento em frota: Entre R$ 208 milhões (Padrão) e R$ 260 milhões (Otimizado).

Investimento total inicial: Varia entre R$ 1,146 bilhão e R$ 1,198 bilhão, dependendo do cenário.

Custo operacional anual: Média de R$ 34 milhões a R$ 36 milhões.

Desafios e complexidades

Complexidade urbanística: Considerada alta, devido à necessidade de desapropriações para construção de estações em áreas já consolidadas e com faixas estreitas.

Patrimônio e meio ambiente: O traçado intercepta áreas protegidas e bens tombados, como o Forte do Brum, o Sítio da Trindade, o Parque Estadual Dois Irmãos e a APA Estuário do Rio Capibaribe.

Risco climático: O projeto apresenta um grau de risco de inundação de 58,53%.

O projeto, que foi originalmente concebido como uma linha de metrô, teve sua tecnologia ajustada para VLT após estudos de demanda indicarem que este modal seria o mais adequado para o carregamento crítico do corredor da Avenida Norte. Com uma extensão de 9,80 km, o novo sistema será implantado em superfície e busca modernizar a mobilidade urbana em um dos principais eixos viários da capital pernambucana.

A infraestrutura prevista inclui a construção de 20 estações e a integração com o Terminal da Macaxeira, operando com veículos de 42 metros de comprimento e capacidade para 420 passageiros cada. Estima-se que, até o ano de 2054, o sistema atenda a uma demanda diária de aproximadamente 62.591 embarques no cenário padrão. Para tornar o projeto realidade, o investimento inicial nominal calculado é de R$ 938 milhões em infraestrutura e cerca de R$ 208 milhões para a aquisição da frota necessária.

Além dos ganhos em mobilidade, como a economia de milhões de horas anuais para os passageiros, o VLT promete benefícios ambientais, com uma redução estimada de até 10,5 mil toneladas de emissões de CO2 por ano. No entanto, a implementação enfrenta desafios significativos, sendo classificada como de alta complexidade urbanística devido à necessidade de desapropriações em áreas já consolidadas e com faixas de rolamento estreitas. O projeto também exige atenção rigorosa à preservação histórica e ambiental, uma vez que o traçado intercepta zonas protegidas, como o Parque Estadual Dois Irmãos, e bens tombados, como o Forte do Brum e o Sítio da Trindade.



2) Boa Viagem - Olinda: 20,6 km (BRT elétrico ou VLT)

Mobilidade urbana: Implantação do BRT Boa Viagem_Olinda - Arte

2.1 Projeto BRT Boa Viagem - Olinda

Identificação e localização

Abrangência: Municípios de Recife e Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Traçado: O eixo percorre as Avenidas Agamenon Magalhães e Domingos Ferreira, com extensão até Olinda.

Instituição Responsável: Governo do Estado de Pernambuco, via Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE).

Ente Competente: Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife (CTM).

Infraestrutura e Tecnologia

Solução Tecnológica: BRT Elétrico (em substituição à avaliação original de VLT).

Extensão do Corredor: 20,60 km.

Estações e Terminais:

37 estações previstas.

2 terminais de integração: TI Aeroporto e TI Joana Bezerra.

Tipo de Implantação: Superfície.

Veículo: BRT articulado (18-21m) com capacidade para 134 a 135 passageiros.

Dados Operacionais (Cenário Padrão)

Frota Estimada: 82 veículos.

Velocidade Operacional: 25 km/h.

Intervalo no Pico: 1,32 minutos.

Racionalização da Rede: Previsão de racionalizar 10 linhas municipais e 20 linhas intermunicipais.

Demanda Estimada (Projeção para 2054)

Embarques Diários: 139.559 (no cenário padrão) a 154.256 (no cenário otimizado).

Embarques no Pico: 19.068 passageiros.

Integração: 76,87% da demanda é considerada integrada ao sistema de transporte.

Investimentos e Dados Financeiros

Prazo do Projeto: 35 anos.

Investimento Inicial Total (Nominal): Aproximadamente R$ 1,011 bilhão.

Infraestrutura: R$ 641 milhões.

Frota: R$ 370 milhões.

Custos e Receitas:

Custo Operacional Anual Médio: R$ 78 milhões.

Tarifa Pública Média: R$ 4,26 (cenário padrão).

Impactos Socioambientais e Urbanos

Meio Ambiente:

Redução estimada de emissões de GEE: -24.808 tCO2eq/ano.

O traçado intercepta áreas protegidas como o Parque Municipal dos Manguezais e a APA Estuário do Rio Capibaribe.

Patrimônio Histórico: O projeto afeta áreas de bens tombados em Olinda e Recife, incluindo o Mosteiro de São Bento e o Convento do Carmo.

Complexidade Urbana: Considerada alta, devido à necessidade de desapropriações em áreas consolidadas e transposição de cursos d'água.

O projeto de implantação do BRT Boa Viagem - Olinda é da Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE) para modernizar a mobilidade na Região Metropolitana do Recife. Com uma extensão total de 20,60 km, o corredor conectará os municípios de Recife e Olinda através de eixos fundamentais como as avenidas Agamenon Magalhães e Domingos Ferreira. A estrutura planejada conta com 37 estações e dois terminais de integração, os TIs Aeroporto e Joana Bezerra, consolidando um sistema de alta capacidade voltado para a integração regional.

Utilizando a tecnologia de BRT Elétrico, o sistema tem uma demanda diária estimada de 139.559 embarques até o ano de 2054. Para viabilizar a operação, que contará com uma frota de 82 veículos articulados com capacidade para 135 passageiros e intervalos de apenas 1,32 minuto no horário de pico, o investimento inicial nominal previsto é de aproximadamente R$ 1,011 bilhão. Deste montante, R$ 641 milhões serão destinados à infraestrutura física e R$ 370 milhões para a aquisição da frota.

Além dos ganhos em transporte, a iniciativa projeta um impacto ambiental positivo com a redução anual de 24.808 toneladas de gases de efeito estufa. No entanto, o projeto é classificado como de alta complexidade urbana devido à necessidade de desapropriações em áreas consolidadas e à travessia de áreas de preservação ambiental e patrimônios históricos tombados, como o Mosteiro de São Bento e o Convento do Carmo. Sob a responsabilidade do Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife (CTM), o BRT pretende racionalizar 30 linhas de ônibus, otimizando o fluxo de passageiros em toda a metrópole.



Mobilidade urbana: Implantação do VLT Boa Viagem_Olinda - Arte

2.2 Projeto VLT Boa Viagem - Olinda

Identificação e Abrangência

Designação: Implantação do VLT Boa Viagem - Olinda.

Municípios atendidos: Recife e Olinda.

Traçado: O eixo percorre as avenidas Agamenon Magalhães e Domingos Ferreira, com extensão até Olinda.

Ente Responsável: Governo de Pernambuco (Secretaria de Projetos Estratégicos - SEPE).

Competência Legal: Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife (CTM).

Dados Técnicos e Infraestrutura

Extensão total: 20,60 km.

Solução de infraestrutura: Implantação em superfície.

Quantidade de estações: 37 estações (fechadas).

Terminais de Integração: 2 terminais (TI Aeroporto e TI Joana Bezerra).

Quantidade de linhas: 1 linha prevista.

Operação e Demanda (Cenário Padrão)

Capacidade do veículo: 420 passageiros (composição simples de 42m).

Demanda diária estimada (2054): 139.559 embarques.

Intervalo na hora pico: 4,12 minutos.

Velocidade operacional: 25 km/h.

Frota estimada: 13 veículos.

Integração: Conectado a ônibus municipais, metropolitanos e ao sistema metroferroviário.

Dados Financeiros (Cenário Padrão)

Investimento total inicial (Nominal): R$ 2.644 milhões.

Infraestrutura: R$ 1.968 milhões.

Frota: R$ 676 milhões.

Prazo do projeto: 35 anos.

Custo operacional anual médio (Nominal): R$ 89 milhões.

Tarifa pública média predominante: R$ 4,26.

Impactos Socioambientais e Urbanos

Complexidade Urbanística: Alta complexidade devido a desapropriações e transposições de cursos d'água.

Meio Ambiente: Intercepta áreas protegidas como o Parque Municipal dos Manguezais e a APA Estuário do Rio Capibaribe.

Patrimônio Histórico: O traçado afeta bens tombados, incluindo o Acervo de Olinda e diversas igrejas históricas.

Benefícios Estimados

Redução de emissões de GEE: -24.808 tCO2eq/ano.

Redução de sinistros de trânsito: estimativa de -138,98 sinistros/ano.

Impacto no tempo dos usuários: economia de 9,07 milhões de horas/ano.



O projeto do VLT Boa Viagem-Olinda é um sistema de média e alta capacidade que percorrerá as Avenidas Agamenon Magalhães e Domingos Ferreira. Com uma extensão total de 20,60 km, o traçado conectará o Recife à cidade de Olinda, contando com 37 estações fechadas e integração direta nos terminais TI Aeroporto e TI Joana Bezerra. A proposta prevê a circulação de veículos em superfície, integrando-se funcionalmente aos sistemas de ônibus e ao metrô já operantes na região.

O investimento total para viabilizar o projeto é estimado em R$ 2,644 bilhões, valor que compreende tanto as obras de infraestrutura quanto a aquisição da frota inicial. A expectativa de demanda é alta, com uma projeção de 139.559 embarques diários até o ano de 2054. Para atender a esse volume, o sistema operará com uma velocidade média de 25 km/h e intervalos de aproximadamente quatro minutos nos horários de pico, utilizando composições simples de 42 metros com capacidade para até 420 passageiros cada.

Além dos ganhos na fluidez do trânsito, o VLT promete benefícios socioambientais significativos, como a economia de 9,07 milhões de horas anuais para os usuários e a redução de mais de 24 mil toneladas de emissões de gases de efeito estufa por ano. Entretanto, a execução é classificada como de alta complexidade urbanística, uma vez que o traçado intercepta áreas de preservação ambiental, como o Parque Municipal dos Manguezais, e zonas de patrimônio histórico tombado em Olinda, exigindo desapropriações e transposições de cursos d'água.

3) Centro (Santo Antônio) - São Lourenço: 22,9 km (BRT elétrico ou VLT)

Mobilidade urbana: Projeto BRT Centro-São Lourenço da Mata - Arte

3.1 BRT Centro (Sto. Antônio) – São Lourenço

Identificação Geral

Abrangência: Intermunicipal, cobrindo os municípios de Recife, Camaragibe e São Lourenço da Mata.

Traçado: Conecta a região do Derby, no Recife, ao município de São Lourenço da Mata.

Conexões: Possui integração prevista com as linhas de metrô existentes e com sistemas de ônibus municipais e metropolitanos.

Responsável: Proposto pelo ENMU, com base em proposta da CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos).

Classificação: Enquadrado como TPC-MAC (transporte público coletivo de média e alta capacidade).

Infraestrutura e Tecnologia

Solução Tecnológica: BRT Elétrico implantado em superfície.

Extensão: 22,87 km.

Estações e Terminais: Previstas 40 estações e 4 terminais de integração (TI Camaragibe, TI Getúlio Vargas, TI Caxangá e TI CDU).

Veículos: Capacidade para 134 passageiros, com frota estimada entre 95 e 97 veículos.

Operação: Velocidade operacional estimada em 25 km/h, com intervalo na hora pico de aproximadamente 0,9 minuto.

Demanda e Dados Técnicos

Demanda Diária Estimada (2054): 114.101 embarques no cenário padrão, podendo chegar a 126.117 no cenário otimizado.

Embarques na Hora Pico: 15.590 passageiros.

Racionalização da Rede: Prevê a substituição ou ajuste de 20 linhas (10 municipais e 10 intermunicipais).

Dados Financeiros (Cenário Padrão)

Investimento Inicial em Infraestrutura: R$ 683 milhões (valor nominal).

Investimento Inicial em Frota: R$ 430 milhões (valor nominal).

Valor Nominal Total (Ciclo Inicial): R$ 1,113 bilhão.

Prazo do Projeto: 35 anos.

Tarifa Pública Média: Estimada em R$ 4,26.

Aspectos Socioambientais e Urbanos

Complexidade Urbanística: Considerada alta, devido à necessidade de desapropriações em áreas consolidadas, faixas estreitas e transposição de cursos d'água (pontes de até 170m).

Impacto Ambiental: Intercepta áreas de proteção como a APA Caxangá e a ARIE Mata da Várzea. O licenciamento é de competência estadual (CPRH).

Patrimônio Histórico: O traçado afeta diversos bens tombados, incluindo o Teatro Santa Isabel, a Faculdade de Direito do Recife e a Basílica do Carmo.

Redução de Emissões: Estimativa de redução de cerca de 25,8 mil toneladas de CO2eq/ano.

Segurança: Impacto positivo estimado na redução de aproximadamente 100 sinistros de trânsito por ano.

O projeto de mobilidade BRT Centro (Sto. Antônio) – São Lourenço busca estabelecer uma conexão estratégica de 22,87 km entre o bairro do Derby, na capital, e o município de São Lourenço da Mata. A proposta abrange três cidades e utiliza a tecnologia de BRT Elétrico para atender à alta demanda local. O sistema será integrado às linhas de metrô e aos terminais de ônibus existentes, funcionando como um corredor de média e alta capacidade (TPC-MAC) para otimizar os fluxos metropolitanos.

Com um investimento inicial nominal de R$ 1,113 bilhão, sendo R$ 683 milhões destinados à infraestrutura e R$ 430 milhões à frota, o projeto prevê a construção de 40 estações e a operação de quatro terminais de integração: Camaragibe, Getúlio Vargas, Caxangá e CDU. A expectativa de demanda para o ano de 2054 é de mais de 114 mil embarques diários, operados por veículos com capacidade para 134 passageiros e intervalos de menos de um minuto nos horários de pico. A operação, com velocidade média estimada de 25 km/h, busca substituir ou racionalizar cerca de 20 linhas de ônibus municipais e intermunicipais que circulam atualmente na área de influência.

Apesar dos benefícios operacionais, a implementação é considerada de alta complexidade urbanística, exigindo desapropriações em áreas consolidadas e a transposição de cursos d'água com pontes de até 170 metros. O traçado também requer atenção especial ao patrimônio histórico, pois intercepta bens tombados como o Teatro Santa Isabel e a Basílica do Carmo, além de atravessar unidades de conservação ambiental como a APA Caxangá e a ARIE Mata da Várzea. Em contrapartida, o sistema promete ganhos sustentáveis significativos, com a redução anual de 25,8 mil toneladas de CO2eq e a prevenção de aproximadamente 100 sinistros de trânsito a cada ano.

Mobilidade urbana: Projeto VLT Centro-São Lourenço da Mata - Arte

3.2 VLT Centro (Sto. Antônio) – São Lourenço

Identificação e Localização

Abrangência: O projeto percorre três municípios: Recife, Camaragibe e São Lourenço da Mata.

Trajeto: Realiza a ligação entre a região do Derby (Recife) e o município de São Lourenço da Mata, com integração às linhas de metrô existentes.

Responsáveis: A proposta foi levantada pela CBTU-PE, sendo o Governo de Pernambuco o ente principal e o CTM (Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife) o órgão competente para a implementação.

Estágio atual: O projeto encontra-se em fase de Estudo ENMU (Estudo Nacional de Mobilidade Urbana).

Dados Técnicos e Operacionais (Cenário Padrão)

Extensão: O traçado possui 22,87 km.

Infraestrutura: A implantação será em superfície.

Estações e Terminais: Estão previstas 40 estações e 4 terminais de integração (TI Camaragibe, TI Getúlio Vargas, TI Caxangá e TI CDU).

Veículos: Utilização de VLT com capacidade para 420 passageiros por composição simples.

Frota e Intervalo: Frota estimada de 15 veículos operando com um intervalo de 2,87 minutos no horário de pico.

Velocidade: Velocidade operacional estimada em 25 km/h.

Demanda e Finanças (Cenário Padrão)

Demanda Estimada: Previsão de 114.101 embarques diários para o ano de 2054.

Investimento Inicial (Nominal): O valor total para o ciclo inicial é de R$ 2,878 bilhões, sendo R$ 2,098 bilhões destinados à infraestrutura e R$ 780 milhões para a frota.

Custos Operacionais: O custo operacional anual médio nominal é estimado em R$ 99 milhões.

Prazo do Projeto: Estipulado em 35 anos.

Tarifa: A tarifa pública média predominante considerada é de R$ 4,26.

Impactos e Complexidade

Complexidade Urbanística: Considerada alta, pois exige desapropriações em áreas consolidadas, possui trechos de faixa estreita e requer a transposição de cursos d'água (vãos de até 170m).

Impacto Ambiental: Risco médio, com o traçado interceptando áreas protegidas como a APA Caxangá, ARIE Mata da Várzea e APCB.

Benefícios: Estima-se uma redução de 25.804 toneladas de CO2eq/ano nas emissões de gases de efeito estufa e uma economia de tempo para os usuários de 20,32 milhões de horas/ano.

O projeto do VLT Centro (Sto. Antônio) – São Lourenço visa modernizar a mobilidade entre a capital e a Zona Oeste da RMR. A proposta consiste em uma ligação de 22,87 km de extensão conectando o bairro do Derby, no Recife, ao município de São Lourenço da Mata, passando também por Camaragibe. Atualmente em fase de estudo no âmbito do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU), o projeto adapta uma antiga proposta de metrô para a tecnologia de Veículo Leve sobre Trilhos, buscando otimizar o atendimento aos carregamentos de demanda projetados para a região.

A infraestrutura prevista para o sistema será implantada em superfície e contará com 40 estações e quatro terminais de integração: TI Camaragibe, TI Getúlio Vargas, TI Caxangá e TI CDU. Para viabilizar a operação, estima-se um investimento inicial de R$ 2,878 bilhões, sendo R$ 2,098 bilhões destinados às obras de infraestrutura e R$ 780 milhões para a aquisição da frota inicial de 15 veículos. O sistema foi projetado para transportar cerca de 114 mil passageiros por dia até o ano de 2054, operando com intervalos de 2,87 minutos no horário de pico e veículos com capacidade para 420 pessoas.

Embora prometa benefícios significativos, como a economia de 20,32 milhões de horas anuais para os usuários e a redução das emissões de poluentes, o projeto é classificado como de alta complexidade urbanística. O traçado enfrenta desafios técnicos como a necessidade de desapropriações em áreas consolidadas, trechos de faixa estreita e a transposição de cursos d'água com vãos de até 170 metros. Além disso, a execução exigirá um rigoroso monitoramento socioambiental e cultural, uma vez que o percurso intercepta unidades de conservação, como a APA Caxangá, e diversos bens tombados pelo IPHAN e FUNDARPE em áreas históricas.

4) Igarassu - Joana Bezerra: O mais longo dos novos corredores, com 35,4 km (BRT elétrico ou VLT)

Projeto do BRT Igarassu-Joana Bezerra - Arte

4.1 BRT Igarassu - Joana Bezerra

Identificação e Abrangência

Nome do Projeto: Implantação do BRT Igarassu - Joana Bezerra.

Código: 20304B.

Região: Região Metropolitana do Recife (RM Recife).

Municípios Atendidos: 5 municípios — Igarassu, Abreu e Lima, Paulista, Olinda e Recife.

Traçado: Utiliza o eixo da Avenida Agamenon Magalhães para ligar o município de Igarassu à Linha Centro do metrô.

Instituição Responsável: ENMU (Estudo Nacional de Mobilidade Urbana) com base em proposta da CBTU.

Ente Principal: Governo de Pernambuco.

Infraestrutura e Tecnologia

Tecnologia: BRT Elétrico (implantado em superfície).

Extensão Total: 35,40 km.

Estações: 51 unidades.

Terminais de Integração: 5 terminais (TI Abreu e Lima, TI Igarassu, TI Joana Bezerra, TI PE e TI Pelópidas Silveira).

Veículos: BRT articulado (grande) de 18-21m, com capacidade para 134 a 135 passageiros.

Velocidade Operacional: Estimada em 25 km/h.

Operação e Demanda (Cenário Padrão)

Demanda Diária: Estimada em 162.030 embarques para o ano de 2054.

Frota Estimada: 145 veículos.

Intervalo no Pico: 0,88 minutos.

Integração: Conectado a ônibus municipais, metropolitanos e ao sistema metroferroviário.

Racionalização da Rede: Prevê a integração/ajuste de 10 linhas municipais e 20 linhas intermunicipais.



Dados Financeiros (Cenário Padrão)

Investimento Inicial em Infraestrutura (Capex): R$ 1.099 milhões (valor nominal).

Investimento Inicial em Frota (Capex): R$ 656 milhões (valor nominal).

Investimento Total Inicial: R$ 1.755 milhões (valor nominal).

Custo Operacional Anual Médio (Opex): R$ 136 milhões (valor nominal).

Prazo do Projeto: 35 anos.

Tarifa Pública Média: R$ 4,26.

Subsídio Anual Estimado: R$ 27 milhões (sem considerar o Capex).

Aspectos Urbanos e Socioambientais

Complexidade Urbanística: Alta, devido à necessidade de desapropriações para estações em áreas consolidadas, faixas estreitas e transposição de cursos d'água.

Impacto Ambiental: Redução estimada de 42.619 tCO2eq/ano em emissões de gases de efeito estufa.

Risco Climático: 41,95% de risco de inundação e 5,12% de risco de deslizamento no traçado.

Patrimônio: O traçado intercepta áreas de proteção ambiental (como a Mata de Jaraguarana) e bens tombados (como o Teatro Santa Isabel e o Mercado de São José).

Segurança: Impacto positivo estimado com a redução de aproximadamente 168 sinistros de trânsito por ano.

Governança e Jurídico

Competência: Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife (CTM).

Bilhetagem: Atualmente gerida pela URBANA-PE através do Vale Eletrônico Metropolitano (VEM), com diretrizes para reorganização sob gestão pública.

Licenciamento Ambiental: Por ser um projeto intermunicipal, a competência cabe à Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).

O projeto do BRT Igarassu - Joana Bezerra é uma iniciativa proposta pelo Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU) a partir de diretrizes da CBTU. O traçado percorre um eixo central pela Avenida Agamenon Magalhães, conectando o município de Igarassu à Linha Centro do metrô no Recife, atravessando também as cidades de Olinda, Paulista e Abreu e Lima. A tecnologia escolhida para o corredor é a de BRT Elétrico, visando modernizar o transporte público coletivo de média e alta capacidade com veículos articulados de grande porte.

Com uma extensão total de 35,40 km, o sistema prevê a instalação de 51 estações e cinco terminais de integração, como o TI Pelópidas Silveira e o TI Igarassu. O investimento inicial total é estimado em aproximadamente R$ 1,75 bilhão, sendo R$ 1,09 bilhão destinados à infraestrutura e R$ 656 milhões para a aquisição da frota. A expectativa é que, até o ano de 2054, o corredor realize cerca de 162 mil embarques diários, operando com uma frota de 145 veículos e mantendo uma velocidade operacional de 25 km/h.

Apesar dos benefícios, o projeto é classificado com alta complexidade urbanística, exigindo desapropriações em áreas consolidadas e a transposição de cursos d'água de até 180 metros. No campo socioambiental, estima-se uma redução de 42.619 toneladas de CO2 por ano, embora o traçado apresente um risco de inundação de 41,95%. A governança do sistema ficará a cargo do Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife (CTM), que será responsável pela integração operacional e tarifária com os demais modais da região.

4.2 VLT Igarassu - Joana Bezerra

Identificação e Abrangência

Objetivo: Promover a ligação entre a atual Linha Centro e o município de Igarassu, através de um eixo na Avenida Agamenon Magalhães.

Municípios atendidos: 5 (Igarassu, Abreu e Lima, Paulista, Olinda e Recife).

Instituições: O projeto foi levantado pela CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) e está inserido nos estudos do ENMU (Estudo Nacional de Mobilidade Urbana).

Classificação: Enquadrado como TPC-MAC (Transporte Público Coletivo de Média e Alta Capacidade).

Infraestrutura e Tecnologia

Tecnologia: VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) implantado em superfície.

Extensão total: 35,40 km.

Estações e Terminais: Estão previstas 51 estações e 5 terminais de integração (TI Abreu e Lima, TI Igarassu, TI Joana Bezerra, TI PE e TI Pelópidas Silveira).

Veículos: Composição simples de 42m com capacidade para 420 passageiros.

Linhas: O projeto prevê a operação de 2 linhas.

Dados Operacionais (Cenário Padrão)

Velocidade operacional: Estimada em 25 km/h.

Intervalo (Headway): 2,76 minutos na hora pico.

Frota estimada: 23 veículos.

Integração: Conexão com sistemas de ônibus municipal, metropolitano e metroferroviário.

Demanda e Impacto Socioambiental

Demanda diária: Estimada em 162.030 embarques para o ano de 2054.

Redução de emissões: Impacto positivo com a redução de aproximadamente 42.619 tCO2eq/ano.

Segurança: Estimativa de redução de 230,73 sinistros por ano.

Urbanismo: Projeto de alta complexidade urbanística, exigindo desapropriações em áreas consolidadas e transposição de curso d'água de até 180m.

Dados Financeiros e Investimentos

Investimento Inicial Total (Nominal): R$ 4.570 milhões.

Infraestrutura: R$ 3.374 milhões.

Frota: R$ 1.196 milhões.

Custo Operacional Anual (Nominal Médio): R$ 155 milhões.

Prazo do projeto: 35 anos.

Tarifa pública média: Estimada em R$ 4,26 no cenário padrão.

Aspectos Jurídicos e Riscos

Competência: O Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife (CTM) é o ente competente para a delegação dos serviços.

Patrimônio Histórico: O traçado intercepta áreas com diversos bens tombados (estaduais e federais), como o Teatro Santa Isabel e o Mercado de São José.

Riscos Climáticos: O projeto apresenta um grau de risco de inundação de 41,95% e de deslizamento de 5,12%.

O projeto de implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) ligando Igarassu ao terminal de Joana Bezerra, no Recife, surge como uma solução estratégica para a mobilidade da Região Metropolitana. Idealizado inicialmente pela CBTU como uma linha de metrô, o sistema teve sua tecnologia adequada para VLT para melhor atender aos carregamentos de demanda identificados no Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU). O traçado de 35,40 km percorrerá um importante eixo na Avenida Agamenon Magalhães, atravessando cinco municípios: Igarassu, Abreu e Lima, Paulista, Olinda e a capital pernambucana.

A infraestrutura prevista inclui a construção de 51 estações e a integração com cinco terminais estratégicos, como o de Abreu e Lima e Pelópidas Silveira. Operando em superfície, o sistema contará com uma frota inicial estimada em 23 veículos, cada um com capacidade para 420 passageiros, visando atender uma demanda projetada de mais de 162 mil embarques diários até o ano de 2054. A operação será integrada aos sistemas de ônibus municipais, metropolitanos e ao metrô, com o objetivo de reduzir o tempo de percurso e melhorar o acesso ao transporte público.

O investimento total nominal para o ciclo inicial do projeto é estimado em R$ 4,57 bilhões, sendo a maior parte destinada a obras de infraestrutura. Além dos ganhos na mobilidade, a iniciativa projeta benefícios socioambientais significativos, como a redução anual de aproximadamente 42,6 mil toneladas de emissões de gases de efeito estufa e a queda no número de acidentes de trânsito. No entanto, a implementação é classificada como de alta complexidade urbanística, exigindo desapropriações em áreas consolidadas e cuidados especiais devido à presença de bens tombados pelo patrimônio histórico ao longo do trajeto.

5) TI Abreu e Lima - Cajueiro Seco: 30,6 km de extensão (tecnologia BRT elétrico ou VLT).



5.1 Projeto BRT TI Abreu e Lima - Cajueiro Seco

Identificação e Contexto

Nome do Projeto: Implantação do BRT TI Abreu e Lima - Cajueiro Seco.

Localização: Região Metropolitana do Recife (RMR), abrangendo os municípios de Paulista, Recife e Jaboatão dos Guararapes.

Eixo Principal: Rodovia BR-101.

Instituição Responsável: Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE).

Origem do Projeto: Originalmente pensado como uma linha de metrô, teve sua tecnologia adequada para BRT Elétrico após simulações de demanda.

Classificação: Enquadrado como TPC-MAC (Transporte Público Coletivo de Média e Alta Capacidade).

Características Técnicas (Cenário Padrão)

Tecnologia: BRT Elétrico.

Extensão total: 30,50 km.

Estações e Terminais: O projeto prevê 59 estações e 4 terminais de integração (TI Abreu e Lima, TI Barro, TI CDU e TI Macaxeira).

Infraestrutura: Implantação em superfície.

Integração: Conexão com sistemas de ônibus municipais, metropolitanos e sistema metroferroviário.

Capacidade dos Veículos: 134 a 135 passageiros (veículos articulados de 18 a 21 metros).

Frota estimada: 80 veículos para o corredor estrutural.

Velocidade Operacional: Estimada em 25 km/h.

Dados de Demanda e Operação

Demanda Diária Estimada (2054): 102.349 embarques.

Embarques na Hora Pico: 13.984 embarques.

Intervalo na Hora Pico: 2,72 minutos.

Proporção de Demanda Integrada: 71,28%.

Dados Financeiros e Investimentos

Prazo do Projeto: 35 anos.

Investimento em Infraestrutura (Ciclo Inicial): R$ 949 milhões (valor nominal).

Investimento em Frota (Ciclo Inicial): R$ 361 milhões (valor nominal).

Valor Nominal Total (Ciclo Inicial): R$ 1,309 bilhão.

Custo Operacional Médio Anual: R$ 89 milhões.

Tarifa Pública Média: R$ 4,26.

Subsídio Anual Estimado: R$ 16 milhões (sem Capex).

Impactos Socioambientais e Urbanos

Redução de Tempo: Impacto estimado de -12,04 milhões de horas/ano para os usuários.

Emissões de GEE: Redução de 22.485 toneladas de CO2eq/ano.

Complexidade Urbanística: Média complexidade, com necessidade de desapropriações para passarelas de acesso.

Riscos Ambientais: Alto risco de incidência em áreas de proteção ambiental e patrimônios tombados (como o Parque Estadual Dois Irmãos e APA Aldeia Beberibe).

Aspectos Jurídicos e de Governança

Competência: A responsabilidade pela implantação e delegação é do Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife (CTM).

Gestão da Bilhetagem: Atualmente operada pela URBANA-PE via SCBE (Sistema de Controle da Bilhetagem Eletrônica), embora haja diretrizes para reorganização sob gestão pública.

Modelo de Operação: Avalia-se a necessidade de recursos públicos e parcerias, como Concessão Comum ou PPP (Parceria Público-Privada).

O corredor de transporte público TI Abreu e Lima - Cajueiro Seco é um projeto estratégico que interligará os municípios de Paulista, Recife e Jaboatão dos Guararapes ao longo da rodovia BR-101. Originalmente concebida como uma linha de metrô, a proposta foi reestruturada para a tecnologia de BRT Elétrico, visando adequar o sistema à demanda de carregamento identificada em simulações. A iniciativa integra o Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU) e busca modernizar a conectividade na Região Metropolitana do Recife através de um sistema de média e alta capacidade.

Com uma extensão total de 30,50 quilômetros, o novo corredor contará com 59 estações e quatro terminais de integração: TI Abreu e Lima, TI Barro, TI CDU e TI Macaxeira. O investimento nominal para o ciclo inicial está estimado em aproximadamente R$ 1,3 bilhão, sendo R$ 949 milhões destinados à infraestrutura e R$ 361 milhões para a aquisição da frota de veículos elétricos. A operação prevê uma frota inicial de 80 veículos articulados para atender a uma demanda projetada de mais de 102 mil embarques diários até 2054, operando com intervalos de cerca de 2,7 minutos nos horários de pico.

Além da melhoria na mobilidade, o projeto apresenta impactos socioambientais positivos, como a redução estimada de 22,4 mil toneladas de gases de efeito estufa por ano e uma economia de tempo de 12 milhões de horas anuais para os usuários. Contudo, a execução exige atenção especial devido ao traçado atravessar áreas sensíveis, como o Parque Estadual Dois Irmãos e a APA Aldeia Beberibe, o que classifica o risco ambiental como alto. O projeto, de média complexidade urbanística, deverá ser gerido pelo Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife (CTM), que ficará responsável pela integração com os demais sistemas de transporte da região.

5.2 Projeto VLT TI Abreu e Lima - Cajueiro Seco

Identificação e Abrangência

Designação: Implantação do VLT TI Abreu e Lima - Cajueiro Seco.

Localização: Região Metropolitana do Recife (RM Recife).

Municípios Abrangidos: Jaboatão dos Guararapes, Recife e Paulista.

Instituição Responsável: Governo de Pernambuco.

Estágio Atual: Nível de concepção geral, requerendo desenvolvimento.

Características Técnicas e Operacionais

Tecnologia: VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), com composições simples de 42 metros.

Capacidade do Veículo: 420 passageiros por composição.

Extensão do Eixo: 30,50 km ao longo da rodovia BR-101.

Infraestrutura: Implantação em superfície, contando com 59 estações.

Terminais de Integração: 4 terminais (TI Abreu e Lima, TI Barro, TI CDU e TI Macaxeira).

Intervalo e Velocidade: Intervalo na hora pico entre 8,12 e 8,53 minutos, com velocidade operacional estimada em 25 km/h.

Integração: Conexão com sistemas de ônibus municipal, metropolitano e metroferroviário.

Estimativas de Demanda (para o ano de 2054)

Embarques Diários: Estimados em 102.349 (Cenário Padrão) a 113.126 (Cenário Otimizado).

Embarques na Hora Pico: Entre 13.984 e 15.456 embarques.

Proporção de Demanda Integrada: 71,28%.

Aspectos Financeiros

Prazo do Projeto: 35 anos.

Investimento Total (Ciclo Inicial): O valor nominal total varia entre R$ 3,588 bilhões (Cenário Padrão) e R$ 3,640 bilhões (Cenário Otimizado).

Infraestrutura: R$ 2,912 bilhões.

Frota: Entre R$ 676 milhões e R$ 728 milhões.

Tarifa Pública Média: Estimada entre R$ 2,31 e R$ 4,26.

Subsídio Anual Estimado: Entre R$ 33 milhões e R$ 68 milhões (sem considerar o Capex).

Impactos Socioambientais e Urbanos

Redução de Emissões: Estimativa de redução de 22.485 a 27.371 toneladas de CO2eq/ano.

Segurança Viária: Impacto positivo com a redução de óbitos e feridos em sinistros de trânsito.

Complexidade Urbana: Classificada como de média complexidade, com necessidade de desapropriações para passarelas de acesso.

Áreas Protegidas: O traçado intercepta diversas Unidades de Conservação, como a Mata do Engenho Uchôa e o Parque Estadual Dois Irmãos, apresentando risco alto de incidência em áreas de proteção ambiental.

Aspectos Jurídicos e Institucionais

Competência: A responsabilidade pela implantação e delegação cabe ao Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife (CTM).

Bilhetagem: Integração prevista com o Sistema de Controle da Bilhetagem Eletrônica (SCBE) e utilização do cartão VEM (Vale Eletrônico Metropolitano).

Regime de Operação: Possibilidade de licitação de obra pública, parceria público-privada (PPP) ou concessão comum.

O novo sistema de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) conectaria os municípios de Paulista, Recife e Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Com uma extensão de 30,50 km ao longo da rodovia BR-101, o eixo TI Abreu e Lima - Cajueiro Seco foi concebido para atender aos carregamentos críticos de passageiros, substituindo a proposta original de uma linha de metrô por uma tecnologia mais adequada à demanda simulada. O projeto, atualmente em estágio de concepção geral, prevê a interligação estratégica de quatro terminais de integração: TI Abreu e Lima, TI Barro, TI CDU e TI Macaxeira.

A infraestrutura projetada operará em superfície e contará com 59 estações, utilizando composições de 42 metros com capacidade para transportar 420 passageiros cada. Com uma velocidade operacional estimada em 25 km/h e intervalos de aproximadamente oito minutos nos horários de pico, o sistema projeta atender entre 102 mil e 113 mil usuários diariamente até 2054. Além de otimizar o tempo de viagem, o VLT será totalmente integrado aos sistemas de ônibus municipal e metropolitano, além da rede metroferroviária existente, garantindo que mais de 71% da demanda seja de usuários integrados.

No aspecto financeiro e socioambiental, o investimento nominal inicial para o projeto é estimado em cerca de R$ 3,6 bilhões, cobrindo tanto as obras de infraestrutura quanto a aquisição da frota. O empreendimento promete benefícios significativos, como a redução anual de até 27 mil toneladas de emissões de gases de efeito estufa e a diminuição de acidentes de trânsito. No entanto, a execução é considerada de média complexidade devido à necessidade de desapropriações para passarelas e ao impacto em áreas de proteção ambiental, como o Parque Estadual Dois Irmãos e a Mata do Engenho Uchôa, o que exigirá um licenciamento rigoroso junto aos órgãos estaduais.