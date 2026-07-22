Transporte por moto: Justiça manda SP liberar Uber Moto em 48h em mais um embate jurídico interminável
Briga segue, enquanto o País discute a explosão dos motoapps sem regras e o aumento de sinistros de trânsito envolvendo condutores e passageiros
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A disputa entre a Uber e a Prefeitura de São Paulo pelo credenciamento do Uber Moto entrou em mais um capítulo nesta terça-feira (21/7), quando a Justiça estadual determinou que o Comitê Municipal de Uso do Viário (CMUV) libere em 48 horas o cadastro da plataforma para operar o transporte remunerado de passageiros - o Uber Moto - na capital paulista.
A decisão é da juíza Patrícia Persicano Pires, da 16ª Vara da Fazenda Pública e foi dada dias depois de a prefeitura ter negado, pela segunda vez, o pedido da plataforma Uber para operar o serviço com motos na cidade. Numa decisão que deixa clara a “irritabilidade” com a resistência da gestão municipal em validar o Uber Moto, a magistrada fixou multa diária de R$ 5 mil à prefeitura, limitada a R$ 500 mil, até que o credenciamento seja formalizado.
Não é a primeira vez que a Justiça toma essa decisão — e é justamente essa repetição que transformou o caso paulistano em símbolo de um problema maior: a ausência de um marco regulatório nacional consolidado para o transporte remunerado de passageiros por moto, um serviço que se espalhou por praticamente todas as cidades grandes do Brasil sem regras uniformes, puxando junto uma escalada nos sinistros de trânsito envolvendo ocupantes de motocicletas (não só condutores, mas agora os passageiros também).
Na decisão, a magistrada afirma que o novo indeferimento do CMUV, ocorrido em 15 de julho, é apenas a repetição de um ato já invalidado pela Justiça em sentença anterior. "O ato foi praticado no mesmo processo administrativo, sobre o mesmo pedido, entre as mesmas partes e com o mesmo efeito prático do ato invalidado", escreveu a juíza, ao rejeitar o argumento da prefeitura de que a negativa configuraria uma nova análise administrativa, autônoma e legítima.
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UM ROUND A MAIS NUMA BRIGA QUE SE ARRASTA HÁ ANOS
No entendimento da magistrada, a prefeitura paulistana já havia esgotado sua margem de decisão sobre o caso quando a sentença anterior determinou que a Uber fosse considerada credenciada. Segundo ela, ao CMUV "restava tão-somente a prática do ato formal e vinculado de credenciamento", e não uma nova rodada de exigências sobre a documentação do seguro de acidentes (sinistros de trânsito) pessoais de passageiros.
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A juíza também rebateu a tese de que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na ADPF nº 1.296, teria reaberto essa discussão: para ela, a cautelar do STF e a sentença paulistana "não são contraditórias, mas convergentes", já que ambas mandam analisar o credenciamento à luz da legislação federal — análise que, no caso concreto da Uber, o Judiciário já havia feito.
O histórico de idas e vindas, segundo a decisão, reforça a leitura de que se trata de resistência da administração municipal, e não de exercício legítimo do poder de polícia. A juíza destacou que o próprio CMUV notificou a empresa em julho apontando apenas dois problemas pontuais na documentação do seguro, que foram corrigidos pela Uber — mas o indeferimento seguinte usou justificativas diferentes, nunca antes mencionadas. Para a magistrada, “esse comportamento contraditório da Administração e a ciência inequívoca do comando judicial descumprido configuram fisionomia típica do ato de resistência ao julgado". Por isso, fixou multa diária de R$ 5 mil à prefeitura, limitada a R$ 500 mil, até que o credenciamento seja formalizado.
Decisão 16ª Vara Fazenda Pública SP_Uber Moto by Roberta Soares
SÃO PAULO COMO VITRINE DO PAÍS
O impasse paulistano interessa a outras prefeituras porque expõe, na prática, o vácuo regulatório que cerca o transporte remunerado de passageiros por moto no País. Enquanto o Judiciário e o Executivo municipal discutem exigências documentais sobre apólices de seguro, o número de sinistros fatais envolvendo motocicletas segue em alta em todo o Brasil.
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Segundo o Atlas da Violência 2026, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as motocicletas já respondem por 41,6% dos óbitos no trânsito no País, com o número de mortes em sinistros envolvendo motos passando de 11.182, em 2019, para 15.459 em 2024 — um crescimento de 38% no período.
Pesquisadores ouvidos pelo próprio Atlas da Violência associam esse salto à expansão da economia de aplicativos, que transformou a motocicleta em ferramenta de trabalho para milhões de entregadores e mototaxistas. A pressão por produtividade, a ausência de amparo social e as longas jornadas de trabalho aparecem como fatores que expõem esses profissionais entre os mais vulneráveis a sinistros fatais no ambiente urbano.
É nesse cenário que ganha peso a exigência, elogiada pela própria sentença paulistana, de comprovação do seguro de acidentes pessoais de passageiros (APP) como contrapartida mínima de segurança para quem usa o serviço — ainda que, no caso concreto, a Justiça tenha entendido que a cobertura apresentada pela Uber já atendia à legislação federal.