Amobitec contesta estudo do TST que aponta precarização do trabalho dos motoristas de aplicativos

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A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), que representa as plataformas de transporte por aplicativo, emitiu nota oficial informando que não reconhece os números recentemente divulgados pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) sobre os custos operacionais de motoristas de aplicativo. E mais: além de questionar o rigor técnico do levantamento, a associação apresentou dados que apontam ganhos líquidos de até R$ 4,4 mil mensais para os motoristas.

Esses dados fariam parte de um estudo realizado pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap). No levantamento, a renda líquida média mensal de um motorista que atua 40 horas semanais varia entre R$ 3.083 e R$ 4.400, já descontados todos os custos e o tempo de espera. Isso resultaria em ganhos por hora entre R$ 19 e R$ 27, valores que, segundo a associação, estão acima da remuneração média paga no mercado para trabalhadores com o mesmo nível de escolaridade.

A Amobitec argumenta, ainda, que o setor promove estabilidade e auxilia na redução da taxa de desocupação do País, citando estudos da FGV (Findação Getúlio Vargas) e do Banco Central. Diferente da imagem de precarização, a pesquisa do Cebrap aponta que mais de 80% dos motoristas não pretendem deixar a atividade, e que a jornada média real nos aplicativos oscila entre apenas 19 e 27 horas semanais.

Segundo a entidade, o estudo do tribunal não apresenta critérios técnicos mínimos, como uma metodologia de amostragem clara, para ser classificado como uma pesquisa científica. Além disso, a associação ressalta que a notícia original e a íntegra do documento chegaram a ser suprimidas do site do TST e foram republicadas sem explicações sobre as alterações.

AS CONCLUSÕES DO TST SOBRE A PRECARIZAÇÃO

Diferente da imagem de precarização, a Amobitec aponta que mais de 80% dos motoristas não pretendem deixar a atividade, e que a jornada média real nos aplicativos oscila entre apenas 19 e 27 horas semanais - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

Apesar do questionamento da associação que representa as plataformas de mobilidade, o levantamento do Centro de Pesquisas Judiciárias do TST mantém o alerta para o que chama de transferência de riscos e custos da atividade econômica para o trabalhador. O estudo do tribunal concluiu que as despesas mensais para manter um veículo próprio em operação superam os R$ 5,5 mil, englobando gastos com combustível, manutenção, seguro, depreciação e alimentação. Para os pesquisadores, essa estrutura financeira reduz drasticamente a margem de ganho real e obriga o profissional a custear a infraestrutura de um serviço que ele não controla.

O relatório do TST destaca que o controle exercido por algoritmos “configura uma subordinação unilateral”, onde 91,2% dos motoristas não possuem qualquer ingerência sobre o valor de suas atividades. Além disso, os dados da PNAD Contínua indicam uma sobrecarga de trabalho: enquanto a média no setor privado é de 39,3 horas semanais, os trabalhadores de plataforma chegam a 44,8 horas. A falta de transparência nas taxas de intermediação, que variam de 20% a 30% sem critérios claros, é apontada como um fator que aprofunda a invisibilidade da exploração.

Precarizacao Na Atividade de Transporte Individual de Passageiros No Brasil by Roberta Soares

Por fim, o TST alerta para o risco iminente de endividamento dos trabalhadores através de novas modalidades de crédito consignado oferecidas pelas próprias plataformas, cujas parcelas podem comprometer até 30% da receita bruta. O tribunal defende que o cenário brasileiro exige a urgência da aplicação do conceito de "trabalho decente" estabelecido pela Convenção 193 da OIT, garantindo proteção social, segurança e dignidade a essa categoria que já soma 1,7 milhão de pessoas no Brasil.