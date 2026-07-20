Novo Bike PE: Novo sistema de bicicletas compartilhadas do Recife substituirá o Bike PE e terá o mesmo operador, a Tembici
O Bike Recife está em fase final de ajustes para implantação e trará benefícios para os usuários, como bicicletas de pedal assistido e mais estações
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O futuro sistema de bicicletas compartilhadas do Recife, a versão municipal do Bike PE - que desde 2011 é gerida pelo governo de Pernambuco - está mais perto de virar realidade. Segundo a Prefeitura do Recife, o projeto se encontra em fase preparatória para implantação, sendo concluídas as aprovações dos planos de trabalho, definições de localização das estações e demais procedimentos necessários previstos em contrato para iniciar a nova operação.
O novo sistema da capital, inclusive, vai se chamar Bike Recife, segundo a Tembici, que opera a rede gerida pelo Estado e permanecerá como operadora do sistema recifense após vencer a licitação pública realizada no fim de 2025. A empresa explicou, ainda, que está com dois contratos ativos: Recife e governo de Pernambuco - este último renovado em março deste ano por mais 12 meses.
Com o novo contrato, a gestão das futuras estações do Recife ficará com a Prefeitura do Recife e, não mais, com o governo do Estado. Mas as estações disponíveis em Jaboatão dos Guararapes e Olinda, no Grande Recife, seguirão sob gestão do Estado. A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi) confirmou a renovação do contrato por mais um ano.
A reportagem tentou conversar com representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife (Sedul) - responsável pela coordenação do novo sistema recifense em conjunto com a Secretaria Executiva de Parcerias Estratégicas do Recife -, mas como tem sido comum na relação com a Prefeitura do Recife, nenhuma entrevista foi autorizada. A Tembici também não disponibilizou representantes para detalhar as futuras mudanças.
O QUE MUDA PARA O USUÁRIO DO SISTEMA DE BICICLETAS COMPARTILHADAS
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A expectativa para os usuários do atual sistema Bike PE - que será substituído pelo Bike Recife - é de algumas melhorias. Principalmente em relação às inovações tecnológicas, como as bicicletas elétricas de pedal assistido. O número de estações também aumentará.
Atualmente, o Bike PE tem 90 estações e 1.300 bicicletas no Recife, em Jaboatão dos Guararapes e em Olinda. Quase a totalidade das estações, entretanto, está instalada no Recife e deverá permanecer na capital.
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O novo serviço de bike share municipal - pensado para ocupar as lacunas deixadas pela operação do Bike PE -, prevê um contrato de dez anos para o fornecimento, implantação, gestão e manutenção de novos equipamentos em toda a cidade. Em dezembro do ano passado, quando o sistema começou a ser formatado, a explicação da prefeitura para a criação do bike share próprio era a busca por uma operação mais moderna, ampla e eficiente do que a oferecida atualmente pelo Estado.
Com um investimento estimado em até R$ 101.983.914,11, a gestão municipal fará a fiscalização direta do contrato, acompanhando metas e indicadores de desempenho para aplicar sanções quando cabível e garantir a qualidade do serviço - uma das principais falhas atuais da operação do Bike PE, que parece não sofrer gerência por parte do governo de Pernambuco.
TECNOLOGIA E EXPANSÃO SÃO AS GRANDES DIFERENÇAS PROMETIDAS PARA O NOVO SERVIÇO
Pelas informações que foram divulgadas no edital de licitação e repassadas pela PCR em dezembro do ano passado - quando a licitação estava em andamento -, a frota total será de 1.200 bicicletas, um aumento substancial em relação às 700 unidades convencionais do sistema atual disponíveis na capital pernambucana.
O grande diferencial será a inclusão de 240 bicicletas elétricas (pedal assistido), uma modalidade inédita no compartilhamento público da cidade. A infraestrutura de estações também receberá um reforço considerável. O projeto prevê a instalação de 120 estações distribuídas pela cidade, o que representa uma expansão de 51,90% em relação aos 79 pontos que o sistema Bike PE mantém hoje na capital.
E outra promessa importante é a integração dessas estações à malha cicloviária de 200 km da cidade para incentivar o uso da bike especialmente em áreas de tráfego de veículos intenso. Assim como funciona hoje no Bike PE, todas as 1.200 bicicletas terão monitoramento via GPS, e os usuários poderão retirar e devolver os equipamentos utilizando um aplicativo e site próprios.