Transporte intermunicipal: Sucateamento e fechamento da Logo Caruaruense são investigados pela Secretaria Nacional do Consumidor
Órgão federal apura irregularidades e descumprimento do Código de Defesa do Consumidor após denúncias de falta de vistorias pelo Estado de Pernambuco
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A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça, instaurou uma investigação contra a empresa Logo Caruaruense, de propriedade da família da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD). A investigação preliminar foca em denúncias sobre a ausência de vistorias técnicas obrigatórias - que deveriam ter sido realizadas pela EPTI (Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal) - e sobre o sucateamento dos ônibus que realizavam o transporte intermunicipal no Estado.
O caso ganhou repercussão após reportagens revelarem que a empresa, da qual a governadora já foi sócia e que hoje pertence ao seu pai, o ex-governador e ex-vice governador João Lyra Neto, operava de forma irregular. Após a divulgação das denúncias em janeiro de 2026, a Logo Caruaruense anunciou o encerramento de suas atividades, o que levou a Senacon a exigir esclarecimentos sobre as providências adotadas em relação aos serviços que ainda estavam em curso no momento do fechamento.
A informação sobre a investigação foi divulgada nesta sexta-feira (17/7) pelo portal Metrópoles, que também foi o primeiro a divulgar a ausência de vistorias pela EPTI. A Senacon ainda não se posicionou formalmente sobre o procedimento.
FROTA SUCATEADA E AUSÊNCIA DE VISTORIAS TÉCNICAS
Documentos da Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal (EPTI) apontam que os veículos da Logo Caruaruense circulavam sem as vistorias obrigatórias há pelo menos três anos. A última inspeção técnica registrada ocorreu em 2022, justamente no ano da eleição de Raquel Lyra, e desde então a frota de 50 ônibus não passou pelas avaliações anuais exigidas pela legislação para garantir a segurança dos passageiros.
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Além da falta de inspeção, a situação física dos veículos era crítica, com registros de itens de segurança comprometidos, como pneus carecas e cintos de segurança quebrados. A idade média da frota é de 14,5 anos, quase três vezes superior ao limite recomendado de 5 anos; além disso, todos os ônibus ultrapassam a barreira de 10 anos de fabricação, o que, conforme o Decreto estadual nº 40.559/2014, deveria acarretar o cancelamento automático do registro dos veículos.
INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
A fundamentação jurídica da Senacon para a investigação baseia-se em possíveis violações aos artigos 6º, 20 e 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Segundo o órgão federal, as concessionárias de serviços públicos têm o dever legal de fornecer serviços adequados, eficientes e, sobretudo, seguros, o que teria sido negligenciado pela empresa devido à falta de manutenção e vistorias periódicas.
Atualmente, o processo encontra-se em fase de análise técnica após a Logo Caruaruense ter enviado sua resposta e documentos solicitados no dia 8 de abril. A Senacon estaria analisando os dados sobre as vistorias realizadas nos últimos anos e os relatórios de fiscalização para decidir quais sanções administrativas serão aplicadas diante da inobservância do dever de prestação adequada e segura do serviço público concedido.