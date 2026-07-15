fechar
Mobilidade | Notícia

Transporte por moto: Enquanto Recife e cidades da RMR se recusam a regulamentar Uber e 99 Moto, governo do Estado banca sozinho a explosão de gastos com traumas de alta complexidade

Vítima das motos custa até R$ 400 mil à saúde pública de Pernambuco e quem está pagando a conta é o Estado sozinho, enquanto prefeitos se omitem

Por Roberta Soares Publicado em 15/07/2026 às 16:10
Enquanto prefeitos ignoram regras para motoapps, Estado de Pernambuco est&aacute; gastando at&eacute; R$ 400 mil com uma &uacute;nica v&iacute;tima das motocicletas
Enquanto prefeitos ignoram regras para motoapps, Estado de Pernambuco está gastando até R$ 400 mil com uma única vítima das motocicletas - JAILTON JR./JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O custo humano e financeiro dos sinistros de trânsito envolvendo motocicletas atingiu um patamar crítico em Pernambuco, e quem paga a conta é o governo do Estado. Isso porque toda a rede hospitalar de alta complexidade e trauma no território pernambucano é custeada pelo Executivo estadual — e as despesas com esse tipo de atendimento não param de crescer, puxadas pela explosão do transporte remunerado de passageiros por moto, como o Uber e 99 Moto. Quanto mais motociclistas circulam prestando esse serviço, com passageiros na garupa, maior é a pressão sobre um sistema de saúde que já opera no limite.

O alerta sobre a gravidade da situação foi feito pelo médico pernambucano João Veiga, que dirigiu o Hospital da Restauração (HR), a maior unidade de emergência das regiões Norte e Nordeste do País. Com anos de experiência na linha de frente do trauma, Veiga classifica o cenário como uma verdadeira epidemia, capaz de drenar recursos públicos e ocupar leitos que deveriam atender pacientes com outras patologias graves. “O sistema de saúde estadual está sendo asfixiado por sinistros de trânsito que, na maioria dos casos, seriam evitáveis. Isso é o mais grave”, alerta o médico.

MISTER SHADOW/AE
Os ocupantes de motos são as principais vítimas dos sinistros de trânsito no País - MISTER SHADOW/AE

Os números levantados por Veiga dão a dimensão do problema, que é assustador: "O paciente vítima de sinistros de trânsito com motocicletas (condutor e/ou passageiro) pode custar de R$ 9 mil a R$ 400 mil em procedimentos médicos", reforça o médico, ao detalhar o tratamento de uma única vítima de sinistro de trânsito com motocicleta. A conta começa no resgate feito pelo SAMU, que custa em média R$ 900 por ocorrência, e pode escalar rapidamente com cirurgias ortopédicas complexas, próteses e internações prolongadas em Unidades de Terapia Intensiva — tudo isso pago integralmente pelo Estado de Pernambuco, responsável pela manutenção da rede de alta complexidade. Apenas o SAMU é custeado, na maior parte, pelas prefeituras, com ajuda do governo federal.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

A FÁBRICA DE SEQUELADOS E OS NÚMEROS NACIONAIS

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
Como esperado, aplicativos de motos puxam a violência no trânsito mais uma vez, aponta Atlas da Violência - ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Na apresentação em que detalhou o diagnóstico - realizada dentro das reuniões-temáticas que vão unificar propostas de mobilidade urbana a serem apresentadas aos candidatos ao governo de Pernambuco nas próximas eleições -, João Veiga contextualizou o problema pernambucano dentro de um retrato nacional já alarmante.

Embora as motocicletas representem apenas 30% da frota de veículos do Brasil, elas respondem por 40% das mortes no trânsito e por 60% de todas as internações hospitalares decorrentes de sinistros de trânsito envolvendo transporte terrestre. A gravidade se aprofunda quando se observa o perfil das vítimas: 70% delas têm entre 20 e 34 anos, uma faixa etária em plena idade produtiva, o que amplia o impacto social e econômico de cada caso — para além da tragédia pessoal, há desestruturação familiar e perda de força de trabalho.

Leia Também

O problema também sobrecarrega a Previdência Social, alerta o médico. “Para cada morte registrada no trânsito, dez pacientes desenvolvem sequelas graves que os afastam permanentemente do mercado de trabalho, gerando uma cadeia de benefícios que o INSS paga por anos, muitas vezes por décadas”, diz.
Ainda de acordo com os dados apresentados por João Veiga, o sistema público paga duas vezes pela mesma tragédia: primeiro no SUS, com resgate, cirurgias e reabilitação; depois na Previdência, com auxílios-doença, pensões por morte, auxílios-acidente e aposentadorias por invalidez.

Levantamento do IPEA - citado na apresentação - estima que os custos totais dos sinistros de trânsito no País ultrapassam R$ 2 bilhões por ano, dos quais cerca de R$ 1,2 bilhão está associado especificamente a ocorrências com oupantes de motocicletas - não só o condutor, mas depois do Uber e 99 Moto, também os passageiros.

MESMO ASSIM, O RECIFE, EPICENTRO DA CRISE NA RMR, RESISTE A REGULAMENTAR OS APLICATIVOS DE MOTO

JAILTON JR./JC IMAGEM
Condutores e passageiros das motos, principalmente do Uber e 99 Moto, usam o veículo de forma inadequada e imprudente, como quando transportam sacolas além do correto - JAILTON JR./JC IMAGEM
JAILTON JR./JC IMAGEM
Números do SAMU Metropolitano do Recife mostram que, há cinco anos, 90% das vítimas do trânsito atendidas são ocupantes de motos - condutores e agora também passageiros - JAILTON JR./JC IMAGEM

O cenário descrito por Veiga ganha contornos ainda mais graves quando se olha para a Região Metropolitana do Recife (RMR), que se consolidou como o epicentro do problema no Estado. Levantamento do SAMU Metropolitano mostra que os atendimentos a ocupantes de motocicletas dispararam quase 60% na capital e na RMR, com a cidade do Recife concentrando, isoladamente, mais de 55% de todas as ocorrências da região.

Somente em 2025, a capital pernambucana registrou 6.236 sinistros de trânsito envolvendo motos, e o primeiro trimestre de 2026 já soma 1.487 novos atendimentos a vítimas — um ritmo que não dá sinais de desaceleração e que passou a incluir com frequência passageiros de aplicativos expostos a situações de risco extremo.

Leia Também

Mesmo diante desse quadro, a Prefeitura do Recife já afirmou publicamente que não pretende criar regras específicas para os aplicativos de transporte remunerado por moto que operam na cidade. O secretário de Ordem Pública e Segurança do município, Alexandre Rebêlo, defendeu uma postura de diálogo e qualificação do serviço, apostando na conscientização de condutores e passageiros em vez de legislação municipal — na contramão de cidades como São Paulo, que impuseram regras rígidas de operação e viram as próprias plataformas recuarem da oferta do serviço.

“A recusa em regulamentar, somada ao crescimento contínuo dos sinistros, aprofunda um ciclo em que o município se exime da responsabilidade regulatória enquanto o Governo do Estado segue absorvendo sozinho o ônus financeiro do trauma provocado pelas motos”, afirma o médico. Para João Veiga e outros especialistas citados na apresentação, trata-se de uma crise evitável, que poderia ser contida com decisão política, fiscalização e a obrigatoriedade de equipamentos de proteção individual.

Leia também

Nova rodovia: Litoral Sul de Pernambuco vai ganhar nova rota alternativa à perigosa PE-60
INFRAESTRUTURA

Nova rodovia: Litoral Sul de Pernambuco vai ganhar nova rota alternativa à perigosa PE-60
Ciclomobilidade: Nova ciclovia da Orla de Boa Viagem melhora muito, mas obra desorganizada expõe ciclistas a riscos
INFRAESTRUTURA

Ciclomobilidade: Nova ciclovia da Orla de Boa Viagem melhora muito, mas obra desorganizada expõe ciclistas a riscos

Compartilhe

Tags