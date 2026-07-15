Ciclistas reclamam de postes instalados em ciclovia de Ipojuca, no Grande Recife

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Intervenção da Neoenergia começou em abril e foi apresentada como provisória, com duração de até 60 dias; estruturas ainda permanecem na PE-09

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Ciclistas reclamam da instalação de postes no meio da ciclovia da PE-009, entre Nossa Senhora do Ó e Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, como parte de uma obra da Neoenergia.

Apresentada pela empresa como uma intervenção temporária, com duração prevista de até 60 dias, a estrutura permanece no local cerca de três meses após o início dos serviços.

Postes já atrapalham desde abril

O caso foi mostrado pela TV Ipojuca em abril, quando parte da ciclovia chegou a ser parcialmente interditada para a realização da obra.

De acordo com o veículo, a Neoenergia informou que a instalação dos postes provisórios tinha como objetivo garantir a continuidade e a segurança do fornecimento de energia elétrica durante a substituição de condutores que atendem à Subestação de Porto de Galinhas.

Ao fim da intervenção, que a TV Ipojuca afirmou ter um prazo estimado de 60 dias, a área seria requalificada e a ciclovia recomposta.

Ainda no fim de abril, um vídeo gravado por um ciclista questionando a instalação dos postes e cobrando providências da Prefeitura de Ipojuca repercutiu nas redes sociais. "Meu prefeito Carlos Santana, não to acreditando que o senhor ta deixando essa obra continuar. Que absurdo foi esse?", narra o ciclista.

Estruturas continuam na ciclovia

Nesta quarta-feira (15), uma reportagem do g1, com imagens da TV Globo, mostrou que as estruturas continuam ocupando parte da ciclovia. Segundo a publicação, ciclistas afirmam que os postes reduzem o espaço para circulação e aumentam o risco de sinistros de trânsito.

Em entrevista à TV Globo, o superintendente operacional da Neoenergia, Leonardo Moura, afirmou que a instalação na ciclovia foi a única alternativa tecnicamente viável para o trecho. Segundo ele, outras possibilidades foram descartadas devido à proximidade de postes de iluminação e de tubulações de gás.

O representante também disse que a intervenção foi autorizada pela Prefeitura de Ipojuca e pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER).

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