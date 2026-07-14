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Mobilidade | Notícia

Ciclomobilidade: Nova ciclovia da Orla de Boa Viagem melhora muito, mas obra desorganizada expõe ciclistas a riscos

Cicloativistas reconhecem avanços no piso e no traçado da via, mas apontam largura insuficiente, batente perigoso e falta de arborização

Por Roberta Soares Publicado em 14/07/2026 às 12:31
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Um dos avanços mais celebrados pela Ameciclo foi a correção do traçado da ciclovia - JAILTON JR./JC IMAGEM

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Apesar dos transtornos para pedestres, ciclistas e até condutores, a requalificação do calçadão da Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, uma das obras mais aguardadas da cidade, será positiva para a ciclomobilidade. Ou seja, para quem pedala. A nova ciclovia está ficando muito boa e mais segura para o ciclista. O fim das curvas e do batente que separava o equipamento do calçadão é uma das principais conquistas para quem pedala.

E a avaliação é feita por quem mais entende de ciclovia: quem usa frequentemente a bicicleta. A Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo) percorreu os trechos já entregues da requalificação do calçadão e reconheceu avanços expressivos no traçado, no piso e na drenagem da via. “A nova ciclovia da Orla de Boa Viagem, de fato, melhorou muito em relação à estrutura antiga, oferecendo mais segurança para quem pedala", resume Daniel Valença, integrante da coordenação da Ameciclo.

Mas o próprio cicloativista faz uma ressalva importante: ainda há pontos que precisam ser corrigidos para evitar conflitos entre ciclistas e pedestres, e para que a via alcance o padrão que a própria Prefeitura do Recife estabelece em seus manuais técnicos. "Ela continua aquém daquilo que a própria prefeitura estabeleceu como padrão em sua legislação e em seus manuais técnicos", avalia Valença. A isso soma-se o transtorno da obra ainda em andamento: em alguns trechos, a própria ciclovia é interditada durante a intervenção, obrigando quem pedala a descer da bicicleta e seguir a pé, enquanto todas as faixas seguem liberadas para os carros — sempre até 60 km/h.

PONTOS POSITIVOS: TRAÇADO MAIS SEGURO E FIM DO "CANAL"

JAILTON JR./JC IMAGEM
Um dos avanços mais celebrados pela Ameciclo foi a correção do traçado da ciclovia. - JAILTON JR./JC IMAGEM
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Nova ciclovia da Orla de Boa Viagem - JAILTON JR./JC IMAGEM
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Apesar dos elogios, a Ameciclo identificou problemas que comprometem a qualidade da ciclovia entregue parcialmente. - JAILTON JR./JC IMAGEM
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Nova ciclovia da Orla de Boa Viagem - JAILTON JR./JC IMAGEM

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Um dos avanços mais celebrados pela Ameciclo foi a correção do traçado da ciclovia. As curvas fechadas que existiam na estrutura antiga, e que representavam risco real de colisão entre ciclistas, foram eliminadas. "Agora o traçado é praticamente reto, tornando o percurso mais confortável", descreve Daniel Valença. A qualidade do piso também recebeu elogios. Para o cicloativista, a superfície ficou excelente, plana e agradável para pedalar.

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Outro problema histórico da via também foi resolvido. Antes, a ciclovia tinha um perfil rebaixado que funcionava como uma espécie de canal, acumulando areia, lama e detritos após as chuvas. Com o novo desenho, a estrutura ficou praticamente no mesmo nível da calçada, o que deve facilitar o escoamento da água e simplificar a manutenção. Somam-se a isso rampas de acesso mais suaves para pedestres e usuários de outros equipamentos de mobilidade, além de travessias sinalizadas em vermelho para alertar quem cruza a ciclovia — e a instalação de um número expressivo de paraciclos ao longo do trecho avaliado - algo fundamental para estimular a população a usar suas bikes.

PONTOS NEGATIVOS: LARGURA INSUFICIENTE, DESNÍVEL E AUSÊNCIA DE COR PADRÃO

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Nova ciclovia da Orla de Boa Viagem - JAILTON JR./JC IMAGEM
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Nova ciclovia da Orla de Boa Viagem - JAILTON JR./JC IMAGEM
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Nova ciclovia da Orla de Boa Viagem - JAILTON JR./JC IMAGEM
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Nova ciclovia da Orla de Boa Viagem - JAILTON JR./JC IMAGEM

Apesar dos elogios, a Ameciclo identificou problemas que comprometem a qualidade da ciclovia entregue parcialmente. O primeiro deles é a largura do equipamento. Uma medição não oficial feita por Daniel Valença apontou 2,20 metros de largura — bem abaixo dos 3 metros exigidos pelo Manual de Desenho de Ruas do Recife para ciclovias bidirecionais.

"Uma infraestrutura recém-licitada e construída após a publicação do manual já nasce abaixo do padrão definido pela própria prefeitura", critica o cicloativista, lembrando que o espaço reduzido prejudica especialmente uma via de orla, onde ciclistas costumam pedalar lado a lado e onde circulam também bicicletas cargueiras e carrinhos de comerciantes.

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A identidade visual da ciclovia também ficou incompleta, na avaliação da Ameciclo. Em vez do pavimento integralmente pigmentado de vermelho — recomendado pelo próprio manual municipal para aumentar a percepção da infraestrutura por motoristas e pedestres — a obra utilizou apenas bordas vermelhas.

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Enquanto os trechos prontos avançam, a obra de requalificação do calçadão em andamento segue sendo motivo de preocupação para ciclistas e pedestres - JAILTON JR./JC IMAGEM
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Enquanto os trechos prontos avançam, a obra de requalificação do calçadão em andamento segue sendo motivo de preocupação para ciclistas e pedestres - JAILTON JR./JC IMAGEM
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Enquanto os trechos prontos avançam, a obra de requalificação do calçadão em andamento segue sendo motivo de preocupação para ciclistas e pedestres - JAILTON JR./JC IMAGEM
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Nova ciclovia da Orla de Boa Viagem - JAILTON JR./JC IMAGEM

Já entre a ciclovia e a área de pedestres, ficou um pequeno desnível, o "batente", que preocupa a Ameciclo por representar risco de queda, principalmente para bicicletas de rodas pequenas. "Soube de pessoas que já caíram naquele trecho", relata Valença, que defende a substituição do degrau por uma rampa inclinada, capaz de manter a separação entre os espaços sem criar um obstáculo perigoso para quem pedala.

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