Metrô do Recife: Reforma do Ramal Camaragibe entra em nova fase nesta segunda e impacta passageiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Troca de dormentes no Ramal Camaragibe, da Linha Centro. entra em nova etapa e exige operação em via singela com intervalos de até 45 minutos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A partir desta segunda-feira (13/7), o Metrô do Recife inicia uma nova etapa nas obras de manutenção do Ramal Camaragibe, concentrando os trabalhos no trecho entre a Estação Alto do Céu e a Estação Camaragibe, na Zona Oeste da capital, e da RMR. A operação continuará sendo realizada em via singela — quando apenas uma linha é utilizada para os trens nos dois sentidos — durante todo o horário de funcionamento, das 5h às 23h.

Para o passageiro, essa mudança reflete diretamente no tempo de viagem, com intervalos que chegam a 30 minutos ao longo do dia e podem atingir 45 minutos após as 20h30. Os trabalhos, entretanto, estão avançando rápido e a previsão da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) é de que sejam concluídos antes dos seis meses previstos inicialmente. Outra boa notícia é que, após a troca dos dormentes, os trens poderão operar com uma velocidade três vezes maior do que a atual, que é de 25 km/h.

Essa nova fase dá continuidade ao cronograma iniciado em junho, que contemplou primeiramente o trecho entre as estações Camaragibe e Rodoviária (TIP). Segundo a CBTU, a previsão é de que todo o serviço de readequação da via férrea dure cerca de seis meses. Atualmente, as equipes trabalham na substituição de aproximadamente 150 dormentes por dia, avançando para garantir que o cronograma de modernização seja cumprido dentro do prazo estabelecido.

SUBSTITUIÇÃO DOS DORMENTE É URGENTE, APESAR DO IMPACTO

Primeiro trem vindo de Belo Horizonte faz viagem com passageiros na Linha Sul do Metrô do Recife - Anaís Coelho/JC Primeiro trem vindo de Belo Horizonte fez viagem com passageiros na Linha Sul do Metrô do Recife - Anaís Coelho/JC

A substituição integral dos dormentes é uma medida urgente diante da crise de infraestrutura que o Metrô do Recife vem enfrentando, já que essas peças são fundamentais para manter o espaçamento dos trilhos e garantir a estabilidade da via. Como explica a CBTU, o desgaste dos equipamentos atuais exige uma intervenção profunda para distribuir corretamente o peso das composições e evitar falhas operacionais graves. A CBTU reforça que a reforma é indispensável para readequar o ramal e evitar que a precariedade do sistema comprometa ainda mais a segurança das viagens.

Embora o impacto imediato seja negativo para a rotina de quem depende do transporte, a expectativa é que, após a conclusão das obras, a velocidade dos trens no trecho reformado aumente consideravelmente. Essa melhoria nas condições operacionais permitirá, no futuro, a redução dos intervalos entre as viagens e uma ampliação na capacidade de transporte de passageiros. Trata-se de uma tentativa de reverter o histórico de problemas técnicos do sistema através da renovação física dos componentes da linha.

