Tarifa Zero perde ritmo nas grandes cidades, embora siga crescendo nas pequenas, aponta estudo nacional

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Levantamento da NTU mostra que oito municípios já abandonaram o modelo, e nenhuma cidade com mais de 500 mil habitantes aderiu à Tarifa Zero até agora

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A Tarifa Zero nas Cidades do Brasil 2026, terceira edição da pesquisa temática da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), divulgada com dados consolidados até março de 2026, contrasta com o entusiasmo que marcou o debate sobre gratuidade no transporte público nos últimos anos: o avanço da política perdeu velocidade exatamente nos municípios onde seu impacto social seria mais expressivo — as cidades de médio e grande porte — e já registra um histórico de interrupções que os próprios pesquisadores tratam como sinal de alerta.

O estudo mostra que a expansão nas grandes cidades praticamente parou. Dos 312 municípios com mais de 100 mil habitantes atendidos por sistemas de ônibus no Brasil, apenas 14 adotaram a Tarifa Zero universal (sem restrições) — uma fatia de pouco mais de 4,5%. Na comparação com a edição anterior do estudo, divulgada em maio de 2025, somente dois municípios desse grupo passaram a adotar a política: Canoas (RS) e Itaboraí (RJ).

O relatório reconhece que o ritmo de incorporação permanece mais lento e praticamente estável desde 2024, indicando a presença de condicionantes estruturais que restringem a difusão da Tarifa Zero nesses municípios. Nenhuma cidade brasileira com mais de 500 mil habitantes — patamar das capitais e grandes polos regionais — implementou o modelo até o fechamento da pesquisa.

CIDADES PEQUENAS SEGUEM DOMINANDO

Embora o número de municípios com gratuidade no transporte continue crescendo no País, a política estagnou justamente onde mais poderia impactar: nas cidades de maior porte - FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM

A política segue concentrada nas cidades pequenas. Do total de 143 municípios com Tarifa Zero irrestrita mapeados, 104 (73%) têm até 50 mil habitantes, e outros 25 (17%) estão na faixa de 50 mil a 100 mil. Juntas, essas cidades de menor porte respondem por 90% dos casos identificados no País — reflexo, segundo a NTU, da estrutura simplificada de redes com poucas linhas, que reduz o custo de operação e viabiliza o financiamento por orçamentos municipais próprios.

Outra conclusão é de que o alcance populacional da gratuidade ainda é marginal. Os 2.962 municípios brasileiros atendidos por sistemas organizados de ônibus urbanos concentram cerca de 80% da população do País. As 143 cidades com Tarifa Zero, no entanto, somam apenas 6,7 milhões de habitantes — o equivalente a 4% da população coberta por esses sistemas. É um número que evidencia, segundo o próprio estudo, a limitada abrangência da política em termos populacionais.

RECUO DA POLÍTICA EM ALGUMAS CIDADES

Tarifa Zero perde ritmo nas grandes cidades e soma casos de recuo, aponta estudo da NTU - Arte

Pelo menos oito cidades já desistiram da Tarifa Zero. O levantamento identificou municípios que implantaram e depois descontinuaram programas de gratuidade total: Jaboticabal-SP, Monte Mor-SP, Paulínia-SP, Picos-PI, Pirapora do Bom Jesus-SP, Porto Real-RJ, Tijucas do Sul-PR e Ubiratã-PR — todos com população entre 18 mil e 111 mil habitantes. Em geral, essas experiências duraram pouco: de poucos meses a alguns anos.

Uma das razões para o recuo é o custo da implantação da Tarifa Zero. Nacionalmente, o custo de uma universalização é bilionário. A NTU estima que o Sistema de Transporte Público Coletivo por ônibus custe hoje cerca de R$ 75,7 bilhões por ano no Brasil — R$ 90,7 bilhões somando os sistemas sobre trilhos. Em um cenário de universalização progressiva da Tarifa Zero, com aumento mínimo de 20% na oferta para absorver o crescimento da demanda, esse custo poderia saltar para aproximadamente R$ 108,9 bilhões anuais — um patamar que, segundo o estudo, nenhum município sozinho tem capacidade de sustentar.

Para entender por que o estudo aponta desaceleração e não apenas uma pausa temporária, alguns casos concretos ajudam a ilustrar o cenário. Confira os exemplos:

Monte Mor (SP), com cerca de 64 mil habitantes, encerrou a gratuidade universal em 2025 depois de menos de dois anos de funcionamento. A prefeitura justificou a decisão alegando inviabilidade financeira do modelo e substituiu a Tarifa Zero por uma concessão de benefícios tarifários restrita a grupos específicos de usuários — um recuo direto e assumido pelo poder público local.

Paulínia (SP), município de pouco mais de 110 mil habitantes, é descrito no estudo como um caso emblemático de instabilidade. A cidade adotou a Tarifa Zero ainda na década de 1990, interrompeu o programa após alguns anos, tentou uma retomada em formato parcial e também descontinuou essa segunda tentativa. Hoje opera com uma das tarifas mais baixas do País — um caminho alternativo à gratuidade plena.

População atendida pela Tarifa Zero nas cidades - Reprodução Evolução da Tarifa Zero nas cidades - Reprodução

Itaboraí (RJ), uma das duas novas cidades grandes a aderir à política, mostra como a implementação também pode expor fragilidades mesmo quando avança. O programa começou em novembro de 2023 com apenas 14 ônibus, batizados de "laranjinhas", restrito a algumas linhas. Entre 2023 e 2024, conflitos jurídicos com empresas concessionárias privadas levaram à interrupção temporária da operação. A gratuidade total só foi consolidada em maio de 2025 — e, segundo o levantamento, surgiram críticas recorrentes da população relacionadas à superlotação, atrasos, longos tempos de espera e condições precárias da frota, evidenciando que a qualidade do serviço não acompanhou o aumento da demanda.

Canoas (RS) é outro caso recente, mas nasceu de uma emergência, não de um planejamento: a Tarifa Zero foi instituída em caráter emergencial após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024, como medida temporária para garantir a mobilidade da população. Ao longo de 2025, a prefeitura prorrogou sucessivamente a medida por decreto, até torná-la definitiva somente em fevereiro de 2026.

Nesse período, a demanda saltou de cerca de 270 mil utilizações mensais, em maio de 2024, para 1,5 milhão por mês em dezembro de 2025 — um crescimento que, segundo o estudo, "implica também aumento direto nos custos de operação". A continuidade do programa, alerta a NTU, ainda depende da formalização das fontes de financiamento.

São Caetano do Sul, na Região Metropolitana de São Paulo, decidiu restringir a Tarifa Zero universal a moradores da cidade e grupos específicos. As mudanças passam a valer a partir do dia 15 de julho. A decisão, segundo a prefeitura, foi motivada pelo crescimento da demanda acima do previsto após a implantação da gratuidade, em 2023.

A administração teria estimado um aumento de até 50% no número de passageiros, mas o total de usuários transportados diariamente passou de 20 mil para 80 mil, um crescimento de 300%, gerando um custo alto para oferecer uma frota que atendesse à demanda.

NTU Pesquisas Tarifa Zero 2026 by Roberta Soares

CONCLUSÃO É QUE O DEBATE PRECISA CONTINUAR PARA APRIMORAR A TARIFA ZERO

Os dados do estudo da NTU sustentam a leitura de que a tarifa zero, embora continue se espalhando em termos absolutos — passou de 127 para 143 municípios com gratuidade irrestrita em pouco mais de um ano —, enfrenta um recuo real exatamente onde a política teria maior potencial de transformar a mobilidade urbana no País: nas cidades de médio e grande porte, onde os sistemas são mais caros, mais complexos e mais dependentes de fontes de financiamento estáveis que, segundo o próprio relatório, ainda não existem de forma estruturada no Brasil.

É importante registrar, no entanto, que a própria NTU evita cravar a tese do esgotamento da política. O estudo pondera que o crescimento mais lento no número de novas cidades não indica esgotamento da política, mas amadurecimento do debate, argumentando que a fase inicial de entusiasmo — impulsionada pela ampliação dos subsídios públicos no pós-pandemia — deu lugar a uma etapa mais cautelosa, centrada nos desafios de implementação.

