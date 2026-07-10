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Mobilidade | Notícia

Primeiro trem vindo de Belo Horizonte faz viagem com passageiros na Linha Sul do Metrô do Recife

Composição passou por testes e integra lote de seis veículos adquiridos para reforço; usuários esperam melhorias, mas cobram manutenção do sistema

Por Anaís Coelho, Fagner Clemente Publicado em 10/07/2026 às 19:03 | Atualizado em 10/07/2026 às 19:23
Primeiro trem vindo de Belo Horizonte faz viagem com passageiros na Linha Sul do Metrô do Recife
Primeiro trem vindo de Belo Horizonte faz viagem com passageiros na Linha Sul do Metrô do Recife - Anaís Coelho/JC

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O primeiro trem enviado de Belo Horizonte para reforçar a operação do Metrô do Recife realizou, nesta sexta-feira (10), uma viagem experimental com passageiros na Linha Sul do sistema. A composição, identificada como Trem 41, percorreu o trajeto entre a Estação Recife e a Estação Cajueiro Seco, com usuários utilizando o veículo normalmente durante o percurso.

A viagem marcou o início da operação do primeiro dos seis trens adquiridos pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) para ampliar a frota metroferroviária da Região Metropolitana do Recife. Antes de transportar passageiros, o equipamento passou por inspeções e testes técnicos.

A chegada dos novos veículos ocorre em meio a um cenário histórico de dificuldades operacionais enfrentadas pelo metrô, com redução da quantidade de trens disponíveis e registros frequentes de interrupções no serviço.

Segundo a CBTU, outras cinco composições ainda serão incorporadas à frota. O cronograma prevê a entrega de uma unidade em junho, uma em julho, uma em agosto e duas em setembro.

Entre os passageiros que participaram da viagem estava José Mendes, que utiliza o metrô diariamente e aprovou a entrada do novo trem em circulação. Para ele, a prioridade é garantir que os equipamentos tenham manutenção adequada para evitar novas paralisações.

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“Não adianta ter novo e não ter manutenção. Ter o usado com manutenção, vamos colaborar e ter a sociedade apoiada e não andando de pé. O importante é ter transporte”, afirmou.

José também destacou que utiliza o metrô até três vezes por dia e defendeu que a conservação da estrutura seja tratada como prioridade.

“A manutenção é prioridade. Sem manutenção nada funciona”, disse.

Passageiros criticam conforto e cobram melhorias no sistema

Anaís Coelho/JC
Interior do Trem 41 - Anaís Coelho/JC

Apesar da expectativa pela ampliação da frota, alguns usuários fizeram críticas durante a viagem experimental. O passageiro Sérgio Luiz da Silva Júnior afirmou que a chegada dos novos trens não resolve, sozinha, os problemas históricos do metrô.

Para ele, a principal reclamação está relacionada ao conforto térmico dos vagões, já que as composições vindas de Belo Horizonte não possuem sistema de ar-condicionado.

“Esse metrô aqui é pior. O outro podia ser velho, mas pelo menos a gente tinha um ar climatizado”, afirmou.

Sérgio também questionou a necessidade de investimentos contínuos no sistema e disse que a manutenção será fundamental para garantir o funcionamento dos novos veículos.

“Não adianta você trazer um trem de outro estado e depois dizer que vai comprar metrôs novos. Tem que ter investimento real”, declarou.

A CBTU informou que o Trem 41 faz parte de um lote de seis composições incorporadas à frota do Recife. Os demais veículos também deverão passar por etapas de preparação antes de serem colocados em operação.

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