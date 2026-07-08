Linha Centro do Metrô do Recife é suspensa nesta quarta (8) após problema elétrico; ônibus são reforçados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

CBTU informou que falha no sistema de sinalização interrompeu operação por segurança; Operação foi retomada às 20h30 desta quarta-feira

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Matéria atualizada às 20h40.

A Linha Centro do Metrô do Recife teve a circulação suspensa na tarde desta quarta-feira (8) após um problema elétrico afetar o sistema de sinalização da via. A interrupção foi confirmada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que informou ter fechado temporariamente as estações por motivo de segurança.

Segundo a CBTU, a sinalização foi parcialmente normalizada e a operação retomada às 20h30.

A suspensão havia ocorrido às 16h25. As primeiras informações apontaram que a falha pode ter sido provocada por furto de cabos do sistema.

A Linha Sul do Metrô do Recife seguiu funcionando normalmente.

Ônibus teve operação reforçada

Com a paralisação da Linha Centro, os ramais Camaragibe e Jaboatão também haviam sido afetados. O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informou que ativou uma operação emergencial com reforço de linhas de ônibus para atender os passageiros prejudicados.

Entre as linhas acionadas estão a 238-TI Jaboatão/TI Barro, 2481-TI Camaragibe/TI TIP e 858-TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro. Também houve reforço nas linhas 200-TI Jaboatão (Parador), 2450-TI Camaragibe (Cde Boa Vista) e 2043-TI CDU/TI Joana Bezerra.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

