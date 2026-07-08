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Mobilidade | Notícia

Linha Centro do Metrô do Recife é suspensa nesta quarta (8) após problema elétrico; ônibus são reforçados

CBTU informou que falha no sistema de sinalização interrompeu operação por segurança; Operação foi retomada às 20h30 desta quarta-feira

Por Fagner Clemente Publicado em 08/07/2026 às 18:39 | Atualizado em 08/07/2026 às 20:50
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Metrô do Recife - Divulgação

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Matéria atualizada às 20h40.

A Linha Centro do Metrô do Recife teve a circulação suspensa na tarde desta quarta-feira (8) após um problema elétrico afetar o sistema de sinalização da via. A interrupção foi confirmada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que informou ter fechado temporariamente as estações por motivo de segurança.

Segundo a CBTU, a sinalização foi parcialmente normalizada e a operação retomada às 20h30.

A suspensão havia ocorrido às 16h25. As primeiras informações apontaram que a falha pode ter sido provocada por furto de cabos do sistema.

A Linha Sul do Metrô do Recife seguiu funcionando normalmente.

Ônibus teve operação reforçada

Com a paralisação da Linha Centro, os ramais Camaragibe e Jaboatão também haviam sido afetados. O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informou que ativou uma operação emergencial com reforço de linhas de ônibus para atender os passageiros prejudicados.

Entre as linhas acionadas estão a 238-TI Jaboatão/TI Barro, 2481-TI Camaragibe/TI TIP e 858-TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro. Também houve reforço nas linhas 200-TI Jaboatão (Parador), 2450-TI Camaragibe (Cde Boa Vista) e 2043-TI CDU/TI Joana Bezerra.

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