Carreta com carga de botijões de gás tomba no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Veículo tombou na manhã desta segunda-feira (6), próximo à Prefeitura e à entrada do Porto do Recife; Corpo de Bombeiros atua na ocorrência

Clique aqui e escute a matéria

Uma carreta que transportava botijões de gás de cozinha tombou na manhã desta segunda-feira (6) na Avenida Militar, nas proximidades da Prefeitura do Recife e da entrada do Porto do Recife, espalhando a carga pela pista. Equipes do Corpo de Bombeiros atuam na ocorrência.

Botijões espalhados pela via

Após o tombamento, parte da carga ficou espalhada pela avenida. O Corpo de Bombeiros atua no local para controlar a situação e garantir a segurança da área.

Até o momento, não há informações sobre as causas do tombamento nem sobre possíveis feridos. Ainda não informações se o trecho precisou ser totalmente interditado.

Carreta carregada de botijões de gás tomba no Recife - Círio Gomes/JC Imagem Corpo de Bombeiros atua na ocorrência - Círio Gomes/JC Imagem Carreta carregada de botijões de gás tomba no Recife - Círio Gomes/JC Imagem Corpo de Bombeiros atua na ocorrência - Círio Gomes/JC Imagem

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

