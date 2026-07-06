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Mobilidade | Notícia

Carreta com carga de botijões de gás tomba no Recife

Veículo tombou na manhã desta segunda-feira (6), próximo à Prefeitura e à entrada do Porto do Recife; Corpo de Bombeiros atua na ocorrência

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 06/07/2026 às 9:26 | Atualizado em 06/07/2026 às 10:10
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Carreta carregada de botijões de gás tomba no Recife - Círio Gomes/JC Imagem

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Uma carreta que transportava botijões de gás de cozinha tombou na manhã desta segunda-feira (6) na Avenida Militar, nas proximidades da Prefeitura do Recife e da entrada do Porto do Recife, espalhando a carga pela pista. Equipes do Corpo de Bombeiros atuam na ocorrência.

Botijões espalhados pela via

Após o tombamento, parte da carga ficou espalhada pela avenida. O Corpo de Bombeiros atua no local para controlar a situação e garantir a segurança da área.

Até o momento, não há informações sobre as causas do tombamento nem sobre possíveis feridos. Ainda não informações se o trecho precisou ser totalmente interditado.

Círio Gomes/JC Imagem
Carreta carregada de botijões de gás tomba no Recife - Círio Gomes/JC Imagem
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Corpo de Bombeiros atua na ocorrência - Círio Gomes/JC Imagem
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Carreta carregada de botijões de gás tomba no Recife - Círio Gomes/JC Imagem
Círio Gomes/JC Imagem
Corpo de Bombeiros atua na ocorrência - Círio Gomes/JC Imagem

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