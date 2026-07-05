Motorista de caminhão é preso pela PRF suspeito de causar morte e dirigir embriagado no Grande Recife
O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,63 miligrama de álcool por litro de ar expelido, índice que configura crime
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Um motorista de caminhão foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste domingo (5), na BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.
Segundo a corporação, ele é suspeito de provocar um sinistro de trânsito que resultou na morte de uma mulher, que não teve a identidade revelada, e de se envolver em outras colisões ao longo da rodovia.
De acordo com a PRF, por volta das 8h, equipes foram acionadas para atender um sinistro no km 70 da BR-101, nas proximidades do Ceasa, em Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife.
A colisão entre um caminhão e uma motocicleta causou a morte da passageira da moto. Conforme a polícia, o motorista do caminhão deixou o local sem prestar socorro, enquanto o condutor da motocicleta passou a perseguir o veículo.
Pouco depois, outra equipe da PRF foi acionada após a informação de que um caminhão havia atingido uma segunda motocicleta no km 83 da BR-101, deixando duas pessoas feridas.
Durante as buscas, uma terceira equipe localizou e abordou o caminhão suspeito no km 99 da rodovia, no Cabo. O motorista apresentava sinais de agitação e foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,63 miligrama de álcool por litro de ar expelido, índice que configura crime de trânsito.
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Ainda conforme a corporação, dentro da cabine do caminhão foram encontradas diversas latas de cerveja vazias e uma faca. A PRF também informou que o motorista teria atingido outros quatro veículos durante o trajeto, sem registro inicial de vítimas nesses casos.
O homem foi encaminhado à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, na Zona Oeste do Recife.
Segundo a PRF, ele poderá responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor, omissão de socorro, embriaguez ao volante e por trafegar em velocidade incompatível com a segurança da via.