Motorista de caminhão é preso pela PRF suspeito de causar morte e dirigir embriagado no Grande Recife

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O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,63 miligrama de álcool por litro de ar expelido, índice que configura crime

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Um motorista de caminhão foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste domingo (5), na BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.

Segundo a corporação, ele é suspeito de provocar um sinistro de trânsito que resultou na morte de uma mulher, que não teve a identidade revelada, e de se envolver em outras colisões ao longo da rodovia.

De acordo com a PRF, por volta das 8h, equipes foram acionadas para atender um sinistro no km 70 da BR-101, nas proximidades do Ceasa, em Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife.

Motorista alcoolizado suspeito de provocar sinistro com morte é detido pela PRF no Grande Recife - PRF

A colisão entre um caminhão e uma motocicleta causou a morte da passageira da moto. Conforme a polícia, o motorista do caminhão deixou o local sem prestar socorro, enquanto o condutor da motocicleta passou a perseguir o veículo.

Pouco depois, outra equipe da PRF foi acionada após a informação de que um caminhão havia atingido uma segunda motocicleta no km 83 da BR-101, deixando duas pessoas feridas.

Durante as buscas, uma terceira equipe localizou e abordou o caminhão suspeito no km 99 da rodovia, no Cabo. O motorista apresentava sinais de agitação e foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,63 miligrama de álcool por litro de ar expelido, índice que configura crime de trânsito.

Motorista alcoolizado suspeito de provocar sinistro com morte é detido pela PRF no Grande Recife - PRF

Ainda conforme a corporação, dentro da cabine do caminhão foram encontradas diversas latas de cerveja vazias e uma faca. A PRF também informou que o motorista teria atingido outros quatro veículos durante o trajeto, sem registro inicial de vítimas nesses casos.

O homem foi encaminhado à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, na Zona Oeste do Recife.

Segundo a PRF, ele poderá responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor, omissão de socorro, embriaguez ao volante e por trafegar em velocidade incompatível com a segurança da via.