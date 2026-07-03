CTTU monta esquema especial de trânsito para a Festa de Nossa Senhora do Carmo no Recife
Interdições começaram para montagem da estrutura e operação seguirá até 17 de julho, com reforço no dia da procissão
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A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) iniciou um esquema especial de mobilidade para a 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, uma das principais celebrações religiosas da capital pernambucana.
As primeiras alterações no trânsito começaram na noite da última quarta-feira (01) para permitir a montagem da estrutura do evento e seguirão até 17 de julho.
A principal mudança ocorre na Avenida Dantas Barreto, onde o corredor central foi interditado no trecho entre a Basílica de Nossa Senhora do Carmo e a Rua Tobias Barreto para a instalação do parque de diversões e de outras estruturas da festa.
Durante o período, a via local permanecerá liberada para o tráfego de veículos, com parte das vagas de estacionamento mantidas.
Também ficará totalmente bloqueado o trecho da pista principal entre o cruzamento da Rua São João e da Avenida Nossa Senhora do Carmo com a Avenida Dantas Barreto até o fim das festividades.
Mudanças no tráfego
Além das intervenções na Avenida Dantas Barreto, haverá alterações na circulação de veículos na Avenida Nossa Senhora do Carmo e em ruas próximas ao local da festa.
Os motoristas que seguem pela Rua do Imperador deverão utilizar a Rua da Praia como rota alternativa. Já quem trafega pela Avenida Guararapes deverá acessar a via local da Avenida Dantas Barreto e seguir pela Rua Siqueira Campos.
Procissão terá operação reforçada
No dia 16 de julho, data dedicada à padroeira do Recife, a CTTU reforçará a operação para acompanhar a tradicional procissão. O percurso sairá da Basílica de Nossa Senhora do Carmo e seguirá pela Avenida
Nossa Senhora do Carmo, Avenida Martins de Barros, Palácio do Campo das Princesas, Rua do Sol, Avenida Guararapes e Avenida Dantas Barreto.
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Durante a passagem dos fiéis, o acesso da Praça da República para a Avenida Dantas Barreto será interditado.
A CTTU orienta os motoristas a evitarem estacionar em locais sinalizados com proibição, seguirem as orientações dos agentes de trânsito e, sempre que possível, utilizarem transporte público, táxis ou aplicativos de transporte para chegar ao evento.
A recomendação também é redobrar a atenção devido ao aumento da circulação de pedestres nas imediações da Basílica durante o período da festa.