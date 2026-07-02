Emplacamentos crescem 16,01% no primeiro semestre, aponta Fenabrave

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores foram comercialização de 2.715.403 veículos nos primeiros seis meses do ano

Clique aqui e escute a matéria

A venda de veículos novos, que engloba o emplacamento de automóveis, comerciais leves - picapes e furgões -, ônibus, caminhões, motos e implementos rodoviários como reboques e carrocerias cresceu 16,01% no primeiro semestre do ano, com a comercialização de 2.715.403 unidades.

Considerando apenas o mês de junho, houve o emplacamento de 488.420 unidades de veículos novos, uma queda de 0,82% frente a maio e crescimento de 18,96% em relação a junho do ano passado.

Os dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Um dos destaques do semestre foi o emplacamento de automóveis e comerciais leves, que apresentou crescimento de 20,11% em relação ao mesmo período do ano passado, com 1.359.107 unidades.

O segmento de motos também teve um bom desempenho entre janeiro e junho deste ano, com 1.174.459 unidades emplacadas, o que representou crescimento de 14,10% frente ao primeiro semestre de 2025.

Quanto aos segmentos de ônibus e caminhões, o desempenho ainda continua negativo. No acumulado do ano foi registrada queda de 9,09%, com 61.020 novas unidades comercializadas.