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Emplacamentos crescem 16,01% no primeiro semestre, aponta Fenabrave

Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores foram comercialização de 2.715.403 veículos nos primeiros seis meses do ano

Por Agência Brasil Publicado em 02/07/2026 às 21:30 | Atualizado em 03/07/2026 às 17:10
Emplacamentos crescem 16,01% no primeiro semestre, aponta Fenabrave
Emplacamentos crescem 16,01% no primeiro semestre, aponta Fenabrave - Agência Brasil/Arquivo

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A venda de veículos novos, que engloba o emplacamento de automóveis, comerciais leves - picapes e furgões -, ônibus, caminhões, motos e implementos rodoviários como reboques e carrocerias cresceu 16,01% no primeiro semestre do ano, com a comercialização de 2.715.403 unidades.

Considerando apenas o mês de junho, houve o emplacamento de 488.420 unidades de veículos novos, uma queda de 0,82% frente a maio e crescimento de 18,96% em relação a junho do ano passado.

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Os dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Um dos destaques do semestre foi o emplacamento de automóveis e comerciais leves, que apresentou crescimento de 20,11% em relação ao mesmo período do ano passado, com 1.359.107 unidades.

O segmento de motos também teve um bom desempenho entre janeiro e junho deste ano, com 1.174.459 unidades emplacadas, o que representou crescimento de 14,10% frente ao primeiro semestre de 2025.

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Quanto aos segmentos de ônibus e caminhões, o desempenho ainda continua negativo. No acumulado do ano foi registrada queda de 9,09%, com 61.020 novas unidades comercializadas.

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