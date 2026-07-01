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Agressão agente de trânsito: Justiça mantém motoqueiro de aplicativo que agrediu agente da CTTU preso

Motoqueiro de 22 anos não tinha CNH, estava com a moto clonada e sem retrovisor. Mesmo completamente ilegal, reagiu à fiscalização de trânsito

Por Roberta Soares Publicado em 01/07/2026 às 12:00 | Atualizado em 01/07/2026 às 16:10
Agente de trânsito da CTTU levou um soco do motoqueiro todo irregular na Avenida Agamenom Magalhães
Agente de trânsito da CTTU levou um soco do motoqueiro todo irregular na Avenida Agamenom Magalhães - Reprodução redes sociais

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A Justiça de Pernambuco manteve preso o motoqueiro que, mesmo completamente irregular no trânsito, resistiu à fiscalização e agrediu fisicamente um agente de trânsito da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), na segunda-feira (29/6), no Derby, na área central do Recife.

A prisão em flagrante do motoqueiro Marcelo Vitorio Aureliano, de 22 anos, foi convertida em prisão preventiva pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), que também determinou o encaminhamento para o Cotel. O condutor não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), estava com a moto clonada e sem retrovisores, e mesmo assim fazia transporte remunerado de passageiros com motos - como Uber e 99 Moto.

A decisão judicial de manter o condutor preso foi um importante gesto combate à impunidade no trânsito, enviando uma mensagem clara de que a violência contra agentes públicos no exercício da função sempre terá consequências severas. Essa, inclusive, foi a principal razão para a manutenção da prisão: alguém que ataca um agente de trânsito que está exercendo a profissão oferece risco para a sociedade.

“O periculum libertatis, no meu entender, também resta patente. A conduta criminosa supostamente cometida pelo investigado concretamente obstaculiza a garantia da ordem pública, leva à necessidade da aplicação da custódia cautelar, para garantia da ordem pública”, afirma o juíz Cícero Bittencourt de Magalhães, que presidiu a audiência de custódia.

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O magistrado também negou a possibilidade de o motoqueiro responder pelos crimes em liberdade, exatamente por representar - com sua agressividade - risco à sociedade. “Afasto, também, na hipótese, a possibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares dispostas no Artigo 319 do Código de Processo Penal. Tudo isso leva à necessidade da aplicação da custódia cautelar, para garantia da ordem pública”, reforçou. O Artigo 319 do CPP lista as medidas cautelares que funcionam como alternativas à prisão preventiva, permitindo que o acusado responda ao processo em liberdade, mas sujeito a restrições.

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AGRESSÃO COMO REAÇÃO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Foto: Reprodução / Redes Sociais
Motociclista agride agente de trânsito durante abordagem na Agamenon Magalhães e é detido - Foto: Reprodução / Redes Sociais

 

A abordagem do agente da CTTU teve início quando a equipe flagrou o motociclista circulando irregularmente pela faixa exclusiva de ônibus na Avenida Agamenon Magalhães, no Recife. Durante a fiscalização, os agentes notaram que o veículo não possuía retrovisores e apresentava sinais claros de adulteração na placa de identificação no exato momento em que uma passageira embarcava na moto.

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Ao tentar evadir-se do local a pé para evitar a apreensão da moto, o suspeito entrou em confronto direto com um dos agentes de trânsito. Marcelo desferiu um soco no rosto do profissional, provocando uma queda e a luta corporal no asfalto, cena que foi registrada em vídeo por populares e ganhou grande repercussão nas redes sociais.

CONSEQUÊNCIAS LEGAIS E DEFESA DA SEGURANÇA VIÁRIA

 
 
 
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Um post compartilhado por Jornal do Commercio PE (@jc_pe)

O motociclista foi autuado em flagrante pela Polícia Civil por uma série de crimes graves, incluindo a adulteração de sinal identificador de veículo, crime que prevê pena de reclusão de três a seis anos. Além da clonagem, ele responderá por resistência à prisão, desobediência e por dirigir veículo automotor sem a devida habilitação legal.

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O Sindicato dos Guardas Civis do Recife defendeu a atuação do profissional agredido, descrevendo-a como um ato legítimo e necessário para proteger a sociedade de um condutor que representava risco iminente. Para a categoria, a manutenção da prisão é um passo essencial para assegurar que a fiscalização rigorosa continue preservando a segurança viária e a ordem pública nas ruas.

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