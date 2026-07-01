Agressão agente de trânsito: Justiça mantém motoqueiro de aplicativo que agrediu agente da CTTU preso

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Motoqueiro de 22 anos não tinha CNH, estava com a moto clonada e sem retrovisor. Mesmo completamente ilegal, reagiu à fiscalização de trânsito

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A Justiça de Pernambuco manteve preso o motoqueiro que, mesmo completamente irregular no trânsito, resistiu à fiscalização e agrediu fisicamente um agente de trânsito da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), na segunda-feira (29/6), no Derby, na área central do Recife.

A prisão em flagrante do motoqueiro Marcelo Vitorio Aureliano, de 22 anos, foi convertida em prisão preventiva pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), que também determinou o encaminhamento para o Cotel. O condutor não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), estava com a moto clonada e sem retrovisores, e mesmo assim fazia transporte remunerado de passageiros com motos - como Uber e 99 Moto.

A decisão judicial de manter o condutor preso foi um importante gesto combate à impunidade no trânsito, enviando uma mensagem clara de que a violência contra agentes públicos no exercício da função sempre terá consequências severas. Essa, inclusive, foi a principal razão para a manutenção da prisão: alguém que ataca um agente de trânsito que está exercendo a profissão oferece risco para a sociedade.

“O periculum libertatis, no meu entender, também resta patente. A conduta criminosa supostamente cometida pelo investigado concretamente obstaculiza a garantia da ordem pública, leva à necessidade da aplicação da custódia cautelar, para garantia da ordem pública”, afirma o juíz Cícero Bittencourt de Magalhães, que presidiu a audiência de custódia.

Agentes de trânsito podem realizar abordagens? Veja o que diz especialista

O magistrado também negou a possibilidade de o motoqueiro responder pelos crimes em liberdade, exatamente por representar - com sua agressividade - risco à sociedade. “Afasto, também, na hipótese, a possibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares dispostas no Artigo 319 do Código de Processo Penal. Tudo isso leva à necessidade da aplicação da custódia cautelar, para garantia da ordem pública”, reforçou. O Artigo 319 do CPP lista as medidas cautelares que funcionam como alternativas à prisão preventiva, permitindo que o acusado responda ao processo em liberdade, mas sujeito a restrições.

AGRESSÃO COMO REAÇÃO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Motociclista agride agente de trânsito durante abordagem na Agamenon Magalhães e é detido - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A abordagem do agente da CTTU teve início quando a equipe flagrou o motociclista circulando irregularmente pela faixa exclusiva de ônibus na Avenida Agamenon Magalhães, no Recife. Durante a fiscalização, os agentes notaram que o veículo não possuía retrovisores e apresentava sinais claros de adulteração na placa de identificação no exato momento em que uma passageira embarcava na moto.

Ao tentar evadir-se do local a pé para evitar a apreensão da moto, o suspeito entrou em confronto direto com um dos agentes de trânsito. Marcelo desferiu um soco no rosto do profissional, provocando uma queda e a luta corporal no asfalto, cena que foi registrada em vídeo por populares e ganhou grande repercussão nas redes sociais.

CONSEQUÊNCIAS LEGAIS E DEFESA DA SEGURANÇA VIÁRIA







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O motociclista foi autuado em flagrante pela Polícia Civil por uma série de crimes graves, incluindo a adulteração de sinal identificador de veículo, crime que prevê pena de reclusão de três a seis anos. Além da clonagem, ele responderá por resistência à prisão, desobediência e por dirigir veículo automotor sem a devida habilitação legal.

O Sindicato dos Guardas Civis do Recife defendeu a atuação do profissional agredido, descrevendo-a como um ato legítimo e necessário para proteger a sociedade de um condutor que representava risco iminente. Para a categoria, a manutenção da prisão é um passo essencial para assegurar que a fiscalização rigorosa continue preservando a segurança viária e a ordem pública nas ruas.

