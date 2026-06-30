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Agressão agente de trânsito: Homem que agrediu agente da CTTU no Recife era motoapp, não tinha CNH e estava com moto clonada

Motoqueiro, inclusive, seria motoapp e estaria embarcando uma passageira no momento em que os agentes perceberam as falhas na motocicleta

Por Roberta Soares Publicado em 30/06/2026 às 14:23 | Atualizado em 01/07/2026 às 16:12
Agente de trânsito da CTTU levou um soco do motoqueiro todo irregular na Avenida Agamenom Magalhães
Agente de trânsito da CTTU levou um soco do motoqueiro todo irregular na Avenida Agamenom Magalhães - Reprodução redes sociais

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O motoqueiro que agrediu fisicamente um agente de trânsito da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava com a motocicleta clonada. E mais: mesmo assim, completamente irregular, era motoqueiro de aplicativo - como Uber e 99 Moto - e se preparava para embarcar uma passageira, quando a situação da motocicleta chamou a atenção do agente.

O motoqueiro identificado como Marcelo Vitório Aureliano da Silva, de 22 anos, foi preso em flagrante logo após a agressão, que aconteceu nas imediações da Praça do Derby, na Avenida Agamenon Magalhães, um dos principais corredores viários do Recife. A reação explosiva do motoqueiro - em meio a confusão do trânsito momentos antes de mais um jogo do Brasil na Copa do Mundo - foi filmada pela população, ganhando forte repercussão nas redes sociais.

O agente agredido não quis comentar o episódio por receio de se expor ainda mais. Mas, segundo a CTTU e o Sindicato dos Guardas Civis Municipais do Recife (Sindguardas), a fiscalização teve início quando a equipe identificou o motoqueiro circulando de forma irregular pela faixa exclusiva de ônibus da Agamenon, o que é proibido. E se preparando para embarcar a passageira na motocicleta.

De imediato, o agente percebeu que o veículo não tinha retrovisor e, ao puxar a placa, percebeu que havia irregularidades. Ao ordenar a parada, constataram que o condutor não possuía CNH e que o veículo apresentava indícios claros de adulteração na placa de identificação, tratando-se de uma moto clonada.
A adulteração da placa, fato gerador da abordagem, é um crime grave previsto no Artigo 311 do Código de Processo Penal, com pena de reclusão que pode variar de três a seis anos.

APÓS FLAGRANTE, AGRESSÃO FÍSICA DURANTE ABORDAGEM

 
 
 
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A situação escalou para a violência física quando o motociclista tentou evadir-se do local da fiscalização a pé, empurrando o veículo. Segundo a CTTU, um dos agentes tentou impedir a fuga do condutor - que queria evitar a autuação e a apreensão do veículo - segurando a motocicleta, que acabou caindo na via. Nesse momento, o suspeito partiu para o confronto direto e desferiu um soco no rosto do oficial de trânsito, causando-lhe uma lesão corporal.

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As imagens mostram que o impacto da agressão levou tanto o agente quanto o motociclista ao chão, onde os dois entraram em luta corporal. A briga só foi interrompida com a intervenção de outros agentes de trânsito que participavam da operação e agiram para conter o agressor e separar os envolvidos no meio do trânsito. Diante da resistência e da agressão, foi necessária a condução imediata do homem à delegacia.

AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO E PRISÃO

Foto: Reprodução / Redes Sociais
Motociclista agride agente de trânsito durante abordagem na Agamenon Magalhães e é detido - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O motoqueiro foi levado por guardas municipais até a Central de Plantões da Capital, localizada no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife, para os procedimentos legais. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, ele responderá por uma série de crimes, incluindo clonagem ou adulteração de veículo automotor, desobediência, resistência à prisão e direção de veículo sem a devida habilitação.
Após o flagrante, o detido ficou à disposição da Justiça para a realização da audiência de custódia. Já a motocicleta foi apreendida e removida para o depósito da CTTU, como determinado pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Sindicato dos Guardas Civis defende ação de agente agredido no Recife: "Legítima e necessária"
Presidente da categoria, Alessandro Sena, detalha crimes cometidos por motociclista e afirma que abordagem evitou riscos à sociedade na Agamenon Magalhães.

Agentes de trânsito podem realizar abordagens? Veja o que diz especialista

Alessandro Sena, presidente do Sindicato dos Guardas Civis Municipais do Recife - que representa os agentes de trânsito da CTTU -, fez a defesa oficialmente do profissional agredido. E ainda lançou uma discussão sob a ótica moral e legal da violência registrada na Agamenon Magalhães. “Esse episódio envolvendo a agressão a um agente da CTTU reflete a importância da fiscalização rigorosa para a manutenção da ordem pública e da segurança dos cidadãos”, alertou.

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O sindicalista questionou a segurança de permitir que veículos com identificação adulterada circulem livremente, o que dificulta tanto a identificação de infrações quanto a fiscalização policial. “Além da placa clonada, a confirmação de que o condutor não possuía CNH aumenta a preocupação com a integridade física dos demais usuários das vias recifenses”, destacou.

Sena provocou uma reflexão sobre qual seria a reação da opinião pública caso aquele veículo irregular tivesse se envolvido em um sinistro de trânsito e vitimado um terceiro antes da intervenção. “A ação do agente foi acertada, legítima e necessária porque retirou de circulação um condutor e um veículo que representavam um risco iminente de causar danos graves à sociedade”, disse.

DEFESA DO PROFISSIONALISMO E DA CONDUTA DO AGENTE DE TRÂNSITO

Sobre a dinâmica das imagens que circularam nas redes sociais, o presidente do sindicato afirmou que, em momento algum, o agente buscou o confronto pessoal com o condutor, focando exclusivamente na retenção da motocicleta. Ele descreveu o servidor como um profissional de "conduta ilibada" e altamente capacitado, que exerceu seu poder de polícia de maneira legítima ao tentar impedir a evasão do veículo irregular.

“Nós parabenizamos a postura do colega por agir estritamente dentro da legalidade, mesmo diante de uma injusta agressão física”, disse. Para o sindicato, a atuação dos guardas civis e agentes de trânsito, ao realizar detenções profissionais em situações de risco, é fundamental para garantir a segurança viária necessária ao Recife.

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