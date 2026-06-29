Por falta de trens, Linha Sul do Metrô do Recife tem operação suspensa na manhã desta segunda (29)
Segundo a CBTU, circulação foi interrompida por falta da quantidade mínima de trens necessária para atender a demanda de passageiros
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A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) suspendeu, na manhã desta segunda-feira (29), a circulação de trens na Linha Sul do Metrô do Recife.
De acordo com a companhia, a operação foi interrompida devido à falta da quantidade mínima de trens necessária para garantir a circulação com intervalos compatíveis com a demanda de passageiros.
Serviço segue sem previsão de retomada
A CBTU informou que a Linha Sul permanecerá fechada até que a equipe de manutenção libere outras composições para operação. Por esse motivo, ainda não há previsão para o restabelecimento da circulação dos trens.
De acordo com as informações, dos sete trens da linha, cinco estão paralisados, o que impossibilita a operação regular do sistema. A CBTU também informou que esta é a primeira vez que as atividades são suspensas por falta de trens disponíveis para circulação.
Reforço na frota de ônibus
Com a suspensão da Linha Sul do Metrô do Recife, o Grande Recife informou que iniciou uma operação emergencial de ônibus nas seguintes linhas:
- 185 TI Cabo;
- 166 TI Cajueiro Seco (Rua do Sol);
- 115 TI Aeroporto / TI Afogados;
- 168 TI Tancredo Neves (Cde Boa Vista).
Segundo informações, os técnicos estão nos terminais acompanhando a operação e o fluxo de usuários podendo realizar ajustes, se necessário. A operação emergencial dos ônibus vai continuar até a regularização da linha.
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