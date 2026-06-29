Linha Sul do Metrô do Recife é reaberta após manhã de circulação interrompida
CBTU havia suspendido o funcionamento da linha por falta de veículos mínimos para operação; retorno se dá após manutenção de trens
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A Linha Sul do Metrô do Recife volta a funcionar a partir do meio dia desta segunda-feira (29). A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) havia interrompido o funcionamento por falta de veículos suficientes para atender à demanda da população.
Em nota atualizada, a companhia informou que os trens passaram por manutenção e já podem retomar o serviço sob os trilhos.
Sem trens
A Região Metropolitana do Recife (RMR) já amanheceu com a notícia de que não haveria metrô operando na Linha Sul, que passa por 12 estações e percorre 22,5km.
A justificativa oferecida pela CBTU foi que não havia trens o suficiente para atender à demanda dos passageiros. Dos sete trens que fazem o percurso, cinco estavam paralisados. De acordo com a companhia, são necessários ao menos quatro deles para o funcionamento minimamente adequado.
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O Metrô do Recife já ficou sem funcionar por diversos motivos, mas por falta de veículos foi a primeira vez. O colapso do sistema metroviário em Pernambuco vem sendo anunciado e denunciado pelo Jornal do Commercio há anos e pode ser acompanhado pelos leitores na coluna Mobilidade.