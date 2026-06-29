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Mobilidade | Notícia

Linha Sul do Metrô do Recife é reaberta após manhã de circulação interrompida

CBTU havia suspendido o funcionamento da linha por falta de veículos mínimos para operação; retorno se dá após manutenção de trens

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 29/06/2026 às 12:38 | Atualizado em 29/06/2026 às 12:40
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Metrô do Recife - Divulgação

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Linha Sul do Metrô do Recife volta a funcionar a partir do meio dia desta segunda-feira (29). A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) havia interrompido o funcionamento por falta de veículos suficientes para atender à demanda da população.

Em nota atualizada, a companhia informou que os trens passaram por manutenção e já podem retomar o serviço sob os trilhos.

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Sem trens

A Região Metropolitana do Recife (RMR) já amanheceu com a notícia de que não haveria metrô operando na Linha Sul, que passa por 12 estações e percorre 22,5km.

A justificativa oferecida pela CBTU foi que não havia trens o suficiente para atender à demanda dos passageiros. Dos sete trens que fazem o percurso, cinco estavam paralisados. De acordo com a companhia, são necessários ao menos quatro deles para o funcionamento minimamente adequado.

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O Metrô do Recife já ficou sem funcionar por diversos motivos, mas por falta de veículos foi a primeira vez. O colapso do sistema metroviário em Pernambuco vem sendo anunciado e denunciado pelo Jornal do Commercio há anos e pode ser acompanhado pelos leitores na coluna Mobilidade.

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