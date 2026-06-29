Colapso do Metrô do Recife: Sem trens para Linha Sul, sucateamento ultrapassou todos os limites aceitáveis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

CBTU informou que a Linha Sul foi fechada devido à falta de trens em quantidade mínima para garantir intervalos compatíveis com a demanda

Clique aqui e escute a matéria

Chegamos ao limite. E, infelizmente e por culpa do poder público - isso precisa ser destacado - o que o passageiro e os metroviários mais temiam aconteceu: a impossibilidade de operar a Linha Sul do Metrô do Recife por falta de trens. POR FALTA DE TRENS!

A paralisação total da Linha Sul desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (29/6) representa e precisa ser vista como o ápice de uma crise anunciada e de responsabilidade do governo federal - antes de mais nada. O governo do Estado tem, sim, sua parcela de culpa, assim como os prefeitos do Recife e da Região Metropolitana - cuja população é beneficiada pelo transporte sobre trilhos metropolitano - mas a omissão gigante é do governo federal. E há pelo menos dez anos.

É revoltante e inacreditável que o poder público e os legisladores pernambucanos e brasileiros tenham deixado isso acontecer com o Metrô do Recife. Pelo menos 60 mil pessoas ficaram sem o transporte do metrô nesta segunda; gente que já sofre diariamente sem a confiabilidade do sistema.

Vale lembrar que a Linha Sul, composta por equipamentos da década de 1980, já vinha operando com apenas cinco trens. Mas a indisponibilidade de conseguir sequer quatro composições nesta segunda-feira tornou a operação inviável.

A suspensão do serviço em todas as 12 estações do ramal, que percorre 25,2 quilômetros, foi motivada pela incapacidade técnica de manter o número mínimo de composições nos trilhos. O que se viu foi um cenário de desamparo, com usuários descobrindo o fechamento apenas ao chegar às estações, restando-lhes enfrentar filas para reaver o valor da tarifa ou buscar alternativas em ônibus emergenciais.

Metrô do Recife: Sucateamento ultrapassou todos os limites aceitáveis com a falta de trens na Linha Sul - ALEXANDRE GONDIM/ACERVO JC IMAGEM

Sobre as causas específicas que levaram a esse apagão de frota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) não entrou em detalhes. Não houve explicações sobre os motivos técnicos ou falhas que retiraram os trens de circulação simultaneamente. Em nota oficial, limitou-se a informar que a paralisação ocorreu pela "falta da quantidade mínima de trens para garantir a circulação com intervalos compatíveis com a demanda", sem oferecer qualquer previsão de quando o serviço será retomado.

COLAPSO FOI ALERTADO E PRIORIDADE É A LINHA CENTRO

Essa situação de colapso já havia sido prevista em estudos internos que indicavam a paralisação da Linha Sul até abril de 2027 devido à obsolescência técnica de trens que operam há cerca de 40 anos. Diante do sucateamento estrutural e da escassez de recursos — o sistema opera com pouco mais da metade do orçamento necessário há uma década —, a gestão tem sido forçada a priorizar a Linha Centro, considerada o coração do sistema da Região Metropolitana do Recife (RMR).

A "salvação" temporária projetada pelo governo federal para evitar o fechamento definitivo da Linha Sul reside no envio de trens usados vindos de sistemas de Belo Horizonte (MG) e Porto Alegre (RS). A primeira dessas composições chegou ao Recife em maio, com outras cinco previstas até setembro, em uma tentativa desesperada de manter o sistema vivo até que o processo de concessão pública avance. No entanto, a medida é criticada pela urgência que ignora o conforto dos passageiros, já que essas unidades sequer possuem ar-condicionado, sendo justificadas apenas como um "socorro emergencial" diante do risco de paralisação total.

Incêndio em vagão provocado por curto circuito na rede aérea foi um alerta que a precarização tem colocado em risco a segurança de passageiros e operadores - REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS Metrô do Recife: Sucateamento ultrapassou todos os limites aceitáveis com a falta de trens na Linha Sul - SIDNEY LUCENA/JC IMAGEM

O cenário de degradação está intrinsecamente ligado à expectativa da concessão privada do sistema, um processo que se arrasta enquanto o investimento público é reduzido drasticamente. De acordo com a gerência de operações, a transferência de veículos usados foi a única alternativa viável, uma vez que a compra de novos trens levaria até três anos para ser concretizada, tempo que a estrutura atual, datada de 1985, não suportaria mais aguardar. Enquanto a privatização é debatida, o usuário paga o preço de um sistema que sobrevive à base de improvisos e recursos insuficientes.

SEQUÊNCIA DE PROBLEMAS E O CUSTO HUMANO

Primeiro trem enviado para reforçar o Metrô do Recife chegou em Pernambuco. Trens usados, mesmo sem ar-condicionado, vão evitar o fechamento da Linha Sul a partir de 2027 por falta de composições para operar - Wagner Barbosa Imagens dos trens do Metrô de Belo Horizonte que foram comprados. Trens usados, mesmo sem ar-condicionado, vão evitar o fechamento da Linha Sul a partir de 2027 por falta de composições para operar - Divulgação/CBTU

A paralisação por falta de frota é apenas o capítulo mais recente de uma sequência de falhas graves que têm acontecido no Metrô do Recife. Somente em junho de 2026, o sistema registrou dois descarrilamentos em menos de cinco dias: um na Linha Sul, no dia 9, e outro na Linha Centro, no dia 13. Além disso, o histórico recente inclui incêndios em composições, curtos-circuitos em horários de pico e falhas constantes na rede aérea que interrompem ramais inteiros por dias. Até o sistema de VLTs sofreu com incidentes, como o incêndio registrado na Estação Cabo de Santo Agostinho recentemente.

A crise ultrapassa o limite das máquinas e atinge gravemente o fator humano. Em meio aos descarrilamentos, a morte de um metroviário eletrocutado enquanto realizava manutenção na rede aérea da Linha Centro expôs a precariedade das condições de trabalho. O sindicato da categoria (SindMetro) alerta que o sucateamento não é apenas estrutural, mas também humano, provocado pela pressão psicológica sobre os trabalhadores que operam sem equipamentos adequados e em um ambiente de insegurança constante. A morte de um funcionário experiente em uma descarga de 3.000 volts é o lembrete trágico do perigo que ronda o sistema.