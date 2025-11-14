Surf nos ônibus: Mais um jovem morre pegando ‘bigu’ nos ônibus do Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tragédias recorrentes por 'bigu', ‘morcegamento’ e ‘surf nos ônibus’ expõem falhas no transporte público da RMR, expondo passageiros e motoristas

Além de expor a insegurança operacional e, consequentemente, dos passageiros e motoristas, o vandalismo nos ônibus da Região Metropolitana do Recife volta a provocar mortes. E, mais uma vez, de jovens.

Na manhã desta sexta-feira (14/11), uma rapaz de 21 anos, identificado como Jonathan Roberto Nascimento, morreu após pegar um "bigu" (uma variação do "surf nos ônibus") em um coletivo entre os bairros de Beberibe e Linha do Tiro, subúrbio da Zona Norte do Recife.

Assim como outros casos ocorridos no Grande Recife nos últimos meses, ao se pendurar na porta do coletivo o jovem colidiu contra um poste. O caso aconteceu na Rua Uriel de Holanda, uma via que faz limite entre os dois bairros. O ônibus fazia a linha 710 - Beberibe/Derby, operada pela empresa Globo.

Testemunhas relataram que Jonathan se pendurou na porta traseira do veículo após o ônibus sair da parada. Ele estaria a caminho do trabalho com dois amigos. A colisão contra o poste teria acontecido quando o jovem se esticou para chamar os colegas que o seguiam. Jonathan Roberto Nascimento chegou a ser socorrido e encaminhado para a UPA de Nova Descoberta, mas não resistiu aos ferimentos.

Por nota oficial, a empresa Globo lamentou o ocorrido e informou ter enviado uma equipe ao local e acionado os órgãos de socorro. A companhia manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima, garantindo que irá colabor com as investigações conduzidas pela Polícia Civil.

ONDA DE VANDALISMO NOS ÔNIBUS DO GRANDE RECIFE

A morte de Jonathan é mais uma em um cenário de desordem e abandono do transporte público, onde o "surf nos ônibus" e o "morcegamento" são problemas recorrentes e graves na Região Metropolitana do Recife (STPP). As práticas de vandalismo têm causado mortes e ferimentos em pelo menos quatro adolescentes e jovens nos últimos três anos.

Em setembro, um jovem de 18 anos foi gravemente ferido ao ser imprensado entre dois ônibus no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife. O jovem praticava o "bigu" pendurado na porta traseira de um coletivo da linha 632-Alto do Refúgio. Ao tentar ultrapassar um ônibus estacionado (linha 645-TI Macaxeira/Av. Norte), o motorista, que alegou não ter visto o jovem, acabou imprensando-o, que caiu do veículo. O jovem sofreu ferimentos graves, quebrando dentes e lesionando a clavícula.

Diante da sequência de quedas e mortes, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) chegou a aprovar, em outubro de 2024, o Projeto de Lei (PL) nº 1366/2023, que buscava proibir o "surf nos ônibus" e "bigus". Contudo, a governadora Raquel Lyra (PSD) vetou a proposta em novembro do mesmo ano.

O veto foi justificado pela inconstitucionalidade do PL, sob o argumento de que o Código Penal (CP) e o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) já proíbem a prática, citando o artigo 235 do CTB (infração grave por conduzir pessoas nas partes externas do veículo) e o artigo 176 do CP (uso de transporte sem pagamento). Além disso, o governo argumentou que o PL atribuía, indiretamente, ao motorista a responsabilidade pela segurança pública e que a pressão sobre as empresas resultaria em cobranças sobre os condutores.

Jonathan Roberto Nascimento, de 21 anos, colidiu com um poste após se pendurar na porta traseira do coletivo em Beberibe - Guga Matos/JC Imagem A prática de alto risco, conhecida como "surf" ou "morcegamento", continua a fazer mortos e feridos graves no Grande Recife - Guga Matos/JC Imagem

Os incidentes fatais e graves por "surf em ônibus" e "morcegamento" têm sido frequentes no Grande Recife. Relembre alguns:

- Setembro/25: Um adolescente de 14 anos, identificado como João Vitor e conhecido como "Patinho do Surf", morreu no bairro do Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes. Ele tentava escalar o coletivo da linha 361 - TI TIP/Curado IV, mas bateu em outro ônibus estacionado ao fazer uma curva e faleceu no local.



- Agosto/25: Um jovem de 20 anos ficou ferido em Rio Doce, Olinda, após bater em um poste enquanto praticava o "morcegamento" na porta de um coletivo.



- Maio/25: Um adolescente morreu em Jardim Piedade, Jaboatão dos Guararapes, após cair da porta de um ônibus que estava fora de operação.



- 2022 e 2023: Registros de mortes por quedas e atropelamentos ocorreram no TI Xambá, Cohab e na Avenida Agamenon Magalhães.