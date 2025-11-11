fechar
Transporte por moto: Instituto Cordial diz que 99 Moto tem taxa de sinistros 50% menor que a média geral de motos em Fortaleza. Mas número de vítimas segue impressionando

Levantamento comparou o serviço de transporte por aplicativo com o contexto geral dos sinistros com ocupantes das motos da cidade cearense

Por Roberta Soares Publicado em 11/11/2025 às 15:03 | Atualizado em 11/11/2025 às 15:48
Em números absolutos, a diferença na sinistralidade entre os motociclistas parceiros do aplicativo e a média geral em Fortaleza foi de 50%, segundo o estudo do Instituto Cordial - JAILTON JR./JC IMAGEM

Uma pesquisa conduzida pelo Instituto Cordial em parceria com a plataforma 99 apontou que as viagens realizadas pelo 99 Moto em Fortaleza (CE) apresentaram índices de sinistros de trânsito menores do que o uso geral de motocicletas no município. E mais: o estudo sustenta, ainda, que a 99 Moto não provocou um aumento nas ocorrências de trânsito graves ou fatais na capital cearense.

O levantamento, intitulado “Segurança Viária e o Moto app: Análise da 99 Moto no contexto dos Sistemas Seguros de Mobilidade”, se baseou em dados da 99 Moto, da Prefeitura de Fortaleza e da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). O número de vítimas de quedas e colisões sobre duas rodas, entretanto, segue chamando atenção pelo volume, com ou sem aplicativo.

DIFERENÇA DE 50% NOS SINISTROS DE TRÂNSITO

Em números absolutos, a diferença na sinistralidade entre os motociclistas parceiros do aplicativo e a média geral é de 50%, segundo o estudo do Instituto Cordial. A taxa total de sinistros na 99 Moto foi de 81 para cada 100 mil motocicletas, contrastando com a média geral da capital cearense, que registra 162 para cada 100 mil.

Também de acordo com o Instituto Cordial, a discrepância se mostra ainda mais acentuada ao considerar os casos graves e fatais. A 99 Moto registra 4 sinistros por 100 mil motos, o que seria menos da metade da média geral de Fortaleza, que é de 10 por 100 mil.

Em 2024, a taxa de sinistros graves — que exigiram internação hospitalar — foi de 0,1 por milhão de viagens na 99 Moto no município. O Instituto destaca, inclusive, que esse dado é inferior à média nacional do serviço, que é de 3 por milhão de viagens. Em nível nacional, o Instituto Cordial indica que a taxa de sinistros fatais por 100 mil motociclistas na 99 Moto é quatro vezes menor em comparação com o uso geral de motos, registrando menos de um caso fatal por milhão de viagens.

SINISTROS NÃO AUMENTARAM COM O APP, GARANTE O CORDIAL

O Instituto Cordial apontou que o motoapp - pelo menos aparentemente - não alterou o comportamento dos sinistros de trânsito em Fortaleza - MARIO ÂNGELO/AE

O estudo sustenta, ainda, que a 99 Moto não causou um aumento nos sinistros graves ou fatais na capital cearense e credita isso aos investimentos em tecnologia e gestão de dados para a segurança viária.
Por outro lado, apresentou dados que são bem conhecidos de quem vivencia a segurança viária: A maioria dos condutores parceiros é do sexo masculino, enquanto as passageiras são predominantemente mulheres; as ocorrências de sinistros se concentram em motociclistas com idades entre 26 e 35 anos; e os sinistros acontecem, principalmente, nos horários de pico, quando o volume de tráfego é maior.

O Instituto Cordial apontou que o motoapp - pelo menos aparentemente - não alterou o comportamento dos sinistros de trânsito em Fortaleza. No entanto, o que mudou foi a intensificação do uso geral da motocicleta, impactando o perfil da mobilidade.

Para enfrentar esses novos desafios decorrentes da intensificação do uso, entretanto, o estudo cobra ações do poder público, embora não cite que as plataformas deveriam ter regras mais severas para o cadastro dos motoqueiros e, principalmente, do tipo de motos usadas no serviço.

O Instituto Cordial sugere que ações como a fiscalização de velocidade de motociclistas e o aprimoramento do desenho de cruzamentos críticos são fundamentais, citando a Prefeitura de Fortaleza como referência nacional em segurança viária, alinhada à abordagem dos Sistemas Seguros de Mobilidade e à Visão Zero. A apresentação do estudo aconteceu em Fortaleza, no dia 6/11/25.

SOMENTE A 99 MOTO JÁ REALIZOU MAIS DE 1 BILHÃO DE VIAGENS EM QUATRO ANOS DE BRASIL

Lançado em 2022, o 99 Moto já superou 1 bilhão de viagens nas 3.300 cidades onde opera no Brasil, informou a plataforma. A explosão do serviço se deve, de acordo com a plataforma, por ser, em média, 30% mais acessível que os carros por aplicativo.

Confira o estudo na íntegra:

 

Segurança Viária e o Motoapp - Instituto Cordial - Fortaleza by Roberta Soares

A plataforma destaca, ainda, que o serviço tem impactos sociais e econômicos relevantes porque dois terços das viagens ocorrem em regiões de baixa renda e um terço conectado ao transporte público.
Também de acordo com a 99, tendo como base análise da FGV, com um crescimento de 60% no número de motociclistas cadastrados entre 2023 e 2024, a categoria 99 Moto movimentou R$ 5,6 bilhões no PIB nacional, gerou R$ 2,4 bilhões em renda familiar e criou 114 mil empregos diretos e indiretos.

