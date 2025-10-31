Leitura a bordo: Projeto "Quem lê, viaja!" transforma ônibus do Grande Recife em bibliotecas móveis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Iniciativa da UNINASSAU em parceria com o Conorte e a Bienal do Livro disponibiliza livros gratuitos e incentiva a doação nos ônibus da RMR

A máxima de que ler é uma forma de viajar sem sair do lugar agora ganhará ainda mais quilômetros na Região Metropolitana do Recife (RMR). A UNINASSAU Recife, em conjunto com o Conorte, a Bienal do Livro e Glaucio Ramos - Desenvolvimento Educacional, lançou mais uma edição do projeto “Quem Lê, Viaja!”, uma iniciativa que visa transformar o transporte público em um espaço de incentivo à leitura.

Nesta edição, o projeto expandiu seu alcance: 30 ônibus que circulam pela RMR foram equipados com porta-livros personalizados e cartazes educativos. A ação está prevista para se estender até dezembro.

Os passageiros são incentivados a participar da campanha “Pegue um livro, doe um livro”, que estimula o compartilhamento de histórias e conhecimento. Os usuários podem pegar livros gratuitamente e também doar exemplares. Para garantir que mais pessoas tenham acesso a diferentes narrativas, o projeto conta com a doação de marcadores de página e livros variados, abrangendo diversos gêneros literários, como romances, poesia, obras de não ficção e literatura regional.

A concepção visual e o design dos porta-livros e da identidade da campanha são frutos de uma colaboração interna, nascendo dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e de Publicidade e Propaganda da UNINASSAU. O objetivo é claro: transformar o tempo de deslocamento em um momento de lazer, aprendizado e conexão com a cultura.

O PODER TRANSFORMADOR DA EDUCAÇÃO

Projeto "Quem lê, viaja!" transforma ônibus do Grande Recife em bibliotecas móveis - Divulgação

Os parceiros do projeto enfatizam o compromisso com a responsabilidade social e o impacto que a leitura pode gerar na vida dos cidadãos. Diego Benevides, diretor de operações do Conorte, destacou que a empresa, ao transportar milhares de pessoas diariamente, entende seu papel social.

“O Conorte acredita firmemente no poder transformador da educação, no poder da leitura. O hábito de ler abre o horizonte e a cabeça das pessoas. Por isso, a empresa busca se engajar em ações como essa, reconhecendo-se como um importante ambiente de condutor social”, afirmou.

Adriane Mendes, gerente de Responsabilidade Social do Grupo Ser Educacional, celebrou o projeto como um reflexo do compromisso institucional em promover o impacto social. Segundo ela, ao levar os livros para o cotidiano das pessoas, especialmente no transporte público, a iniciativa democratiza o acesso ao conhecimento e incentiva novos hábitos. Ela afirmou que o “Quem Lê, Viaja!” serve de exemplo de como ações menores podem gerar grandes mudanças culturais.

O produtor da Bienal, Guilherme Robalinho, expressou satisfação ao ver o projeto transformar o transporte público em um espaço de imaginação e pertencimento. Ele acrescentou que a ação aproxima o livro da vida diária da população, reafirmando que a leitura é uma ponte entre o sonho e a realidade.

