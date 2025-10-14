Ponte Cordeiro-Casa Forte: Futura ligação é muito mais do que uma ponte e precisa priorizar o transporte público

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nova ponte vai viabilizar, após mais de 40 anos de espera, a Terceira Perimetral Metropolitana, fundamental para o transporte público do Grande Recife

Olhar o recente anúncio da Prefeitura do Recife de que, após uma espera superior a 40 anos, a capital verá ser construída a Ponte Cordeiro-Casa Forte como apenas mais uma ponte da cidade é um olhar tacanho, até medíocre sobre o projeto - com perdão da definição. A futura ligação - que ainda levará bons anos para que a população possa andar por ela - representa muito mais do que a conexão entre dois pontos.

A Ponte Cordeiro-Casa Forte faz parte da Terceira Perimetral Metropolitana, artéria pensada para ligar o bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, à rodovia PE-15, em Olinda, na Região Metropolitana. E que, agora, com o lançamento do edital de licitação da ponte, poderá virar realidade se for bem feita e, o que mais importa, vista como de fato é: um corredor metropolitano de transporte público e coletivo.

E o alerta é feito por quem entende de transporte público e do Sistema Estrutural Integrado (SEI), a integração metropolitana que, ainda na década de 1980, já tinha uma operação planejada e dependente da conclusão da Terceira Perimetral. Germano Travassos, engenheiro civil e consultor em mobilidade urbana, defende veementemente a importância estratégica da futura conexão para o planejamento do transporte público do Grande Recife.

LINHAS PERIMETRAIS DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA A NOVA LIGAÇÃO

Ponte Cordeiro-Casa Forte será parte da Terceira Perimetral Metropolitana e fundamental para o transporte público do Grande Recife - Divulgação

Travassos enfatiza que todas as linhas de ônibus perimetrais são historicamente classificadas como linhas de grandes demandas de passageiros e que facilitam o deslocamento das pessoas. Além disso, a importância da infraestrutura da Terceira Perimetral se destaca por ser fundamental para o funcionamento da rede estruturada do SEI.

“A linha PE-15/Afogados, que usa a Segunda Perimetral, por exemplo, superou rapidamente as expectativas iniciais de demanda. A expectativa inicial era de 6 mil passageiros, mas em apenas duas semanas ela já transportava 8 mil, atingindo 15 mil passageiros em três meses. Outras linhas, como Barro/Macaxeira, Abreu e Lima/Macaxeira, Paulista/Macaxeira, Barro/Prazeres e as linhas de Boa Viagem que se articulam com a PE-15, também são classificadas como de altíssima demanda”, alerta.

A Terceira Perimetral atualmente existe apenas como um segmento pequeno, estendendo-se somente até a Avenida Caxangá, na Zona Oeste do Recife. Esse trecho sai de Boa Viagem, utilizando o binário das Ruas Ernesto de Paula Santos e Ribeiro de Brito, passando pelas Avenidas Recife e San Martin, até chegar à Avenida Caxangá. Até agora, aguardava a ligação com a outra margem do Rio Capibaribe, em Casa Forte.

CONEXÃO DA NOVA MALHA ESTRUTURAL COM OS TIS XAMBÁ E PELÓPIDAS SILVEIRA



Ponte Cordeiro-Casa Forte teve o edital de licitação lançado pela Prefeitura do Recife - Divulgação

Germano Travassos destaca que, com a infraestrutura da Terceira Perimetral completa, será possível criar linhas a partir do TI Tancredo Neves, localizado na convergência dos bairros de Boa Viagem, Imbiribeira e Ipsep.

Os serviços de ônibus seguiriam pela Avenida Recife, passariam pela Avenida San Martin e pelo TI Getúlio Vargas (na Avenida Caxangá). Em seguida, prosseguiriam pela nova Ponte Cordeiro–Casa Forte. “Mas, para completar o trajeto, seria necessária a desapropriação de uma faixa no CPOR (Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Exército) para que a conexão chegasse à Rua da Harmonia com boa largura, já que a via é estreita”, explica o consultor.

Da Rua da Harmonia, o trajeto seguiria para a Avenida Norte e poderia prosseguir, articulando-se com a Avenida Beberibe, a Avenida Presidente Kennedy, em Olinda, indo até o TI Xambá e, de lá, pegando a Estrada de Águas Compridas e a Santa Casa até chegar na PE-15, na altura do TI Pelópidas Silveira.

ENTENDA A NOVA PONTE CORDEIRO-CASA FORTE, QUE CUSTARÁ R$ 236 MILHÕES



Ponte Cordeiro-Casa Forte será parte da Terceira Perimetral Metropolitana e fundamental para o transporte público do Grande Recife - Divulgação

A Prefeitura do Recife publicou o edital de licitação para a construção da Ponte Cordeiro-Casa Forte e a implantação do complexo viário da Terceira Perimetral. O conjunto de obras, que contará com financiamento da Caixa Econômica Federal/FGTS, além de contrapartida municipal, pretende criar uma nova alternativa de deslocamento crucial entre as Zonas Oeste e Norte da cidade.

O investimento total está orçado em R$ 236,4 milhões, sendo R$ 180 milhões destinados à construção da estrutura da ponte e R$ 56,4 milhões para as intervenções no complexo viário. A obra promete um impacto significativo ao conectar vias importantes, como as Avenidas Rui Barbosa, Rosa e Silva, General San Martin, Caxangá e outras, criando um novo corredor de acesso que irá reduzir o tempo e a distância de deslocamento.

A nova ponte ligará a Avenida Caxangá à Avenida 17 de Agosto. Com 380 metros de extensão e cerca de 11 metros de altura, ela será construída em um prazo previsto de 38 meses. E, segundo a PCR, ela se consolidará como a maior ponte erguida no Recife nas últimas quatro décadas, com o dobro do porte da Ponte Iputinga-Monteiro (Engenheiro Jaime Gusmão), inaugurada em agosto de 2024.

A gestão municipal explicou que o projeto adota o sistema estrutural do tipo "extradorso", uma combinação entre os modelos estaiado e em viga. Essa tecnologia permite que a estrutura seja mais leve e atravesse o Rio Capibaribe sem precisar de apoios na água, garantindo a preservação da navegabilidade.

Ponte Cordeiro-Casa Forte será parte da Terceira Perimetral Metropolitana e fundamental para o transporte público do Grande Recife - Divulgação

A ponte terá quatro faixas de rolamento (duas em cada sentido), ciclovia e calçadas acessíveis - como determina a Lei da Mobilidade Urbana. As intervenções, coordenadas pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB), preveem que a construção e o complexo viário beneficiem milhares de recifenses, podendo reduzir em até 57% as distâncias percorridas e em até 63% o tempo de viagem em alguns trajetos, como o deslocamento entre a Avenida San Martin e a Avenida 17 de Agosto.

O complexo viário complementará a ponte com a requalificação de 17 vias do entorno, totalizando 7,3 km de extensão, incluindo melhorias de drenagem, iluminação pública, paisagismo e a implantação de 1,2 km de ciclofaixa. A ponte sairá do bairro do Cordeiro, pela Avenida Professor Estevão Francisco da Costa, e, ao chegar em Casa Forte, se dividirá em dois acessos: um pela Rua Dona Olegarinha e outro pela Rua Jorge Gomes de Sá, próximo ao Parque Santana.

