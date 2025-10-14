Comissão da Alepe aprova Projeto de Lei que amplia de duas para três horas o prazo do bilhete eletrônico para usuários de transporte público

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Para o autor do projeto, deputado Sileno Guedes (PSB), a ampliação do prazo beneficiará principalmente usuários de municípios distantes

A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou, nesta terça (14), o Projeto de Lei 2.388/2024, de autoria do deputado Sileno Guedes (PSB), ampliando de duas para três horas o tempo de integração temporal no transporte público da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Pelo texto da matéria, o passageiro do sistema teria três horas para pegar outro ônibus ou o metrô, pagando apenas uma passagem, atualmente no valor de R$ 4,30. O PL foi aprovado com 3 votos favoráveis. Houve um contrário e uma abstenção.

Para o autor do projeto, deputado Sileno Guedes, a ampliação do prazo beneficiará principalmente usuários de municípios distantes, cujos trajetos ultrapassam o limite atual de validade do bilhete.

A matéria ainda depende de análise das comissões de Administração Pública, Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular, Desenvolvimento Econômico e Turismo e Segurança Pública e Defesa Social, para ser votada em plenário.

Relator da matéria da Comissão de Finanças, o deputado Diogo Moraes (PSDB) acredita que o projeto facilitará a vida dos usuários, “permitindo-lhes resolver questões rapidamente sem precisar comprar outra passagem. Vai fazer uma diferença muito grande na vida da população”.

O parlamentar argumentou, ainda, que a matéria não trará impacto financeiro pois, segundo ele, “não apresenta conflito com a legislação vigente, já que a integração temporal já é uma prática existente no sistema”.