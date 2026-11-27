Com mais de duas décadas de trajetória, Viana e Moura se consolida no mercado imobiliário ao realizar o sonho da casa própria em diferentes regiões

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No 3º trimestre de 2026, o Recife e a Região Metropolitana (RMR) movimentaram R$ 2,25 bilhões, com a capital ampliando em 83% os empreendimentos lançados e em 44% as vendas de imóveis novos na comparação anual.

O resultado integra o levantamento setorial apresentado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco, com indicadores sobre vendas, lançamentos, estoque, velocidade de comercialização e preços.

Neste sentido, a Viana e Moura comprova sua excelência de mercado com mais de 20 anos de trajetória, ampliando o acesso à moradia de qualidade e impulsionando o setor imobiliário com empreendimentos acessíveis.

“A gente tem a alegria de contribuir para a realização dos sonhos das famílias e, principalmente, de atuar como parte da solução para o déficit habitacional no país. Esse é um problema social e, para enfrentá-lo, precisamos da união do setor produtivo, da sociedade civil e do poder público, para que possamos construir uma solução conjunta”, destaca Leonardo Queiroz, diretor de vendas e incorporação imobiliária da Viana e Moura.

Impacto social: o verdadeiro morar bem

Para além da entrega de moradias de qualidade, a atuação da Viana e Moura é marcada por um compromisso contínuo com a transformação social onde está presente. O principal símbolo desse propósito é o Instituto Primeira Infância Plantar Amor (PIPA), criado em 2018 pelo fundador da construtora, Pedro Ivo Moura, com o objetivo de promover o desenvolvimento saudável e integral das crianças nos primeiros anos de vida.

Praça Pipa no bairro de Xique Xique, em Caruaru - Divulgação/Projeto PIPA

Na prática, o instituto atua em duas frentes complementares: oferece suporte permanente a famílias em situação de vulnerabilidade social e integra a arquitetura dos empreendimentos da construtora à educação infantil. Os condomínios da marca contam com espaços de convivência e áreas de lazer projetadas especificamente para estimular o aprendizado, a autonomia e o brincar livre.

Essa abordagem que conecta urbanismo, habitação e cuidado com a infância colocou a iniciativa pernambucana em evidência no cenário nacional e internacional, ao receber os seguintes destaques:

Fórum Mundial de Urbanismo da ONU-Habitat (2026): Reconhecimento global pela contribuição do projeto à urbanização sustentável e ao papel da moradia adequada no bem-estar das comunidades.

(2026): Reconhecimento global pela contribuição do projeto à urbanização sustentável e ao papel da moradia adequada no bem-estar das comunidades. Prêmio Good Start Challenge (2026): Premiação promovida pela Fundação Van Leer que destaca soluções de alto impacto voltadas ao desenvolvimento na primeira infância.

(2026): Premiação promovida pela Fundação Van Leer que destaca soluções de alto impacto voltadas ao desenvolvimento na primeira infância. Troféu Ademi-PE (2025): Vencedor na categoria Prêmio Social durante a 30ª edição da premiação, consolidando o projeto como referência no setor imobiliário de Pernambuco.

"A gente, da Viana e Moura, se enxerga contribuindo tanto para reduzir o déficit como para fazer empreendimentos de qualidade que venham melhorar as cidades", acrescenta o diretor. "Nossos empreendimentos são adaptados ou possuem áreas de lazer adaptadas para a primeira infância. Isso ajuda no desenvolvimento das crianças e, com certeza, terá um impacto no futuro delas".

Facilidades para o sonho da Casa Própria

Residencial Jardim Monjope em Igarassu - Divulgação/Viana e Moura

Segundo levantamento da Ademi-PE com a Brain Inteligência Estratégica, foram lançadas 2.337 unidades no Recife e 1.780 nos demais municípios da RMR. O Recife alcançou 2.481 unidades novas vendidas e superou a RMR tanto em unidades comercializadas quanto em Valor Geral de Vendas (VGV).

Paralelamente, os programas sociais tanto do Governo Federal, com o Minha Casa, Minha Vida, quanto Estadual, com o Morar Bem Pernambuco, têm facilitado o sonho da casa própria, em parceria com empresas como a Viana e Moura, que hoje possui mais de 1.800 funcionários.

"O governo age como esse impulsionador ao colocar esses recursos, fazendo com que os clientes possam comprar. Ao mesmo tempo, há um retorno com o pagamento de impostos, geração de emprego, renda, economia", lista Leonardo. "São famílias que passam a morar em empreendimentos de qualidade, com abastecimento de água, energia elétrica, acesso pavimento e toda um estrutura. Logo, não deixa de ser uma grande ajuda também na construção e desenvolvimento das cidades".

Um mercado em transformação

O mercado imobiliário tem vivido um cenário otimista em Pernambuco de ponta a ponta - desde mais geração de empregos à entrega das chaves para quem precisa. Ainda assim, é necessário que as empresas se adequem às necessidades da população.

Leonardo Queiroz destaca a expansão de portfólio da Viana e Moura como forma de atender a essas expectativas. "Vemos a necessidade de diversificar, construindo casas, prédios mais baixos, com uma boa localização e infraestrutura, e mais área de lazer. Precisamos estar nos adaptando e entregando ao cliente aquilo que ele deseja", defende.

Em Pernambuco, a atuação da Viana e Moura ocupa a Região Metropolitana do Recife em regiões como Jaboatão dos Guararapes, com o Jardim dos Arcos, e São Lourenço da Mata, com o Jardim dos Eucaliptos. Além disso, no Agreste, a empresa também marca presença com o o condomínio Jardim das Orquídeas, no município de Garanhuns, e o Recanto das Videiras e o Jardim da Serra, em Caruaru.

No segmento de edifícios verticais de médio padrão, a empresa tem como representantes o Nassau Garden e o Vieira Garden - ambos em Caruaru, no bairro Universitário, que tem sido apontado como uma região em desenvolvimento no município.

"Hoje, a gente oferece uma variedade de imóveis para que, com essa gama, a gente consiga realmente atingir mais pessoas, construindo habitações de qualidade, principalmente a preço acessível", finaliza Leonardo Queiroz.

