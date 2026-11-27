Apesar da localização estratégica, da infraestrutura instalada, riqueza do patrimônio histórico, do potencial para a oferta de serviços e da presença ainda resistente do comércio e do turismo, os centros urbanos passaram a enfrentar um processo contínuo de esvaziamento imobiliário e, consequentemente, de redução da circulação de pessoas em seus territórios.



As mudanças na dinâmica social, que estão associadas ao avanço das tecnologias, transformaram hábitos de consumo e deslocaram parte significativa das atividades econômicas para outras centralidades. Os desafios para reverter esse cenário são enormes e complexos, o comércio eletrônico, os shopping centers e o fortalecimento do comércio de bairro contribuíram diretamente para esse processo, além da mobilidade urbana, que é outro grande desafio dos centros históricos. A necessidade de aprimoramento do transporte público, o fluxo intenso de automóveis, a insuficiência de estacionamentos e a baixa oferta de infraestrutura cicloviária e de outros modais de transporte constituem entraves à atração e à permanência de pessoas nesses territórios.



O Recentro, programa criado pela Prefeitura do Recife em dezembro de 2021, conectando o poder público e a iniciativa privada, desempenha um papel de articulação multidisciplinar. Por meio do acompanhamento de obras públicas, da fiscalização dos serviços de zeladoria urbana e da elaboração de projetos e programas voltados à melhoria da ambiência urbana, o Gabinete mobiliza diferentes órgãos municipais para viabilizar intervenções e solucionar demandas. Atualmente, são mais de 40 projetos dentro da Ação Integrada monitorados semanalmente pelo Gabinete.



Ana Paula Vilaça, chefe de gabinete do Centro (Recentro) - JC IMAGEM

A mais recente iniciativa é o IRCentro - Incentivo à Reabilitação do Centro, prevista na nova LPUOS n°19.426/2025. O mecanismo permite converter obras comprovadas de reforma ou retrofit de imóveis residenciais localizados no centro histórico em Potencial Construtivo Adicional (PCA), que pode ser utilizado ou transferido para viabilizar empreendimentos em outras áreas do município. Quando falamos em habitação, é importante compreender que a oferta residencial envolve diferentes modalidades: empreendimentos privados, habitação de interesse social e instrumentos de acesso à moradia, como o aluguel social.

No Recife, a Parceria Público-Privada Morar no Centro conta com seis empreendimentos em andamento, que deverão disponibilizar 1.128 unidades habitacionais. Somam-se a essas iniciativas os projetos vinculados ao programa Minha Casa, Minha Vida e as ações de habitação de interesse social, a exemplo das intervenções na Comunidade do Pilar.



No campo dos investimentos privados, já contabilizamos mais de 12 empreendimentos com previsão de lançamento nos próximos anos. A expectativa é que essas iniciativas contribuam para a chegada de aproximadamente 4.500 novos moradores ao território do Recentro, elevando sua população dos atuais 9.374 habitantes, identificados no Censo de 2022, para cerca de 13.874 pessoas.



A perspectiva é de crescimento ainda maior, uma vez que a retomada da ocupação residencial tende a estimular novos investimentos e a fortalecer um ciclo virtuoso de desenvolvimento urbano. Mais moradores significam maior demanda por comércio, serviços, educação, saúde, lazer e mobilidade. Essa dinâmica favorece a diversificação das atividades econômicas, amplia a utilização dos espaços públicos e contribui para que o centro volte a oferecer, de maneira integrada, as condições necessárias à vida cotidiana.



É nesse sentido que o Recentro atua: articulando políticas públicas, estimulando investimentos, promovendo a recuperação dos imóveis e criando condições para que o centro volte a ser um lugar de morar, trabalhar, empreender, estudar, visitar e conviver. O desafio, portanto, não é apenas preservar esse patrimônio, mas garantir que ele continue vivo e integrado à dinâmica da cidade.



Ana Paula Vilaça, chefe do Gabinete do Centro do Recife