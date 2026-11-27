A cidade do futuro se constrói com respeito ao passado e um presente inovador. O Recife, em meio aos desafios, caminha nessa direção, reformulando sua legislação e incentivando, aos poucos, a reocupação do seu centro histórico - um caminho que precisa se consolidar e ser vitrine para as cidades da RMR. O momento é mais do que oportuno.



No terceiro ano do evento setorial da Coluna Metro Quadrado, realizado na terça-feira (24), Ana Paula Vilaça (chefe de gabinete do Centro do Recife); Diogo Bezerra (diretor-presidente da Condepe-Fidem); Leonardo Pessoa de Queiroz (presidente da Ademi-PE) e Filipe Pontual (Diretor-executivo da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) reforçaram a necessária realidade de mudanças e inovação em busca de resultados que priorizem o desenvolvimento habitacional. Do arcabouço legal à disponibilidade de financiamento, há muito o que se transformar - e o que tem sido feito já começa a dar resultado positivo. Bom sinal para avançar ainda mais.



Os juros altos que corroem investimentos no Brasil e, no caso do financiamento imobiliário, travam o sonho da casa própria, não paralisaram o mercado. Enquanto a situação mais delicada da Poupança força a busca por alternativas para recalibrar o principal funding do setor, à espera de um cenário macro mais amigável, o Minha Casa, Minha Vida, tido como motor propulsor dos lançamentos e vendas, já ocupa um posto muito maior. É ele o ator que tem movido toda a cadeia construtiva e, no Recife, protagoniza também a reabilitação urbana do Centro e 'bairros emergentes'.



É a capital quem puxa o redesenho da Habitação de Interesse Social (HIS) na RMR. A priori, presume-se que essa seria uma condição lógica, dado o tamanho e importância econômica da cidade, mas o protagonismo de agora nem sempre esteve presente. O ano de 2026 é o primeiro desde a criação do Minha Casa, Minha Vida que a principal cidade do Estado figura na dianteira dos lançamentos dentro do programa habitacional. O Recife, após mais de uma década, passa a ser um município atrativo para HIS - e o resultado não diz respeito à boa vontade dos construtores ou formação de um mercado consumidor que não existia. A demanda sempre esteve presente, o produto imobiliário é que não.

O que mudou? A legislação. Não foi preciso grandes investimentos. Mas tomada de decisão após escuta do setor produtivo. O trabalho em conjunto resultou na atualização de um Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo que permitiu o rompimento de amarras e recolocou a cidade no mapa do desenvolvimento habitacional.



Evento setorial da Coluna Metro Quadrado - JUNIOR SOUZA/ JC IMAGEM

A chegada dos novos empreendimentos traz consigo a necessidade de rever os estímulos à ocupação do território de maneira diversificada. Do Centro às extremidades periféricas, a cidade constrói e reconstrói a história do seu mercado imobiliário e da vida da população, que volta a encontrar moradia acessível e digna, sem que para isso migre para as cidades vizinhas. Há mais opção para morar com menor renda. E mais áreas, antes sequer pensadas, a serem ocupadas.



O movimento ainda é iniciante e cabe a ele dois alertas. O primeiro diz respeito à continuidade e ampliação do trabalho do Recentro: morar nos bairros do Recife, São José e Santo Antônio precisa ser uma realidade nos próximos anos. PPP's e bônus construtivos são as principais apostas e precisam de um campo largo e contínuo de adequações para alcançarem seus objetivos. O segundo, compartilha a responsabilidade do Recife com as cidades da RMR. A capital lidera o movimento e exerce um grande poder de atração dos investimentos. Quem não atualizar suas leis e entender a nova dinâmica do mercado imobiliário ficará para trás e perderá negócios.



Quem antes saía do Recife para morar nas cidades vizinhas já encontra opções similares de moradia na capital e já faz essa escolha. A disputa é saudável e abre caminho para a Região Metropolitana crescer junto, com moradia de qualidade em todos os municípios. Na largada, as cidades ocupam hoje posições diferentes. Mas, no futuro, a linha de chegada pode ser cruzada em conjunto, consolidando uma integração metropolitana também necessária para a habitação.