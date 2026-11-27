Ações de Jaboatão combinam feirão de imóveis com subsídios, inscrição de 202,3 mil propriedades no CIB e regularização fundiária em áreas vulneráveis

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A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes executa uma política de desenvolvimento imobiliário que combina estímulo ao mercado, modernização cadastral e ampliação do acesso à propriedade formal. Sob a gestão do prefeito Mano Medeiros, essa estratégia reúne feirões de imóveis, a implantação antecipada do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) em cerca de 202,3 mil propriedades e projetos de regularização fundiária em áreas de maior vulnerabilidade social.

“Jaboatão tem uma dimensão territorial e um potencial de desenvolvimento que exigem planejamento e ações que alcancem diferentes regiões. O plano dessa gestão é transformar o município em um lugar melhor para trabalhar, empreender e viver”, afirmou Mano Medeiros.

Na frente de estímulo à construção civil e ao mercado imobiliário, a quarta edição da Feira de Imóveis, realizada em novembro, reuniu mais de 2 mil ofertas, entre lançamentos, imóveis em construção e unidades prontas para morar. O evento aproximou compradores, construtoras, incorporadoras e instituições financeiras, além de orientar sobre crédito e subsídios.

A escolha dos endereços reflete o recorte geográfico do município, cuja extensão territorial supera a do Recife e reúne realidades econômicas distintas entre as regionais. As edições na área externa do Shopping Guararapes atenderam uma das áreas mais valorizadas da cidade, enquanto a realização na Casa da Cultura, em Jaboatão Centro, ampliou o acesso para outra região.

Durante a quarta feira, os visitantes também puderam consultar condições para somar até R$ 75 mil na entrada do imóvel, combinando até R$ 55 mil do programa federal Minha Casa, Minha Vida e até R$ 20 mil do estadual Morar Bem Pernambuco (Entrada Garantida).

Na modernização dos procedimentos ligados aos imóveis, a Prefeitura concluiu a implantação do CIB em aproximadamente 202,3 mil imóveis urbanos e rurais. Apelidado de “CPF dos imóveis”, o cadastro cria uma identificação nacional única para cada propriedade e padroniza a troca de dados entre prefeituras, cartórios e Receita Federal antes do prazo nacional previsto pela Reforma Tributária, fixado em 31 de dezembro.

A inscrição foi feita diretamente pela gestão municipal, sem exigência de trâmite adicional pelo proprietário. O número do CIB pode ser consultado na ficha cadastral, no Portal do Contribuinte, apoiando o planejamento urbano e o controle de dados cadastrais e fiscais.

Na dimensão social, a regularização fundiária busca garantir segurança jurídica a moradores de áreas urbanas consolidadas. Na Comunidade da Portelinha, em Muribeca dos Guararapes, a gestão municipal e o Ministério das Cidades avançam no programa Periferia Viva para regularizar mais de 600 imóveis. Famílias que vivem no local há mais de 18 anos já recebem orientação e participam de levantamento técnico, medição e cadastramento para obter a Certidão de Regularização Fundiária (CRF) e o registro definitivo.

Para essas famílias, o título de propriedade formaliza a posse, fortalece o vínculo com o bairro e integra áreas antes marcadas por vulnerabilidade à estrutura urbana regular do município.