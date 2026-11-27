Habitação é uma questão metropolitana. Quem mora em um município e trabalha em outro não percebe a fronteira, mas sente as diferenças entre as regras

Toda cidade responde oficialmente à pergunta "aqui se pode produzir habitação de interesse social?". A resposta está nos planos diretores, nas leis de uso e ocupação do solo, nas normas de parcelamento e nos códigos de obras. O problema é que essa resposta raramente é lida em conjunto, e quase nunca de forma comparável entre municípios vizinhos.

Foi para enfrentar esse problema que o Insper, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a Secretaria de Projetos Estratégicos e a Agência CONDEPE/FIDEM firmaram o Acordo de Cooperação Técnica nº 27/2025. Durante um ano, pesquisadores do Insper Cidades e do Arq.Futuro trabalharam com técnicos do Estado nos catorze municípios da Região Metropolitana do Recife.

O ponto de partida foi metodológico. Construímos o Protocolo HIS, um conjunto de vinte perguntas operacionais que segue o caminho de um empreendimento: o plano que define a prioridade, o zoneamento que permite, o parcelamento que organiza o solo e o código que licencia a obra. Cada pergunta é respondida com uma de quatro classes: aderente, parcial, não atendida ou não verificável. Aderente significa que há parâmetro, território e procedimento para que a previsão legal funcione.

Todo o acervo normativo dos municípios foi coletado e convertido em texto pesquisável. A leitura foi feita na plataforma NORMA. Nela, a inteligência artificial localiza os trechos pertinentes e propõe uma classificação, sempre citando diploma, artigo e trecho. A decisão é humana. A equipe técnica confere a evidência e valida cada linha. Os municípios recebem o diagnóstico e podem contestá-lo, e cada divergência é resolvida com nota técnica.

Painel de governança - REPRODUÇÃO

O resultado principal cabe em uma frase: há muita norma e pouca operação. Das 280 classificações validadas, 67 são aderentes, 169 parciais, 12 não atendidas e 32 não verificáveis. O Índice de Receptividade Normativa à HIS (IRN-HIS) médio da região é 0,577, numa escala de 0 a 1. As diretrizes existem. O que falta é o passo que transforma a intenção em regra aplicável.

Esse padrão muda conforme a família de normas. Os planos diretores têm o melhor desempenho, com nota média de 0,69. Os instrumentos de captura de valorização do solo ficam em 0,57. O gargalo mais nítido está no Código de Obras e no licenciamento: é nesse bloco que estão todas as doze classificações não atendidas da região.

Habitação é uma questão metropolitana. Quem mora em um município e trabalha em outro não percebe a fronteira, mas sente as diferenças entre as regras de cada lado. A governança metropolitana passa pela CONDEPE/FIDEM. É esse papel que permite levar um mesmo método às catorze prefeituras e transformar diagnósticos isolados em uma agenda metropolitana de revisão normativa.

O trabalho deixou seis produtos publicados e em operação. São três Cadernos, com a metodologia, o diagnóstico e os resultados por município. São também três ferramentas. O Painel de Governança Normativa torna pública e pesquisável a legislação dos catorze municípios e do Estado. A plataforma NORMA guarda a leitura e as evidências. Os Caminhos Normativos reúnem soluções que outras cidades já escreveram em lei para os mesmos gargalos.

A próxima etapa é medir a capacidade de implementar, com o ICI-HIS, construído a partir de escuta a gestores, setor produtivo e movimentos sociais. Também vamos levar o método a novos territórios. Método e plataforma, construídos durante o piloto, agora estão prontos para ser replicados.

Diogo Bezerra, diretor-presidente Condepe-Fidem - JC IMAGEM

A contribuição do Insper foi decisiva. Trouxe rigor acadêmico a uma agenda tratada muitas vezes no campo da opinião, e Pernambuco ofereceu o território e a disposição institucional para testar o método. A legislação urbana deixa de ser um obstáculo opaco e passa a ser um instrumento que pode ser lido, comparado e aperfeiçoado.

Diogo Bezerra é diretor-presidente da Agência CONDEPE/FIDEM, professor da UFPE e pesquisador associado do Insper Cidades.